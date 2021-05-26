Дайджест: выступление Лукашенко, "подарок Байдена Путину" и кровавое суперлуние

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Байден отказывается от новых санкций и готовится к встрече с Путиным в Женеве

Президент США Джо Байден во вторник назвал введение новых санкций против проекта "Северный поток-2" шагом, который повредит отношениям США с европейскими партнерами, добавив, что Вашингтон не собирается мешать завершению строительства трубопровода.

"Я с самого начала выступал против "Северного потока-2", но когда я вступил в должность, [этот проект] был почти полностью завершен, - сказал глава Белого дома. - И сейчас принимать новые решения и вводить санкции было бы, как мне кажется, контрпродуктивным для наших отношений со странами Европы".

При этом он посчитал нужным уточнить, что в Вашингтоне намерены "продолжить работу" c европейскими союзниками, обсуждая будущее этого проекта.

На прошлой неделе администрация объявила, что не будет вводить санкции против оператора проекта - зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream2 AG, и владельца фирмы Маттиаса Варнига, давнего знакомого Владимира Путина.

Два закона, принятые Конгрессом при президенте Дональде Трампе, обязывают администрацию продолжить введение санкций в отношении этого проекта. По мнению подавляющего большинства законодателей, строительство трубопровода является политическим проектом, который позволит Кремлю усилить свое влияние в странах Европы. Наблюдатели неоднократно высказывали опасения, что прокладка газопровода в обход Украины развяжет Путину руки для дальнейших агрессивных действий против нее.

Комментируя заявление президента Байдена, влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что это решение станет подарком для российского лидера.

"Мне интересно, приедет ли Путин (на саммит лидеров двух стран) с праздничным тортом в ответ на многомиллиардный подарок, который сделал ему Байден, отказавшись от санкций против "Северного потока-2", - написал в своем "Твиттере" сенатор, активно выступавший против строительства трубопровода.

Во вторник стало известно, что саммит лидеров двух стран пройдет в Женеве 16 июня: встречей с Путиным Байден завершит свое первое европейское турне в должности президента.

При этом в Белом доме утверждают, что отказ от санкций продиктован исключительно нежеланием Вашингтона портить отношения с Берлином, заинтересованным в завершении строительства трубопровода, а вовсе не подготовкой к встрече президентов.

Лукашенко выступит "на злобу дня"

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Сегодня Александр Лукашенко, как ожидается, впервые прокомментирует принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске, задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги, а также вызванные этим действия западных стран в отношении Беларуси.

Власти ЕС на не только закрыли свои аэропорты для белорусской национальной авиакомпании и запретили полеты над территорией Беларуси своим самолетам, но и готовятся принять экономические санкции. Происходящее в Беларуси, как стало известно, обсудят и президенты России и США во время своей готовящейся встречи.

Заявление Лукашенко в связи с последними событиями ожидалось во вторник, однако было перенесено на сутки. Был изменен и формат выступления: свою речь он произнесет перед членами обеих палат белорусского парламента, конституционного совета, также на нее приглашены журналисты и блогеры. Государственные СМИ анонсируют это как "разговор на злобу дня".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Санкции, протесты и пустое небо. Главное о последствиях посадки Ryanair в Минске

Ранее политологи высказывали предположения, что недавние события могут подтолкнуть Лукашенко к более тесному сближению с Россией. В конце этой недели премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко проведут в Минске переговоры, где планируют обсудить "актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве". Также на ближайшую пятницу запланирована встреча Лукашенко и Путина.

Президентские выборы в Сирии

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В среду в Сирии пройдут президентские выборы - вторые с начала гражданской войны 10 лет назад. Как сообщается, избирательные участки откроются во всех провинциях страны.

Сирийский президент Башар Асад бессменно руководит страной более двух десятков лет. За время гражданской войны лояльные ему спецслужбы задержали, подвергли пыткам или бессудным казням множество активистов оппозиции.

На выборах с Асадом соперничают Махмуд Ахмед Мерии, представляющий "Демократический оппозиционный фронт" и экс-депутат от Социалистической партии Абдалла Саллюм Абдалла. Однако мало кто из наблюдателей сомневается в том, что действующий президент будет переизбран на четвертый срок.

Заседание суда по делу MH17 среди обломков лайнера

Подпись к фото, Следователи считают, что к гибели самолета причастны четыре человека: три россиянина и один гражданин Украины

Окружной суд Гааги, занимающийся рассмотрением дела о катастрофе рейса MH17 под Донецком в 2014 году, проведет выездное заседание на месте реконструкции самолета по обломкам.

Суд решил провести сессию на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейен, где собирали самолет, чтобы участники процесса ознакомились с ходом реконструкции.

Таким образом прокуроры и адвокаты как обвиняемого, так и жертв, впервые смогут осмотреть фюзеляж лайнера, чтобы понять характер повреждений. Блок заседаний трибунала в мае станет завершающим в рамках предварительного судопроизводства.

Судебные слушания по существу начнутся 7 июня. Среди обвиняемых в причастности к крушению самолета и смерти 298 человек - три гражданина России и один гражданин Украины. Как заявили Би-би-си следователи JIT, их задача - "изобличить всю цепочку - от экипажа "Бука" до тех, кто отдавал приказы этому "Буку" отправиться на задание 17 июля 2014 года".

Самое яркое суперлуние и первое лунное затмение с 2019 года

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Сегодня ночью произойдет так называемое суперлуние, когда полная Луна окажется на наиболее близком расстоянии от нашей планеты. Такое случается несколько раз за год, и сегодняшнее сближение будет наибольшим: ночное светило будет выглядеть на 17% больше и на 30% ярче, чем когда оно находится в апогее.

В среду суперлуние совпадет по времени с лунным затмением, что происходит довольно редко. Это будет первое полное лунное затмение с 2019 года. Земля пройдет между Солнцем и Луной и отбросит на свой спутник огромную тень, благодаря чему Луна окрасится в багровый цвет - из-за этого такое полнолуние называют кровавым.

Полное затмение смогут увидеть жители американского континента, Юго-Восточной Азии и Австралии. Частично его можно будет наблюдать на Дальнем Востоке России и на Камчатке - с 12:45 до 15:53 по московскому времени.

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Канада: рекомендация избегать полетов над Беларусью и закрытие посольства

Вечером во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с резким осуждением принудительной посадки рейса Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича. Он также сказал, что правительство страны изучает возможность ужесточения санкций в отношении Беларуси.

"Поведение белорусского режима возмутительно, противозаконно и совершенно неприемлемо, - сказал журналистам канадский премьер. - Мы также осуждаем подобное опасное вмешательство в деятельность гражданской авиации".

Трюдо заявил о своей решительной поддержке действий в отношении властей Беларуси через все возможные международные институты, включая Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и НАТО.

Власти Канады также рекомендовали национальным авиакомпаниям и владельцам воздушных судов, зарегистрированных в стране, избегать полетов на любой высоте в белорусском воздушном пространстве. В совместном заявлении глав МИДа и министерства транспорта эта рекомендация объясняется серьезным беспокойством в связи с угрозой для безопасности гражданской авиации.

Одновременно с этим посольство Беларуси в Оттаве, действовавшее на протяжении 24 лет, объявило о своем закрытии с 1 сентября.

"Это решение было принято на основе анализа практического воздействия на текущие двусторонние контакты", - цитирует агентство Рейтер исполняющего обязанности посла Беларуси в Канаде Евгения Русака.

В заявлении, размещенном на сайте дипмиссии, говорится, что консульские функции посольства в Канаде, вероятно, в дальнейшем будет осуществлять генконсульство в Нью-Йорке.

Акция памяти Джорджа Флойда прошла в центре Нью-Йорка

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В США прошла серия мероприятий, связанных с годовщиной гибели афроамериканца Джорджа Флойда, умершего при задержании полицейскими.

Родственники Флойда в Вашингтоне встретились с членами Конгресса и президентом Байденом и обсудили с ними реформу полиции в США.

В Нью-Йорке тем временем прошла демонстрация в память о Флойде. Ее участники тоже требовали полицейской реформы, чтобы добиться большей прозрачности работы полиции.

К протестовавшим присоединился мэр города Билл де Блазио. Вместе с выступавшим священником Элом Шарптоном они преклонили колени и стояли так девять минут и 29 секунд - именно столько полицейский Дерек Шовин удерживал коленом лежащего на земле Флойда.

В апреле присяжные признали Шовина виновным в убийстве, ему грозит до 40 лет тюрьмы.

На пляжи в Сассексе выбросило примерно тонну кокаина

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На побережье английского графства Сассекс выбросило груз кокаина, оцениваемый примерно в 80 млн фунтов.

Как пишет Telegraph, партии наркотика в водонепроницаемых сумках с привязанными спасательными жилетами, чтобы кокаин не утонул, обнаружили местные жители неподалеку от городов Гастингс и Ньюхейвен.

Всего в двух найденных партиях было около 960 кг наркотика. Полиция считает находки связанными.

"Очевидно, что потеря партии такого размера - это серьезный удар для причастных к этому преступных организаций," - говорит глава местного отделения Национального агентства по борьбе с преступностью Мартин Грейс. По его словам, наркотики были произведены, скорее всего, в Южной Америке.

Большие партии наркотиков, потерявшиеся в море, нередко прибивает к британским берегам. Например, в 2017 году на пляж Хоптон-бич в Норфолке выбросило кокаин примерно на 50 млн фунтов.

"Непростительный акт государственного терроризма"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Родители Романа Протасевича и Софии Сапега поговорили с Би-би-си

Западные СМИ продолжают выражать возмущение поступком белорусских властей, вынудивших пассажирский борт Ryanair сесть в Минске, чтобы задержать летевшего на нем основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Действия Лукашенко укладываются в вызывающую всё большую тревогу тенденцию: автократы все чаще пренебрегают международными правилами, чтобы отомстить своим критикам, - пишет газета New York Times в редакционной колонке. На ум приходят нападения на бывших российских шпионов Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, саудовского журналиста Джамаля Хашогги и сводного брата лидера КНДР Ким-Чен Ына.

Захват пассажирского лайнера, возможно, не то же самое, что убийство в другой стране, однако дав понять, что в своей войне с диссидентами он может это сделать, Лукашенко по сути дошел до угона самолета. Как сказал министр иностранных де Ирландии Саймон Ковени, это была атака на европейский самолет, зарегистрированный в Польше, полный граждан ЕС, совершавший рейс между двумя европейскими столицами.

Лукашенко зашел слишком далеко, и ответ должен быть решительным, требует газета. Однако этот инцидент подчеркивает и грустную реальность: автократы, желающие вынести свои репрессивные действия за пределы собственных границ, все чаще набираются храбрости и действуют. Политика сдерживания терпит провал в слишком многих случаях, заключает издание.

PR-агентство пыталось через инфлюэнсеров очернить западные вакцины

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Британское PR-агентство Fazze, судя по всему связанное с Россией, предлагало видеоблогерам и инфлюэнсерам в соцсетях крупные суммы в обмен на антирекламу вакцины Pfizer/BioNTech, пишет Guardian.

В Fazze утверждают, что главный офис агентства находится по адресу 5, Перси-стрит, Лондон, однако там такой компании не зарегистрировано, пишет газета. Сайт и "Инстаграм" агентства со вторника недоступны.

О том, что им поступило предложение от Fazze, сообщили несколько французских Youtube-блогеров, специализирующихся на науке и здоровье. На плохом английском их, по их же словам, просили "объяснить, что смертность среди привившихся Pfizer почти в три раза выше, чем у привитых AstraZeneca".

При этом блогеров просили размещать на разных платформах ссылки на попавший в сеть доклад, который якобы это подтверждает. Однако на самом деле ссылки вели на статью газеты Le Monde о похищенных российскими хакерами данных Европейского агентства по лекарственным средствам, где подобных цифр не содержалось, и еще на две ныне удаленные страницы.

Блогеров просили задаться вопросом - "почему крупные СМИ это игнорируют" и "почему некоторые государства закупают вакцину, вредную для здоровья людей". Сделать это они должны были так, будто это их независимая точка зрения.

Одним из получивших предложение блогеров был француз Лео Грассет, ютьюбер с примерно 1,2 млн подписчиков. Он выложил в "Твиттере" скриншоты переписки, добавив, что заплатить блогерам за это обещали столько, сколько они попросят.

Скончался Уильям Шекспир, первый привитый мужчина в Британии

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81-летний Уильям Шекспир, пенсионер и первый мужчина в Британии, привитый вакциной от коронавируса, умер в результате перенесенного инсульта. Шекспир скончался в той же больнице в Ковентри, где в декабре прошлого года ему сделали укол вакциной Pfizer/BioNTech.

53-летняя вдова Шекспира, Джой, рассказывает, что ее супруг очень гордился быть одним из первых вакцинированных. Проработавший большую часть жизни членом местного законодательного совета Шекспир всем и всегда рассказывал о своей роли и всячески старался сделать вакцинацию более популярной, говорит вдова в беседе с Daily Mail.

Сегодня, примерно полгода спустя после прививки Шекспира, в Британии одной дозой вакцины привито около 38 млн человек, полностью привито около 23 млн.

Спасет или погубит Нетаньяху война в Газе?

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Последнее обострение между Израилем и сектором Газа во многом отличается от всех предыдущих - от механизмов, приведших к эскалации, до ведения военных действий и перемирия на весьма размытых условиях. Каждая из сторон заявляет о победе, при этом ни одна по сути не достигла заявленных целей.

Но есть мнение, что один безоговорочно выигравший все же есть, и это - израильский премьер Биньямин Нетаньяху. О том, так ли это, и спасет или погубит война в Газе самого долгоиграющего премьера в истории Израиля, читайте в материале Анастасии Успенской