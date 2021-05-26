Всемирный банк усомнился в реальности цели Путина по снижению бедности

18 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Российская система мер социальной поддержки помогла избежать массовой бедности во время пандемии коронавируса, однако затраты на нее оказались слишком высоки. Власти таким образом не смогут снизить бедность в два раза до 6,5% к 2030 году и выполнить цели, поставленные президентом Владимиром Путиным, утверждают эксперты Всемирного банка.

В 2018 году Владимир Путин перед своим очередным избранием сделал ряд обещаний, включая снижение бедности. Весной 2018 года были опубликованы так называемые майские указы, согласно которым планировалось в два раза снизить уровень бедности (с 13,2% до 6,5%) к 2024 году. Позднее срок исполнения этой программы был продлен до 2030 года.

В последние годы Путин почти на каждом публичном выступлении говорит о необходимости снижения бедности.

"Это плохо, конечно, что и 6,5% [бедных] сохранится. Но мы должны исходить из реалий. Это реально, я считаю. Цель амбициозная, но реальная", - заявил Путин на ежегодной пресс-конференции в декабре прошлого года.

Экономисты Всемирного банка полагают, что при сохранении существующих условий цель остается недостижимой, тем более что ситуацию значительно осложнила пандемия Covid-19.

"В России, если бы людям не предоставлялась социальная помощь, число бедных было бы на 20% больше, чем сейчас. Но это достижение очень дорого стоит: государственные расходы на осуществление программ социальной помощи составляют более 3% ВВП, что соответствует 30 млрд долларов США", - говорится в докладе Всемирного банка, опубликованном в среду.

Эксперты утверждают, что многим странам удается достигнуть такого же сокращения бедности, тратя на это наполовину или на треть меньше.

Об очередном пакете мер соцподдержки Путин говорил в своем послании Федеральному собранию 21 апреля. В частности, была анонсирована единовременная выплата на каждого школьника, повышение оплаты больничных по уходу за ребенком, дополнительные выплаты для беременных женщин и для детей, находящихся в трудной материальной ситуации. До этого в России были ведены такие меры, как льготная ипотека и материнский капитал на первого ребенка в семье, а во время пандемии осуществлялись и прямые выплаты семьям с детьми.

Однако, по мнению экспертов Всемирного банка, эффективность мер социальной поддержки в России снижает отсутствие национальной программы по борьбе с бедностью. В докладе это объясняется несколькими факторами:

В российской системе соцподдержки помощь малоимущему населению не является приоритетной, далеко не для всех программ борьба с бедностью является основой задачей;

Размер пособий слишком мал для того, чтобы помочь малоимущим выбраться из бедности;

Применяемые в стране методики проверки нуждаемости часто оказываются неэффективным средством для выявления бедных;

Граждане, желающие получить помощь, часто не могут разобраться в многочисленных программах с разными правилами и сроками исполнения;

Нынешняя система соцподдержки с трудом адаптируется к стрессовым ситуациям: в разгар пандемии многие жаловались на нечеткость и непоследовательность введенных властями экстренных мер;

Огромные региональные различия в социальных бюджетах и потенциале исполнительных систем: многим из самых бедных регионов не хватает средств на поддержку малоимущего населения, несмотря на общий большой уровень господдержки.

Как решить проблему бедности?

Эксперты Всемирного банка полагают, что лучшим методом борьбы с бедностью в России могло бы стать введение минимального гарантированного дохода (МГД).

Такой доход в понимании Всемирного банка - это регулярная выплата денег людям, живущим за чертой бедности. Он отличается от безусловного базового дохода, который предполагает выплаты всем членам сообщества, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.

"Введение национальной программы минимального гарантированного дохода обеспечит достижение целей в области борьбы с бедностью и потребует меньше затрат. Такая программа предполагает ориентацию использования ее основных сил и средств для поддержки нуждающихся, чтобы гарантировать им прожиточный минимум; кроме того, меры борьбы с бедностью будут способствовать формированию устойчивости дохода", - утверждают авторы доклада.

Идея введения МГД российскими властями уже обсуждается. Так, в сентябре прошлого года председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил фракции единороссов в Госдуме создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости и обсудить в ней этот вопрос. Инициативу поддержал и глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков - по его словам, введение МГД "положительно повлияет на рост доходов миллионов простых россиян".

Для перехода к этой системе, как отмечают экономисты Всемирного банка, России в первую очередь стоит усовершенствовать уже действующую в стране программу социального контракта.

Путин объявил о введении этой системы в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию. Ее суть состоит в том, что государство оказывает гражданину помощь в трудоустройстве и повышении квалификации, предоставляет семье средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела.

"Для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт дает возможность сделать это", - говорил Путин.

Чтобы эта система работала эффективней, необходимо, по мнению экспертов Всемирного банка, установить правила для введения единых стандартов реализации соцконтрактов на федеральном уровне, поскольку сейчас установленные регионами правила весьма разноречивы.