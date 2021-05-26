"Юра, мы приехали": неизвестные разрисовали "Буран" на Байконуре

час назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, сборка макета "Бурана" на ВДНХ (архивное фото)

На монтажно-заправочном комплексе космодрома Байконур разрисовали граффити космический челнок "Буран".

На фотографиях, появившихся в соцсетях, видно, что на челноке появились надписи "Юра, мы приехали", "Прежде, чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле" и "Добро".

Как уточняет РИА Новости, челнок, который разрисовали граффити, - это второй из достроенных орбитальных космических кораблей многоразового использования "Буран", разработанных в СССР.

Первый "Буран", совершивший свой единственный полет в 1988 году, также хранился на Байконуре, но был разрушен при обвале крыши в монтажно-испытательном корпусе в 2002 году. Третий, недостроенный экземпляр "Бурана" сейчас находится в подмосковном Жуковском.

В "Роскосмосе" заявили, что поднимут вопрос сохранения уникальных объектов на Байконуре на ближайшем заседание Межправительственной казахстано-российской комиссии по космодрому.

"В связи с очередным проникновением неустановленных лиц на неиспользуемый с начала 90-х годов объект космодрома Байконур, где находятся макеты советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы "Энергия - Буран", а также вторая летная машина "Буран", российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме Байконур на ближайшее заседание Межправительственной казахстано-российской комиссии по Байконуру", - заявили в госкорпорации.

В "Роскосмосе" также заявили, что готовы обсуждать условия передачи объектов с Байконура в один из музеев космонавтики.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в прошлом году уже отмечал, что условия хранения изделий на Байконуре "вызывают тревогу" и заявлял, что госкорпорация готова помочь выкупить "Буран" и передать его в музей, однако он до сих пор остается предметом судебных разбирательств.