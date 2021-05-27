Дело Сапеги: по каким статьям завели дело, в чем подозревают и могут ли передать России

Анна Пушкарская

Би-би-си, Санкт-Петербург

час назад

Автор фото, instagram.com/sapega_sofia_

Адвокаты россиянки Софии Сапеги, задержанной 23 мая в аэропорту Минска вместе с сооснователем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, до сих пор не могут попасть к ней в СИЗО. Би-би-си выяснила, что Сапегу подозревают по трем статьям УК Беларуси - об организации нарушения общественного порядка и массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды. Рассказываем о возможных вариантах развития событий.

Жалобу на ее задержание суд в Минске должен рассмотреть в пятницу - в этот же день президент России Владимир Путин встречается в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Би-би-си поговорила с источником, знакомым с материалами дела (на условиях анонимности, поскольку не уполномочен его комментировать). То, что он рассказал, частично совпадает с информацией, ранее опубликованной в "Новой газете".

Кроме того, Би-би-си попросила прокомментировать ситуацию минского адвоката Антона Гашинского. Он включен в опубликованный на сайте посольства России список белорусских адвокатов, которые оказывают помощь российским гражданам. В частности, Гашинский защищал бойцов "ЧВК Вагнера", которые до президентских выборов 2020 года были арестованы, а затем освобождены в Беларуси.

В чем могут обвинять Сапегу

По словам источника, Сапега и Протасевич фигурируют в трех уголовных делах. Управление Следственного комитета Беларуси по Минску расследует большое дело об августовских протестах, по нему проходят более 200 человек, часть из них уже осуждены.

Это дело возбуждено по статье ч.1 ст.342 УК Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления). Наказание - штраф, арест, а также ограничение или лишение свободы до трех лет.

Мать Сапеги Анна Дудич говорила Би-би-си, что девушка уехала из Беларуси в Вильнюс в первой половине августа и больше не возвращалась.

Несколько однокурсников Сапеги подтвердили Би-би-си, что она приехала в Литву в первой половине августа. По их данным, девушка не принимала участия в протестных акциях в Минске.

Но следствие, по словам источника Би-би-си, считает, что организаторами этих действий могли быть Протасевич и Сапега, поскольку они администрировали телеграм-каналы, которые занимались призывами и координацией протестов. Протесты, по версии властей, привели к нарушению общественного порядка.

Более серьезное дело возбуждено главным управлением Следственного комитета Беларуси по факту "массовых беспорядков", в том числе в октябре 2020 года, которые повлекли более тяжкие последствия - причинение ущерба, длительное перекрытие дорог, остановку транспорта. Дело возбуждено по ч.1 ст. 293 УК Беларуси (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти). Наказание - лишение свободы до 15 лет.

По этому делу также привлечены непосредственные участники, в нем тоже фигурируют Протасевич и Сапега.

25 мая Сапегу признали подозреваемой по еще одному делу, по которому также проходит Протасевич и которое расследует главное следственное управление. Оно возбуждено по ч.3 ст.130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), сообщил источник Би-би-си. Речь идет о действиях, совершенных группой людей или повлекших тяжкие последствия. Наказание - до 12 лет лишения свободы.

Сапеге вменяют эту статью как администратору канала "Черная книга Беларуси", который публиковал личные данные силовиков. На показанном в эфире государственного телеканала СТВ видео Сапега говорила на камеру, что она редактор этого телеграм-канала, он признан властями Беларуси экстремистским.

"Если будет доказана ее причастность к администрированию протестных телеграмм-каналов, дальше следствие будет выяснять, кто был заказчиками всех этих связанных между собой действий по трем статьям. Это пазлы действий, из которых может складываться картина, что они были заказаны извне", - прогнозирует собеседник Би-би-си.

Как власти получили признание Сапеги

25 мая Сапегу из изолятора временного содержания на улице Окрестина привезли в Следственный комитет Беларуси. Там ее допросил следователь главного следственного управления в присутствии дежурного адвоката по назначению.

Адвоката по соглашению Александра Филановича к участию в допросе не допустили, рассказал источник Би-би-си. Филанович от комментариев по этому поводу отказался.

По словам собеседника Би-би-си, изначально девушка отказалась давать показания на основании 27 статьи Конституции Беларуси (аналог 51 статьи российской Конституции - право не свидетельствовать против себя). Но это в протоколе не зафиксировано.

Следователь так искусно ее разговорил психологическими приемами (шутки, прибаутки, разговоры по душам), что она расслабилась и начала говорить, рассказал источник Би-би-си.

Правду она сказала или нет, неизвестно, но это вошло в протокол допроса, отметил он.

Приемы КГБ

У сотрудников КГБ есть много разных приемов, чтобы разговорить человека, в том числе сделать укол или подмешать в еду препарат, который будет способствовать тому, что человек говорит то, чего, возможно, и не было, рассказывает собеседник Би-би-си.

Он предположил, что Сапеге могли пообещать в случае сотрудничества депортацию в России или что-то еще. Предлагали ли ей сделку со следствием, по его словам, также неизвестно.

Мать Сапеги в разговоре с Би-би-си ранее высказала сомнения по поводу этого видео. "Даже друзья мне звонили и говорили: тетя Аня, вы видите, это не свойственная ей манера. Она раскачивается, глаза в небе. Как будто боится что-то забыть", - говорила Дудич.

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Если человек отказался свидетельствовать против себя, тот этот отказ не фиксируется в протоколе, а следователь начинает ее переубеждать, уговаривать, либо иным способом пытается переубедить, это можно считать психологическим давлением, сказал Би-би-си Гашинский. По его словам, следователь имеет право только опросить, а потом задать уточняющие вопросы.

После допроса Сапегу отвезли в СИЗО КГБ, говорил ранее Филанович. Только после этого к ней допустили консула России, уточнил сейчас источник Би-би-си.

Консул посетил ее в СИЗО, она находится в растерянном, подавленном состоянии, продолжил собеседник Би-би-си. С кем она сидит в камере и были ли у нее на теле следы насилия, он не знает.

Адвокаты получили разрешение на посещение Сапеги 26 мая, но из-за очереди и дефицита кабинетов для свиданий попасть в СИЗО КГБ пока не смогли.

У адвоката по соглашению Филановича взяли подписку о неразглашении. "Это прерогатива следователя. Он мог мотивировать подписку в том числе обеспечением национальной безопасности, чтобы исключить утечку информации, которая может спровоцировать всплеск уличных протестов", - сказал Гашинский.

Адвокат, которого порекомендовал консул, оказывает правовую помощь семье, но в процесс пока не вступил, рассказал источник Би-би-си, отказавшись назвать имя юриста.

Первый суд по делу Сапеги

Адвокат Филанович накануне сообщил, что обжаловал задержание Сапеги.

По данным источника Би-би-си, жалоба поступила в суд Партизанского района Минска. Основания для жалобы ему неизвестны.

Сапега заключена под стражу с санкции прокурора. В Беларуси эту меру избирает не суд, а следователь, а санкционирует прокурор, напомнил Гашинский.

По его словам, у следователя есть 24 часа для направления материалов в суд, а суд в течение суток должен их рассмотреть. Таким образом, судебное заседание должно состояться не позже пятницы, 28 мая, пояснил Гашинский. Сапега в суд, по его мнению, скорее всего, доставлена не будет.

А в Сочи 28 мая пройдут переговоры Путина и Лукашенко. Планируется обсудить "актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей" и "реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах", сообщила в четверг пресс-служба Кремля

"Отпустить Сапегу могут лишь в случае, если президент России за нее вступится", - считает собеседник Би-би-си. С этим согласен адвокат Гашинский. Российский МИД, по его мнению, "активно включился в эту историю". Он уверен, что о ситуации с Сапегой Путину должны были доложить.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг сказала, что Москва "де-юре, безусловно, может" поднять вопрос о передаче Сапеги российским правоохранительным органам. "Президент Лукашенко проинформирует президента [Путина] об истории с самолетом. Также, наверняка, будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится сейчас в следственном изоляторе в Минске", - сказал Песков.

Обвинение Сапеге может быть предъявлено не позднее 31 мая - в течение 10 дней после задержания в аэропорту Минска, сообщал ТАСС.

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Могут ли отправить Сапегу в Россию

По мнению адвоката Гашинского, есть несколько вариантов развития событий.

Один вариант - то, как поступили как с бойцами "ЧВК Вагнера", которые сидели в изоляторе Жодино. Им были предъявлены обвинения, но потом перед ними извинились, прекратили преследование и отпустили.

Если будет принято решение отпустить Сапегу, ее могут депортировать из Беларуси с ограничением права на въезд на 10 лет, полагает Гашинский.

Еще один вариант: из материалов уголовного дела могут выделить часть, касающуюся Сапеги, и передать их в Россию для расследования и привлечения к ответственности. Это возможно, но только если Россия такое дело затребует, пояснил адвокат.

Так было в 2013 году с директором "Уралкалия" Владиславом Баумгертнером, напомнил он. Баумгертнер сидел по обвинению в коррупции в том же СИЗО КГБ Беларуси, но через три месяца вернулся в Россию, где был помещен в СИЗО, затем под домашний арест и залог. Его дело было прекращено и до суда не дошло.

Возможен и такой вариант, что судить Сапегу будут в Беларуси, привлекут к уголовной ответственности, но экстрадируют для отбытия наказания в Россию, считает Гашинский.