Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня

13 минут назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Архивное фото 2011 года. Путин тогда был премьер-министром, а Байден - вице-президентом

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня.

"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - говорится в сообщении Кремля.

Байден предложил Путину встретиться на территории третьей страны в середине апреля. В Кремле тогда не уточнили, примет ли Москва предложение о личной встрече.

Ранее в марте Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. В ответ на это Путин сказал, что "кто как обзывается, тот так и называется". При этом он сказал, что готов поговорить с Байденом.

"Я бы не откладывал это в долгий ящик... Мы готовы в любое удобное для американской стороны время", - сказал он.