Макрон от лица Евросоюза потребовал немедленного освобождения Протасевича и его подруги

25 мая 2021, 18:56 GMT Обновлено 53 минуты назад

Автор фото, Getty Images

ЕС призывает к немедленному освобождению Романа Протасевича и Софьи Сапеги, задержанных в Минске после принудительной посадки самолета Ryanair, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы призывали к немедленному освобождению оппозиционеров Романа Протасевича и Софьи Сапеги", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Французский лидер назвал недопустимым инцидент с самолетом Ryanair в Минске и отметил, что саммит ЕС принял ряд мер в отношении Беларуси.

В частности, лидеры ЕС приняли решение закрыть европейское воздушное пространство для белорусских авиакомпаний и призвали авиакомпании блока избегать воздушного пространства Беларуси. Также обсуждается введение санкций против властей Беларуси.

"Трудно представить что-то более циничное, чем поступок господина Лукашенко. Жизни 170 человек были подвергнуты опасности ради ареста журналиста - это тройная атака на безопасность авиации, свободу прессы и граждан ЕС на борту", - сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Важно показать всякому диктатору, рассматривающему такой шаг, что он заплатит за это. Поэтому так важно, что ЕС среагировал быстро и решительно".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Польше, куда Протасевич обратился с просьбой о предоставлении убежища, проходят акции в его поддержку

Арест по подозрению в неизвестном преступлении

Во вторник власти Беларуси на два месяца арестовали подругу Протасевича, россиянку Софью Сапегу.

Как сообщил Би-би-си ее Александр Филанович, ее допросили, и теперь она находится в статусе подозреваемой в совершении уголовного преступления. Какого - неизвестно, поскольку с адвоката взяли подписку о неразглашении.

Сапега находится в СИЗО КГБ, а расследованием дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси.

В одном из каналов в "Телеграме" появилось видео из СИЗО с россиянкой Сапегой, которая говорит на камеру, что является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", где публикуются личные данные белорусских силовиков. В апреле МВД Беларуси признало его материалы экстремистскими.

Накануне было опубликовано аналогичное видео из СИЗО с Протасевичем, в котором он говорил, что сотрудничает со следствием и к силовикам претензий не имеет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Софья Сапега, по словам ее адвоката, арестована на два месяца, однако в чем ее подозревают разглашению не подлежит

Между тем мать Протасевича, заявила, что признательные показания сына могли быть получены насильственными методами. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

"По убеждению мамы, это признание совершенно неестественное, он так себя не ведет, его манера речи была неестественной. Она расценила, что сына вынудили говорить, процитирую точнее: режим пытается выдавить из него слова, - заявил Адоменас.

К Роману Протасевичу в СИЗО до сих пор не пускают его адвоката по договору Инессу Оленскую.

По словам дежурного защитника, назначенного Протасевичу по требованию следствия, 25 мая Романа приглашали для проведения каких-то следственных действий, но они не состоялись, сказала адвокат Оленская в разговоре с Би-би-си. По какой причине cледственные действия отменяли, она не знает.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека во вторник потребовало немедленного освобождения Романа Протасевича и его подруги.

"Мы призываем к немедленному освобождению и Романа Протасевича, и Софьи Сапеги, и им обоим должно быть разрешено продолжить свой путь в Литву", - заявил журналистам в Женеве пресс-секретарь управления Руперт Колвилл.

Закрытое небо

Украина стала первой страной, на уровне государства прекратившая авиасообщение с Беларусью. Накануне лидеры ЕС приняли решение не пускать белорусские пассажирские самолеты в европейские аэропорты и рекомендовать авиакомпаниям не летать над страной.

Некоторые авиакомпании в индивидуальном порядке отказались от полетов в Беларусь и стали строить маршруты в обход ее воздушного пространства.

Утром стало известно, что полеты в белорусском небе приостанавливаю Air France, Finnair и Singapore Airlines. Позже еще две компании - австрийская Austrian Airlines и польская LOT - объявили, что прекращают полеты над Беларусью.

Вечером стало известно, что немецкая Lufthansa приостанавливает полеты в Минск.

Президент Беларуси Александр Лукашенко должен был во вторник выступить с заявлением по поводу экстренной посадки самолета Ryanair, однако решил перенести выступление на среду.