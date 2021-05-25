Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня.
"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - говорится в сообщении Кремля.
Байден предложил Путину встретиться на территории третьей страны в середине апреля. В Кремле тогда не уточнили, примет ли Москва предложение о личной встрече.
Ранее в марте Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. В ответ на это Путин сказал, что "кто как обзывается, тот так и называется". При этом он сказал, что готов поговорить с Байденом.
"Я бы не откладывал это в долгий ящик... Мы готовы в любое удобное для американской стороны время", - сказал он.
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