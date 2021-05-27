Шесть армянских военных попали в плен на границе с Азербайджаном

27 мая 2021, 08:35 GMT Обновлено 46 минут назад

Автор фото, VALERY SHARIFULIN/TASS Подпись к фото, После войны осенью 2020 года Азербайджан взял под свой контроль почти все территории, ранее оккупированные Арменией (на фото азербайджанский военнослужащий)

Между Азербайджаном и Арменией произошло очередное военное обострение. Баку заявил о пленении шести армянских диверсантов, минировавших территорию, а в Ереване сообщили, что минирование проходило в рамках работы по обустройству границы.

Минобороны Азербайджана утром заявило, что около 03:00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении "совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу" в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района.

Шестеро военнослужащих, "пытавшихся минировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен", говорилось в заявлении.

Министерство обороны Армении, в свою очередь, сообщило, что шестеро военных были окружены и взяты в плен при проведении инженерных работ на приграничном участке в Гегаркуникской области Армении.

Позже исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил, что армянские военнослужащие проводили минирование, но отверг обвинение в диверсии.

"Наши военнослужащие проводили работы по обустройству границы с Азербайджаном, проводили работы по минированию с установлением предупредительных знаков, цели диверсии не было", - сказал он на заседании правительства.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, 30 лет между Азерабйджаном и Арменией нет делимитированной границы

"Инцидент произошел на нашей территории", - подчеркнул Пашинян (цитаты по Интерфаксу).

По его словам, происходящие на границе инциденты "свидетельствуют, что это не обычное явление, как пытаются представить власти Азербайджана". "Эта прямая опасность, напрямую угрожающая территориальной целостности и суверенитету Армении", - сказал Пашинян.

МИД Азербайджана заявил о попытке армянских военных перейти границу и назвал это нарушением трехстороннего соглашения по Карабаху от 10 ноября 2020 года, благодаря которому был остановлен кровопролитный осенний конфликт между Азербайджаном и Арменией. Соглашение было достигнуто при активном участии Москвы.

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"Группа армянских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Азербайджана. Это очередной провокационный акт и нарушение трехстороннего заявления со стороны Армении", - написала в "Твиттере" представительница МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Азербайджанский МИД утверждает, что границу пытались перейти несколько групп: "Эти группы были обнаружены. Из одной группы были обезврежены и взяты в плен два армянских диверсанта, из другой группы - четверо. Части диверсантов удалось бежать", - говорится в заявлении.

Минобороны Армении, тем временем, опубликовало фамилии шести армянских военных, еще раз подчеркнув, что они не находились на территории Азербайджана.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей Армении стала еще более напряженной с 12 мая, когда Армения обвинила Азербайджан в переходе границы небольшим войсковым подразделением. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ.

Пашинян заявлял, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе в Сюникской области. МИД Азербайджана называл неадекватной реакцию Еревана на процессы по согласованию азербайджано-армянской границы.