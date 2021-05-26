Amazon покупает голливудскую киностудию MGM за $8,5 млрд
Онлайн-ритейлер Amazon покупает американскую киностудию Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за 8,45 млрд долларов. Теперь у компании Amazon, среди услуг которой есть стриминговый сервис, появится доступ к огромному количеству фильмов и телепрограмм производства голливудской студии.
На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что Amazon обсуждает приобретение MGM, одной из старейших и наиболее известных голливудских киностудий, которая в числе прочего известна фильмами о Джеймсе Бонде. Журналисты со ссылкой на источники сообщали, что MGM может быть продана за сумму от 8,5 млрд до 9 млрд долларов.
Для Amazon это крупнейшее приобретение c 2017 года, когда ритейлер заплатил 13,7 млрд долларов за покупку американской сети супермаркетов Whole Foods.
Компания Amazon владеет стриминговым сервисом Prime Video и заинтересована в приобретении большего количества теле- и киноконтента.
MGM оставалась одной из последних голливудских студий, не принадлежащей какому-либо из технологических конгломератов.
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