В Мали второй переворот за год. Что происходит?

21 минуту назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ба Ндао занял президентское кресло в августе прошлого года

Вечером 24 мая малийские военные арестовали временного президента страны Ба Ндао, премьера Моктара Уана и министра обороны генерала Сулеймана Дукуре.

Всех троих доставили на армейскую базу Кати в 15 километрах от столицы страны Бамако. Об их нынешнем статусе и условиях содержания сведений нет.

Корреспондент агентства Франс пресс успел позвонить Моктару Уану незадолго до ареста; во время разговора премьер сказал, что за ним пришли солдаты. Затем связь прервалась.

По данным местного издания Journal du Mali, причиной послужил отказ президента и премьера включить в состав переходного правительства полковников Модибо Коне и Садио Камару, активных участников прошлогоднего военного переворота.

Африканский cоюз, Экономическое сообщество стран Западной Африки, ЕС, США и миссия ООН в Мали осудили насилие и потребовали освободить задержанных без предварительных условий.

Нестабильная страна

Бывшая французская колония Мали - одно из крупнейших по размерам и самых бедных государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. Население исповедует ислам.

В средние века тогдашняя столица Мали Тимбукту была процветающим центром торговли, ремесел и культуры, но все это осталось в прошлом.

После обретения независимости в 1960 году страна 23 года управлялась военными. Первые выборы прошли в 1992 году.

Воспользовавшись нестабильностью после очередного переворота в 2012 году, кочевники-туареги, выступавшие под лозунгами радикального ислама, захватили север страны с городом Конна. Французские войска вернули территорию под контроль центральных властей, которые в 2015 году при посредничестве ООН заключили с туарегами мирное соглашение, но отдельные столкновения продолжаются до сих пор.

Прошлым летом в Мали начались массовые выступления с требованием отставки 75-летнего президента Ибрагима Бубакара Кейты, которые возглавлял харизматичный имам Махмуд Дико. Их участники протестовали против коррупции, плачевного состояния экономики и результатов парламентских выборов, которые они считали фальсифицированными.

В августе прошлого военные арестовали Кейту и доставили его на ту же базу Кати, откуда он зачитал по телевидению заявление о своей отставке и затем уехал в ОАЭ.

Мировое сообщество осудили переворот, но многие малийцы бурно радовались уходу непопулярного правителя.

Военные сформировали переходную гражданскую администрацию во главе с Ба Ндао и заявили, что проведут выборы через 18 месяцев.