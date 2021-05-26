Собянин предложил создать "свободные от Covid-19" зоны в ресторанах

час назад

Автор фото, Sergey Karpukhin/TASS

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям столицы создавать в ресторанах "зоны, свободные от коронавируса". Ранее Собянин посетовал, что доля привившихся от коронавируса в Москве "в разы меньше", чем в любом европейском городе.

"Делайте свободную зону от Covid у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", - сказал Собянин, обращаясь к предпринимателям в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ.

По его словам, Москва потеряла за год половину туристов, что стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита. "Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", - сказал мэр.

Ранее в среду 26 мая газета "Ведомости" со ссылкой на источник сообщила, что пока в Москве не планируется вводить обязательную вакцинацию перед выборами, так как это "может сказаться на протестных настроениях". Однако собеседник издания не исключил, что обязательная вакцинация может начаться после выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября. Он пояснил, что на примере Якутии власти хотят протестировать общественное мнение по поводу обязательной вакцинации.

Под угрозой штрафа

Заявления о возможной обязательной вакцинации со стороны властей начались неделю назад. Во вторник 25 мая власти Якутии заявили, что вводят в регионе обязательную вакцинацию для медиков, работников образования и социальной сферы, силовиков и организаторов массовых мероприятий.

Позже они передумали и заявили, что обязательной вакцинации в республике не будет. В постановлении главного санитарного врача Якутии фигурирует требование явиться в прививочный пункт, если того потребует работодатель.

"Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба", - говорилось изначально в сообщении правительства. "В случае необоснованного отказа от вакцинирования работник может быть не допущен к работе", - предупреждали власти. На заседании республиканского оперштаба также отмечалось, что работодатели, которые не обеспечили обязательную вакцинацию работников, будут оштрафованы на сумму от 200 тысяч рублей. Правда, в постановлении санитарного врача, с которым ознакомились РИА Новости, не говорится об обязательной вакцинации, и штрафов там не было указано.

Позже в якутском оперштабе пояснили инициативу властей: работодатель вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а сотрудник, согласно приказу работодателя, должен явиться в прививочный пункт. Там он может как сделать прививку, так и оформить информированный отказ от прививки либо медицинский отвод. "Она не обязательная. Это скорее требования к работодателям, они должны создать условия для массовой вакцинации. Мы не обязываем людей", - заявил позже изданию "Подъем" пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев. Тем не менее якутские власти планируют к началу июля провести вакцинацию от коронавируса не менее 70% взрослого населения в большинстве районов республики.

Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, заявил на следующий день 26 мая президент Владимир Путин. Он добавил, что, тем не менее, необходимо сформировать коллективный иммунитет, для чего нужна масштабная вакцинация.

По его словам, граждане должны сами осознать эту необходимость. "[Должны] понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов", - сказал президент.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам. Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина - это практика показывает уже миллионного применения, - она самая надежная сегодня и самая безопасная", - заявил Путин.

"Очень обидно"

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин первым среди региональных властей пожаловался на низкий темп вакцинации в Москве, несмотря на то, что это едва ли не единственный регион, в котором не наблюдалось дефицита вакцины с момента начала массовой вакцинации в начале этого года.

"Сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам для того, чтобы они на эту тысячу могли пойти отовариться в магазины, лишь бы только привились. Но никого нет. За весь период времени привилось 1,3 млн человек из 12 млн жителей, - высказался мэр. - И очень обидно: такое количество прививочных пунктов, такая возможность бесплатно, со всем комфортом и так далее - и вот здесь госпиталь, забитый больными, умирающими. Ну что это такое? Давайте сами себя пожалеем", - призвал Собянин.

Это заявление сильно отличалось от того, что ранее говорили власти о вакцинации. Ранее заявления сводились в основном к тому, что к осени будут вакцинированы 60% взрослого населения России. Однако стало очевидно, что при таком темпе вакцинации, как сейчас (120-180 тысяч в сутки, по неофициальным данным) привить такое количество людей за такой срок не получится.

Во вторник 19 мая зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев осторожно заметил, что иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения можно делать вакцинацию обязательной. Но в Кремле на это заявили, что вопрос о введении обязательной вакцинации в повестке отсутствует.

Позже Медведев подчеркнул в своем "Фейсбуке", что исходил из того, что вакцинация в России добровольная, и для того, чтобы сделать ее обязательной, необходимо отдельное законодательное постановление властей.