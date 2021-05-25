Первый импичмент "единороссу" от оппозиции. Как в московских Раменках развернулась борьба за кресло главы района

Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си

23 минуты назад

Автор фото, Kirill Zykov/Agentstvo Moskva

В московских Раменках с начала года муниципальные депутаты вынуждены проводить заседания в кафе и беседках из-за конфликта с главой района. Это закончилось импичментом и судами. Для современной России это прецедент: оппозиционные депутаты в первый раз объявляют импичмент представителю "Единой России".

Апрельским вечером восемь человек подошли к зданию муниципалитета в московском районе Раменки. Шел дождь со снегом. Пришедшие люди подергали дверь муниципалитета - она была закрыта.

Тогда, спрятавшись под крыльцо, они стали голосовать: "Кто за? Восемь голосов. Кто против - нет. Воздержавшихся - нет. Коллеги, решение принято!".

Так прошел первый в России импичмент оппозиционных депутатов представителю "Единой России".

Его объявили муниципальные депутаты Раменок председателю районного совета Станиславу Дмитриеву. Тот с таким исходом не согласился и пошел в суд, чтобы оспорить свою отставку. Первое заседание по этому делу прошло 25 мая.

Импичменту предшествовали полтора года противостояния Дмитриева с местными муниципальными депутатами. Они в беседе с Би-би-си жалуются, что им заблокировали доступ в муниципалитет, а заседания они вынуждены с начала этого года проводить в беседках на улице и в кафе.

Этот конфликт привел к тому, что уже несколько месяцев работа муниципальных депутатов фактически сорвана: их решения не подписываются, в районе все еще не согласованы капремонт и благоустройство.

Русская служба Би-би-си рассказывает историю первого в России импичмента единороссу.

Запертый кабинет и суды

Единоросс Станислав Дмитриев возглавлял район Раменки с 2004 года. Нынешний созыв муниципальных депутатов для него четвертый. Главу округа в Москве выбирают остальные местные депутаты.

В 2017 году в совет депутатов Раменок при поддержке "Единой России" прошло всего два кандидата. Всего в совете 12 человек. Остальные 10 мест заняли представители "Яблока", КПРФ и самовыдвиженцы. С самого начала созыва несколько депутатов хотели сменить Дмитриева на посту главы района, но не могли договориться между собой.

Спустя два года голосование наконец состоялось. Дмитриев даже не выдвигал свою кандидатуру на переутверждение, и раменские депутаты семью голосами избрали себе нового главу - самовыдвиженку Галину Ковалеву. Дмитриев поздравил ее с победой, но спустя два дня передумал и заявил, что для избрания нужно не семь, а восемь голосов. В этом ему помогли разногласия в уставе и регламенте совета депутатов.

Автор фото, Sergei Fadeichev\TASS via Getty Images Подпись к фото, Раменки - это район на западе Москвы с достаточно дорогим жильем, в последние годы район активно застраивается

"У нас было противоречие, в уставе - семь голосов, а в регламенте - восемь. Такое ощущение, что кто-то когда-то сделал ошибку. Мы пытались ее устранить, но не получалось из-за того, что некоторые коллеги увидели в этом возможность контролировать ситуацию с избранием", - рассказывает Би-би-си Николай Бобринский, депутат от "Яблока".

На следующем заседании Дмитриев продолжал вести заседание как председательствующий и не давал слова Ковалевой. После чего забрал ключи от кабинета главы района.

В начале 2020 года Дмитриев попросил московский суд отменить решение совета депутатов о назначении нового главы района, но суд стоял на стороне депутатов. Однако Дмитриев пошел в апелляционный суд, и тот уже признал решение раменских депутатов незаконным.

С этого момента и началось активное противостояние между единороссом и остальными депутатами.

Заблокированная работа и отсутствие компромисса

"Он ни разу свою кандидатуру не выставлял на заседание и удерживается [на посту главы] за счет противоречий", - говорит "яблочник" Бобринский.

Одно из таких противоречий, например, - это решение апелляционного суда. Суд постановил, что депутаты незаконно избрали себе нового главу, но вот Дмитриева в должности не восстановил. Поэтому Дмитриев решил сделать это самостоятельно и зарегистрировался в реестре юридических лиц как глава администрации Раменок.

"Он сейчас там числится - и налоговая отклоняет наши заявления на то, чтобы сменить его", - жалуется другой депутат от "Яблока" Максим Гонгальский. В базе "Спарк" Дмитриев указан как глава муниципального округа Раменки.

Автор фото, Maksim Gongalsky Подпись к фото, Депутаты жалуются на конфликт с формальным главой района Станиславом Дмитриевым (в центре)

В декабре 2020 года, после того, как суд отказался признавать Ковалеву главой района, депутаты избрали себе нового председательствующего - Гонгальского. Но история повторилась. На следующем совете Дмитриев не дал молодому "яблочнику" вести заседание - взял микрофон и говорил поверх возмущающихся депутатов. После того, как большинство депутатов отказалось внимать Дмитриеву, муниципальные сотрудники вынесли из зала заседаний столы, и единоросс ушел.

Однако на этот раз решение назначить главой района Гонгальского не понравилось не только "Единой России", но и прокуратуре, которая снова обратилась в суд. Суд к прокуратуре прислушался. "Формально суд сказал, что это была защита прав круга лиц, но чьи интересы кроме Дмитриева пострадали - не ясно", - говорит Бобринский.

Депутаты опротестовали судебное решение, но апелляция пройдет только в августе этого года.

С начала 2021 года депутатам почти не удается собраться на заседания. Ключи от муниципалитета находятся у Дмитриева, и он, по их словам, запирает здание, когда депутаты хотят там собраться. Из-за этого им несколько раз приходилось проводить заседания в кафе и даже в беседках.

"У нас нет возможности проводить заседания в помещениях, которые принадлежат муниципалитету. Как только мы созываем заседание, все уходят и закрывают дверь на ключ. Там есть еще конторы типа опеки, и они объявляют из-за этого нерабочий день", - говорит Гонгальский.

"То есть возникла ситуация двоевластия, так как есть признанный большинством глава, а прокуратура считает главой Дмитриева. Нам нужно как-то работать, а Дмитриев очень хитро понимает, что при первой возможности мы придем на заседание и изберем нового главу. В итоге он взял тактику вообще не созывать заседания", - рассказывает депутат Алексей Баранов, выдвинутый КПРФ.

Автор фото, Nikolay Bobrinksy Подпись к фото, Максим Гонгальский (слева) мог стать главой района Раменки, но против выступила прокуратура. Суд встал на ее сторону

В апреле депутаты все-таки смогли собрать общее заседание - только чтобы выслушать отчет главы управы. Однако большинство депутатов пришли еще и для того, чтобы после отчета поставить главе неудовлетворительную оценку. Но как только пришло время голосования, Дмитриев, по словам депутатов, остановил заседание и все закончилось.

Решения, которые выносят депутаты на своих заседаниях, Дмитриев не признает и не подписывает. А без подписи главы района решения депутатов не действительны. Сам собрать заседание Дмитриев не может - у него нет кворума: в муниципальном совете его поддерживают только три человека из 12. Это значит, что из-за конфликта между депутатами в районе заморозились такие важные процессы как благоустройство и капремонт.

Автор фото, Sergei Fadeichev\TASS via Getty Images Подпись к фото, В Раменках открыли новые станции метро

"Из-за того, что мы ни одного вопроса не можем решить, у нас заблокирован капремонт - не утверждены списки домов, а это десятки или сотни миллионов рублей," - рассказывает Алексей Баранов.

Для того, чтобы начать капремонт, депутаты должны сначала согласовать списки адресов, по которым будут проводиться работы. А так как Дмитриев заседания депутатов не признает и не подписывает, формально согласование не проходит.

Из-за этого же Раменки рискуют остаться и без благоустройства, на которое выделили около 150 млн рублей. В мэрии Москвы депутатам заявили, что не признают их заседания без подписи Дмитриева, поэтому оснований проводить благоустройство нет.

Однако и о компромиссе в этой ситуации речи не идет. "Я бы не возражал, если бы Дмитриев подписал какие-то решения и отправил в управу. Но он этого не делает, он говорит, что заседаний не было, что он их не созывал и решений нет. А если нет решений, то нет и благоустройства", - жалуется Гонгальский.

"Мы пытались делать попытки конструктива, приходили на несколько его заседаний. В итоге он просто не ставит вопрос на голосование, и закрывает заседание как только рассмотрено то, что нужно ему", - согласен Бобринский.

Депутат Баранов опасается, что Дмитриев пытается свалить все неудачи района на совет депутатов, чей созыв кончается в 2022 году. "Он созвал заседание, нас не уведомлял, а потом говорил, что мы бойкотируем, и из-за нас работа не идет", - говорит он.

Время для импичмента

Тогда депутаты сделали еще один решительный шаг. Раз Дмитриев считает себя главой района, они решили объявить ему импичмент. Особенность этой процедуры как раз в том, что для принятие этого решения не нужно одобрение или присутствие главы района.

"В целом его не требовалось отправлять в отставку, но это нужно, чтобы разблокировать работу", - объясняет Гонгальский.

Этот импичмент уникален еще и тем, что это первый раз, когда оппозиция отправляет в отставку представителя партии власти. В России известны случаи, когда главам депутатских советов объявили импичмент, но тогда инициатором отставки выступала как раз "Единая Россия".

"Мы просто живем в нашем районе и хотим, чтобы самоуправление было наполнено каким-то содержанием, а нам не дают работать. Мы пытаемся законными средствами достичь цели, ради которой нас избрали. А для этого нужен глава, который пользуется доверием совета", - говорит Бобринский.

Автор фото, Sovet deputatov rayona Ramenki Подпись к фото, Так в Раменках голосовали за импичмент

Дмитриев, конечно, с таким решением не согласился и снова обратился в суд.

В своем исковом заявлении (есть в распоряжении Би-би-си) Дмитриев заявляет, что является главой района Раменки и считает решение депутатов об его отставке незаконным. Дмитриев заявляет, что анонс заседания депутатов должен был быть опубликован на сайте администрации района. Также он заявляет, что его уведомили менее чем за сутки о том, что такое заседание будет проводиться.

В заявлении также указано, что депутаты должны принимать решение об импичменте главы района с учетом мнения мэра Москвы, а его мнение они не получили. Депутаты в отвечают, что "мэр выразил свое мнение умолчанием", так как не ответил на их запросы.

Дмитриев также заявляет, что исполнял свои обязанности главы и созывал заседания депутатов. Однако некоторые заседания депутаты сорвали или бойкотировали, а другие заседания не удавалось провести из-за эпидемиологической ситуации.

"Я как глава муниципального округа Раменки не могу нести ответственность за депутатов, пропускающих заседания без уважительной причины, полагаю, что в сложившейся ситуации моей вины нет", - говорится в заявлении Дмитриева.

Дмитриев не ответил на звонки и сообщения корреспондента Русской службы Би-би-си.

Автор фото, Sergei Fadeichev\TASS via Getty Images) Подпись к фото, В Раменках за последние годы случались акции протеста, например, против строительства многоэтажного дома

Во время первого заседания суда 25 мая судья все-таки решила приостановить действие импичмента Дмитриеву на время разбирательств. Однако суд посчитал, что Максим Гонгальский продолжает возглавлять Раменки, так как апелляционный суд по этому вопросу еще не прошел. Дело об импичменте суд продолжит рассматривать в июне.

Депутаты Раменок не понимают, почему они столкнулись с такими сложностями в работе. После выборов 2017 года несколько московских районов оказались представлены оппозиционными движениями, например, главой Красносельского района без труда стал Илья Яшин. Гонгальский называет ситуацию в районе "политической борьбой".

"Можно мотивировать какими-то общеполитическими задачами: мол, оппозиция захватит муниципалитеты, а потом будет на выборах выскакивать", - пытается найти причину Гонгальский.

По словам депутатов, этой причиной могут быть характер и амбиции главы управы Игоря Алексеева, который поддерживает Дмитриева. Алексеев - глава районной ячейки "Единой России", бывший военный и член организации "Боевое братство".

Алексеев не ответил на звонки Русской службы Би-би-си.

При этом сами депутаты отмечают, что ничего страшного для партии власти не произойдет, если в Раменках сменится глава района, так как вся власть все равно находится в руках управы. Глава района может влиять только на документы, которые ему как раз спускает управа.

"Это борьба из-за очень небольшого предмета. Московский муниципалитет - это беспомощная и небольшая структура. В этом нет ничего революционного и даже меняющего расклад для города", - подытоживает Бобринский.