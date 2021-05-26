Французским блогерам предложили за деньги критиковать Pfizer. Кто это сделал?

41 минуту назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Двухкомпонентная вакцина Pfizer-BioNTech, которая производится американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, является основным препаратом, который используется во Франции для вакцинации

Несколько популярных французских блогеров сообщили о получении странного предложения распространять негативную информацию об американской вакцине Pfizer/BioNTech.

Как рассказал один из них, автор блога @dirtybiology Лео Грассе, предложение он получил по электронной почте. Авторы письма обещали "колоссальный бюджет" и хотели работать на условиях анонимности.

Лео Грассе, у которого более миллиона подписчиков в YouTube, опубликовал в "Твиттере" выдержки из этого электронного послания.

Авторы письма предлагали блогеру выдавать негативную информацию о вакцине за свое независимое мнение и не помечать такие посты как рекламу или спонсорское видео.

Поделиться своим мнением блогеру предлагали в YouTube, "ТикТоке" и "Инстаграме".

Связавшиеся с блогером люди настаивали, в частности, на том, чтобы в пост были включена фиктивная информация о том, что после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech якобы в три раза больше смертельных случаев, чем после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Несмотря на заявленное желание авторов этого предложения оставаться инкогнито, в имейле был указан адрес отправителя - некоего PR-агентства в Лондоне.

Блогер решил проверить, что это за агентство, и выяснил, что по указанному лондонскому адресу такого агентства нет.

"Невероятно. Адрес лондонского агентства, связавшегося со мной, вымышленный. У них там никогда не было помещения, это косметический лазерный центр! У всех сотрудников странные профили на LinkedIn ... которых нет с сегодняшнего утра. Раньше все работали в России...", - написал Лео Грассе в "Твиттере" 24 мая.

Автор фото, Google Maps Подпись к фото, По указанному адресу никакого PR-агентства Лео Грассе обнаружить не смог

Об аналогичном предложении сообщило еще несколько влиятельных блогеров из Франции и Германии.

Блогеры отметили, что их просили размещать ссылки на статью газеты Le Monde о похищенных российскими хакерами данных Европейского агентства по лекарственным средствам, в которой, однако, не было никаких данных о том, что число смертей среди привитых Pfizer якобы в три раза выше, чем среди привитых AstraZeneca.

Агентство также настаивало, чтобы блогеры говорили о попытках крупных СМИ скрыть негативную информацию об американской вакцине.

Российский след?

Изданиям Numerama и LCI удалось получить копию письма, из которого следовало, что предложение поступило от агентства Fazzе.

Мы нашли на LinkedIn трех сотрудников агентства с таким названием. У всех у них русские имена, двое работали или работают в России (рекламное агентство AdNow.com), один из них - выпускник Сибирского государственного университета путей сообщения.

Как обратило внимание французское издание LCI в своей статье "Что это за таинственная организация, стоящая за кампанией в соцсетях против Pfizer?", на сайте Российского электронного Центра занятости населения агентство Fazze.com упоминается как структурная часть холдинга Adnow Internaional, основанного российским предпринимателем Владимиром Башкиным.

"На данный момент мы не сделать окончательные выводы о том, есть ли доказательства того, что за этим лоббированием против Pfizer могла стоять Москва, - заключает LCI. - В ответ на наш вопрос ни Pfizer, ни Sputnik V не смогли прояснить эту беспрецедентную ситуацию".

Двухкомпонентная вакцина Pfizer/BioNTech, которая производится американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, - основной препарат, который используется во Франции для вакцинации против коронавируса. AstraZeneca используется реже.

В апреле Евросоюз заявлял, что российские и китайские государственные СМИ регулярно публикуют сообщения, рассчитанные на подрыв доверия к вакцинам, произведенным на Западе.