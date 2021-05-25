Подругу сооснователя Nexta на два месяца отправили в СИЗО КГБ в Минске
Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с сооснователем Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair, арестовали на два месяца. Об этом Би-би-си сообщил ее адвокат Александр Филанович.
"Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок два месяца", - рассказал он.
По его словам, сейчас Сапега находится в СИЗО КГБ в Минске. Состояние Софьи нормальное, сказал Филанович. Он надеется, что в среду ему удастся ее посетить.
"Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. С адвоката взята подписка о неразглашении. Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь", - сказал он.
В чем именно подозревают Сапегу, пока неизвестно. Филанович предположил, что речь может идти о нескольких уголовных делах. "Вполне возможно, что есть несколько уголовных дел. Сегодня, 25 мая, я вступил в одно дело, которое ведет ГСУ, где и дал подписку о неразглашении тайны следствия. Но материалы, касающиеся задержания Софьи, скорее всего, находятся в другом уголовном деле, которое расследуется управлением Следственного комитета по городу Минску и о котором мне пока ничего неизвестно".
В дипведомстве России сообщили, что получили разрешение на встречу российского консула с арестованной. "Ожидаем, что в ближайшее время встреча состоится", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский МИД ранее во вторник сообщил, что Сапегу задержали "в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии".
Однако мать Сапеги Анна Дудич сказала Би-би-си, что девушка уехала из Беларуси в Вильнюс в первой половине августа и больше не возвращалась. Несколько однокурсников Сапеги подтвердили Би-би-си, что она приехала в Литву в первй половине августа, и также добавили, что по их данным, девушка не принимала участия в протестных акциях в Минске.
Вынужденная посадка
23 мая власти Беларуси вынудили рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сесть в Минске из-за сообщения о том, что на борту самолета якобы заложена бомба. После того как самолет совершил экстренную посадку в Минске, оказалось, что сообщение о бомбе не подтвердилось. Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега после посадки самолета были задержаны.
26-летний Протасевич в Беларуси внесен в официальный список лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В последнее время он проживал в Литве, где получил политическое убежище.
23-летняя Сапега - гражданка России, но почти всю жизнь прожила в Беларуси. В Литве у нее временный вид на жительство, так как она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза".
Накануне в одном из провластных белорусских телеграм-каналов появилось видеообращение Протасевича, в котором он заявил, что находится в минском СИЗО №1 и дает "признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске".
Во вторник его адвокат по договору Инесса Оленская сообщила, что ее до сих пор не пустили к подзащитному.
По словам дежурного защитника, назначенного Протасевичу по требованию следствия, 25 мая Романа приглашали для проведения каких-то следственных действий, но они не состоялись, рассказала адвокат. По какой причине cледственные действия отменяли, она не знает.
"Возможно, Протасевич заявил, что ждет своего защитника. Роман грамотный человек, он наверняка знает, что у него есть защитник по договору и будет настаивать, чтобы его пригласили", - предположила Оленская.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды