Подругу сооснователя Nexta на два месяца отправили в СИЗО КГБ в Минске

25 мая 2021, 16:15 GMT Обновлено 7 минут назад

Автор фото, instagram.com/sapega_sofia_

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с сооснователем Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair, арестовали на два месяца. Об этом Би-би-си сообщил ее адвокат Александр Филанович.

"Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок два месяца", - рассказал он.

По его словам, сейчас Сапега находится в СИЗО КГБ в Минске. Состояние Софьи нормальное, сказал Филанович. Он надеется, что в среду ему удастся ее посетить.

"Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. С адвоката взята подписка о неразглашении. Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь", - сказал он.

В чем именно подозревают Сапегу, пока неизвестно. Филанович предположил, что речь может идти о нескольких уголовных делах. "Вполне возможно, что есть несколько уголовных дел. Сегодня, 25 мая, я вступил в одно дело, которое ведет ГСУ, где и дал подписку о неразглашении тайны следствия. Но материалы, касающиеся задержания Софьи, скорее всего, находятся в другом уголовном деле, которое расследуется управлением Следственного комитета по городу Минску и о котором мне пока ничего неизвестно".

В дипведомстве России сообщили, что получили разрешение на встречу российского консула с арестованной. "Ожидаем, что в ближайшее время встреча состоится", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский МИД ранее во вторник сообщил, что Сапегу задержали "в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии".

Однако мать Сапеги Анна Дудич сказала Би-би-си, что девушка уехала из Беларуси в Вильнюс в первой половине августа и больше не возвращалась. Несколько однокурсников Сапеги подтвердили Би-би-си, что она приехала в Литву в первй половине августа, и также добавили, что по их данным, девушка не принимала участия в протестных акциях в Минске.

Вынужденная посадка

23 мая власти Беларуси вынудили рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сесть в Минске из-за сообщения о том, что на борту самолета якобы заложена бомба. После того как самолет совершил экстренную посадку в Минске, оказалось, что сообщение о бомбе не подтвердилось. Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега после посадки самолета были задержаны.

26-летний Протасевич в Беларуси внесен в официальный список лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В последнее время он проживал в Литве, где получил политическое убежище.

23-летняя Сапега - гражданка России, но почти всю жизнь прожила в Беларуси. В Литве у нее временный вид на жительство, так как она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза".

Накануне в одном из провластных белорусских телеграм-каналов появилось видеообращение Протасевича, в котором он заявил, что находится в минском СИЗО №1 и дает "признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске".

Во вторник его адвокат по договору Инесса Оленская сообщила, что ее до сих пор не пустили к подзащитному.

По словам дежурного защитника, назначенного Протасевичу по требованию следствия, 25 мая Романа приглашали для проведения каких-то следственных действий, но они не состоялись, рассказала адвокат. По какой причине cледственные действия отменяли, она не знает.