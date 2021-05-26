Лунное затмение и суперлуние. Самые яркие фотографии
В среду происходит сравнительно редкое природное явление: полная Луна оказывается на наиболее близком расстоянии от Земли и одновременно с этим происходит лунное затмение. Мы собрали самые яркие фотографии Луны, сделанные в разных странах мира.
Нынешнее полное лунное затмение - первое с 2019 года. Земля пройдет между Солнцем и Луной и отбросит на свой спутник огромную тень, благодаря чему Луна окрасится в багровый цвет - из-за этого такое полнолуние называют кровавым.
Полное затмение смогут увидеть жители американского континента, Юго-Восточной Азии и Австралии. Частично его можно будет наблюдать на Дальнем Востоке России и на Камчатке - с 12:45 до 15:53 по московскому времени.
За тем, как проходит лунное затмение, можно следить в режиме реального времени в "Твиттере" американского космического агентства НАСА.
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