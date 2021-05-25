В Туапсе в море вылилась нефть. Власти ввели режим повышенной готовности

12 минут назад

Автор фото, Tuapse city administration Подпись к фото, В результате утечки на поверхности моря образовалось два нефтяных пятна

В Туапсе на побережье Черного моря зафиксирован разлив нефтепродуктов. Городские власти говорят, что причиной стал прорыв глубоководного коллектора, однако экологи в этом сомневаются. Местные жители, тем временем, публикуют фото и видеозаписи загрязненной морской поверхности.

Утром во вторник управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило о введении в городе режима повышенной готовности. По информации городской мэрии, водолазы нашли два места слабого вытекания нефтепродуктов из глубоководного канализационного коллектора. Первое обнаруженное пятно обработали сорбентом и убрали.

"Для ликвидации нефтепродуктов привлечены шесть спецсудов, уже израсходованы 1300 кг абсорбента, нефтемусоросборщики собрали 400 литров поглощающих материалов", - говорится в сообщении на сайте администрации города.

Как сообщает оперштаб Краснодарского края, масляное пятно находится в 800 метрах от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора.

Позднее глава Туапсинского района Виталий Мазнинов сообщил агентству ТАСС, что специалисты устранили последствия попадания нефтепродуктов в Черное море.

Причина инцидента пока официально не установлена. По предварительным данным СКР, выброс нефтесодержащих веществ мог произойти с глубоководного выпуска. Площадь разлива также пока не известна.

Росприроднадзор сообщил о возбуждении дела об административном правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение) в отношении МУП "ЖКХ города Туапсе".

По данным ведомства, площадь загрязнения акватории Черного моря составляет 1,1 млн кваратных метров, на внешнем рейде порта Туапсе наблюдаются остаточные следы нефтесодержащих веществ в слабовыраженной радужной пленке.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов.

Очевидцы в соцсетях публикуют фотографии и видеозаписи с пляжа, на которых видно, что береговая линия оказалась в масляных разводах от нефтепродуктов, также жители жалуются на резкий химический запах.

Как рассказал Би-би-си местный эколог Евгений Витишко, небольшое количество нефти и ранее попадало в реку и в море в районе Туапсе, так как местные нефтехранилища были построены очень давно и в их оборудовании есть износы.

"Многие отдыхающие и раньше периодически видели, как нефтепродукты плывут по реке непосредственно рядом с городским пляжем. Постоянно было затянуто боновое заграждение на реке Туапсе в пределах нефтебазы "Роснефти" - это говорит о том, что небольшое количество нефтепродуктов периодически могло попадать в воду", - говорит он.

Витишко признается, что не очень верит в основную версию, согласно которой нефть попала в воду через глубоководный коллектор.

"Если бы было такое большое превышение сбрасываемых нефтепродуктов в воду, то канализационная и насосная системы города должны были на это отреагировать. Вчера вечером город буквально задыхался от запаха дизельного топлива. Непонятно, каким образом оно могло попасть в коллектор", - рассуждает он.

По мнению Витишко, разлив нефти может негативно повлиять на курортный сезон в Туапсе, который как раз приближается к разгару.

Экоактивист Дмитрий Шевченко также отмечает, что проблема нефтяного загрязнения характерна для Туапсе уже давно, так как под главным нефтяным заводом города уже много лет лежит нефтяная линза - подземное скопление нефтяных отходов.

"Она (линза) образовалась достаточно давно, так как там были прохудившиеся цистерны, никто за этим толком не следил, и в землю просачивались нефтепродукты. Они и образовали нефтяную линзу, которая периодически высачивается", - рассказывает он.

Русская служба Би-би-си направила запросы в "Роснефть" и "Транснефть", у которых есть предприятия в Туапсе, и ожидает ответа.

В краснодарском отделении "Транснефти" - АО "Черномортранснефть" - изданию "Подъём" сказали, что это не их вина.