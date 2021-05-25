В Якутии обязали врачей, учителей и соцработников вакцинироваться от коронавируса

32 минуты назад

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, Для страны, где уже несколько месяцев можно привиться всем желающим, вакцинация в России идет слишком медленно

Власти Якутии обязали медиков, работников образования и социальной сферы и организаторов массовых мероприятий вакцинироваться от Covid-19.

"Глава Якутии Айсен Николаев в ходе заседания республиканского оперштаба поручил главам муниципальных образований и городских округов издать соответствующие нормативные акты об обязательной вакцинации", - сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба", - говорится в сообщении.

Получить вакцину в первоочередном порядке обязаны медики, работники социальной сферы, жизнеобеспечивающих отраслей, силовики, а также пожилые граждане и лица с хроническими заболеваниями. "В случае необоснованного отказа от вакцинирования работник может быть не допущен к работе", - говорится в сообщении.

На заседании также отмечалось, что работодатели, которые не обеспечили обязательную вакцинацию работников, будут оштрафованы на сумму от 200 тысяч рублей.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на постановление главного санитарного врача Якутии о вакцинации, в документе не говорится о том, что вакцинация будет обязательной, и не прописаны штрафы для работодателей.

Позже в якутском оперштабе пояснили инициативу властей: работодатель вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а сотрудник, согласно приказу работодателя, должен явиться в прививочный пункт. Там он может как сделать прививку, так и оформить информированный отказ от прививки либо медицинский отвод.

Работодатель же обязан дать общее количество работников, направить списки в медорганизацию, определить порядок и периодичность информирования о выполненных прививках, причинах невыполнения (неявки сотрудников, отказы, противопоказания), а также выделить время для проведения прививок и сделать другую организационную работу, пояснила главный государственный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева.

"Иногда в государственных интересах"

Власти Якутии хотят к началу июля провести вакцинацию от коронавируса не менее 70% взрослого населения в большинстве районах республики.

Руководители предприятий не должны принимать решение о вакцинации своих сотрудников без их согласия, отметил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Я считаю, что не имеют права предприниматели вмешиваться в личные дела своих сотрудников и влиять на их решения, даже если они важны для обеспечения эпидемиологической безопасности - это дело каждого человека", - цитирует Титова ТАСС.

Практикой в Якутии заинтересовались и в ХМАО: губернатор Югры Наталья Комарова попросила профильных чиновников изучить опыт Якутии по введению обязательной вакцинации для части граждан.

Первым среди чиновников, кто намекнул, что вакцинация может быть обязательной, стал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, т. е., иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", - заявил он 19 мая этого года на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме.

"На эти темы юристам и людям, которые практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы", - заключил Медведев.

В минздраве с ним не согласились. "Мы твердо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной. Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации", - сказал заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев в ходе выступления на юридическом форуме.

"Вакцинация всегда есть и будет добровольной, при любых ситуациях во всех странах мира. Вопрос в самосознании людей", - заявил РИА Новости сенатор Сергей Леонов. Но, по его словам, если государство говорит о необходимости иммунизации, значит, вопрос стоит остро и граждане должны проявить ответственность.

Кому добровольная, а кому и обязательная

В Кремле заявили, что вопрос о введении обязательной вакцинации в повестке отсутствует. Идею об изменении законодательства, чтобы обязать население делать прививки, не рассматривают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позже Медведев подчеркнул в своем "Фейсбуке", что исходил из того, что вакцинация в России добровольная, и для того, чтобы сделать ее обязательной, необходимо отдельное законодательное постановление властей.

В конце 2020 года вакцинацию от коронавируса внесли в национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. То есть с этого момента ее бесплатно и добровольно можно получить в период эпидемии или при угрозе ее вспышки.

Сейчас в правительстве рассматривают возможность включения прививки от коронавируса в национальный календарь и по профилактическим показаниям. С таким предложением 20 мая выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Внесение этой прививки в этот список предполагает, что добровольная вакцинация будет проводиться ежегодно, и она станет обязательной для представителей профессий, входящих в перечень работ, связанных с высоким риском заражения (медики, учителя, а также работники, контактирующие с животными).

Тысяча рублей за прививку

На прошлой неделе на низкий темп вакцинации посетовал мэр Москвы Сергей Собянин. Москва - едва ли не единственный регион, в котором вообще не наблюдалось дефицита в вакцине с самого начала массовой вакцинации. "Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причём по некоторым даже в разы", - сказал мэр во время встречи с активистами севера-востока Москвы.

"Сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам для того, чтобы они на эту тысячу могли пойти отовариться в магазины, лишь бы только привились. Но никого нет", - посетовал мэр.

Для появления коллективного иммунитета в России, по подсчетам властей, нужно привить 60% взрослого населения, или 68-69 млн человек. Российские власти ранее заявляли, что этот порог должен быть пройден к осени. Однако очевидно, что без мер стимулирования вакцинации или введения обязательной иммунизации такого порога достигнуть не получится.

Темп вакцинации в стране, согласно неофициальным данным, составляет около 130-180 тысяч прививок в день. На вакцинацию 60% населения такими темпами может уйти около полутора лет. Официальной информации о ежедневном числе привитых российские власти не предоставляют.