Лунное затмение и суперлуние. Самые яркие фотографии

53 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Так выглядит на фоне яркой Луны знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

В среду происходит сравнительно редкое природное явление: полная Луна оказывается на наиболее близком расстоянии от Земли и одновременно с этим происходит лунное затмение. Мы собрали самые яркие фотографии Луны, сделанные в разных странах мира.

Нынешнее полное лунное затмение - первое с 2019 года. Земля пройдет между Солнцем и Луной и отбросит на свой спутник огромную тень, благодаря чему Луна окрасится в багровый цвет - из-за этого такое полнолуние называют кровавым.

Полное затмение смогут увидеть жители американского континента, Юго-Восточной Азии и Австралии. Частично его можно будет наблюдать на Дальнем Востоке России и на Камчатке - с 12:45 до 15:53 по московскому времени.

За тем, как проходит лунное затмение, можно следить в режиме реального времени в "Твиттере" американского космического агентства НАСА.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лунное затмение начинается в Калифорнии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Необычно яркая Луна взошла над британским Стоунхенджем

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Словно бы нарисованная Луна над Аныткабиром – мавзолеем основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Луна выглядывает из-за Сиднейской оперы – самого известного архитектурного памятника Австралии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Так суперлуние выглядело в калифорнийском городе Сан-Диего.