Карантин как ночной кошмар и летающие киты. Что людям снится в пандемию Сovid-19

10 минут назад

Подпись к фото, В пандемию многие видели сны, как они задыхаются от того, что им в нос попало насекомое

Когда в прошлом году мир охватила пандемия, появились сообщения о поразительных ярких снах, которые стали видеть люди. Стремительно изменившийся мир поверг человечество в стресс - и это отразилось в сновидениях. Теперь, когда мы все привыкли к новой реальности, изменились ли наши сны? Что люди видят, когда ложатся спать?

Вот несколько описаний снов, которые прислали нам читатели Би-би-си.

"Я гуляю по пляжу, а море кишит акулами. А я хожу и удивляюсь, почему люди не соблюдают социальную дистанцию", - говорит Фиона Ремедж из шотландского города Данди. Она признается, что теперь ей постоянно снится пандемия, и этим снам иногда сопутствует страх закашляться.

Саяка, которая переехала в Великобританию из Японии со своей семьей, говорит, что ее семилетняя дочь в своих снах "все время сидит дома", а родители "носят маски и постоянно моют руки".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Странные сны на карантине: почему во время пандемии снятся кошмары

Мариэла Кортес из Сантьяго, Чили, рассказывает, что ее сны приняли более сюрреалистический оборот. "Я злюсь, когда вижу, что животные - кошки и собаки - не носят маски, хотя они должны это делать", - смеется она.

"Пандемические сны"

Мы получили от читателей только некоторые примеры того, какими могут быть сны во время пандемии, но ученые изучают этот вопрос уже несколько месяцев. Дейрдре Барретт, психолог из Гарвардской медицинской школы в США, попросила рассказать о своих снах около 15 тысяч человек, две три респондентов составили женщины и одна треть - мужчины.

Подпись к фото, Сюрреалистические сны стали нормой во время локдаунов

По итогам этих разговоров она написала книгу "Пандемические сны" ("Pandemic Dreams"). Психолог говорит, что многие люди во время первой волны коронавируса видели сны, как они задыхаются или им в нос попадают насекомые и они не могут дышать. Второй главный страх был связан с тюремным заключением или необходимостью неожиданно сдать экзамен по математике. Скорее всего, так выражалась необходимость изоляции и домашнее обучение детей.

Однако примерно через полгода после начала пандемии доктор Барретт заметила значительный рост числа людей, которые рассказывают, что они во сне забыли надеть маску или видят других людей, которые не носят маски в общественных местах.

Доктор Барретт предполагает, что первоначальные сны, которые, как правило, выражали страх заразиться вирусом, сменились на сновидения, где люди тревожатся о соблюдении новых социальных норм. "Часто главной темой снов становится: "О боже, я забыла маску". Люди боятся опозориться на виду у всех и хотят побыстрее уйти прежде, чем кто-то заметит их ошибку", - говорит доктор.

Подпись к фото, Люди во сне видели, как обнимают родных и просыпались в панике: "Я ведь мог заразить близких!"

О подобных страхах нам рассказали несколько читателей.

"Я оказалась в каком-то месте, где много людей, возможно, в торговом центре. Тут я внезапно понимаю, что у меня нет маски, - и никто вокруг меня тоже не носит масок. Я боюсь, что здесь опасно, и вижу, что все люди стоят слишком близко ко мне. У меня начинается паника", - говорит Дилетта де Кристофарро из британского города Ноттингем.

Наоми Харви из Кембриджшира вспоминает, как она во сне обнимала своего племянника, а потом к ним подошли и другие члены семьи. Это было еще до смягчения правил социального дистанцирования в Великобритании. "Я проснулась с чувством вины и страха из-за того, что нарушила правила и подвергла риску заражения свою семью", - говорит Наоми.

А Диана Валк из Лондона признается, что во сне она по ошибке обняла чужую женщину, приняв ее за знакомую. "Человек был в ужасе, потому что боялся заразиться коронавирусом, а мы обе были без масок. После этого сна мне стало очень стыдно, потому что я на виду у всех обняла какую-то женщину - и она была очень смущена", - говорит Диана.

Сны будущего

Валдас Норейка, преподаватель психологии в Лондонском университете королевы Марии, объясняет, что между бодрствующим и спящим разумом есть сложная связь. "Некоторые аспекты нашей жизни пересекаются во сне и бодрствовании, но какие-то моменты из повседневности нам почти никогда не снятся, например, как мы сидим в интернете", - говорит Валдас Норейка.

Он и его коллеги также собирают дневники сновидений для научной работы о том, повлияла ли жизнь в пандемию на содержание снов. "Обычно вещи, вызывающие сильные эмоции, отражаются в наших снах, - рассказывает Валдсас Норейка. - Вполне вероятно, что люди, которые боятся заболеть во время пандемии, еще многие годы будут видеть подобные кошмары. Это интересный факт, но, конечно, очень печальный".

Подпись к фото, Но для некоторых сон был местом, где можно было спрятаться от кошмара наяву

Можно ли предполагать, что пандемия уже стала настолько привычной частью нашей жизни, что маски и социальное дистанцирование будут присутствовать в сновидениях как нечто само собой разумеющееся?

Доктор Барретт говорит, что ей еще не приходилось сталкиваться с описанием подобных снов. "Но со снами часто бывает задержка, мы видим в них прошлое и не всегда настоящее" - объясняет она. Эксперт считает, что пик пандемических снов еще впереди.

"Я не удивлюсь, если через два-три года мы будем видеть сны, в которых люди идут в ресторан, а все вокруг в масках. После пробуждения такой человек поймет, что это приснилось ему из-за пандемии", - говорит доктор Барретт.

Одна из последних тем в сновидениях о пандемии - это вакцины. "После того, как началась вакцинация, люди начали видеть во сне уколы. Но как правило, эти сны - кошмарны. Например, кто-то приходит делать прививку и видит, что что на шприце написано "цианид", - говорит психолог.

Она объясняет это скорее подсознательной боязнью инъекций, а не антипрививочными настроениями. (Нет доказательств, что вакцина против Covid-19 связана с высоким риском смерти.)

Исследования Дейрдре Барретт показывают, что сейчас более 90% снов о пандемии связаны с негативными эмоциями. Но в последние месяцы небольшое количество людей сообщали о хороших снах, в которых они видят жизни после вируса. "Есть сны, в которых природа становится лучше - очищается море, мусора становится меньше, - говорит Барретт. - Многим снится, как около берега плавают нереально огромные киты. Одна женщина впервые за время пандемии выходит на свежий воздух, поднимает голову - и видит, что киты научились летать и теперь парят в небе".