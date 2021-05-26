Китай тестирует на уйгурах камеры распознавания эмоций. И распознавания самих уйгуров

Джейн Уэйкфилд

Технологический корреспондент

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Власти в Синьцзяне называют учреждение за этими воротами "центром профессионального обучения"

Как стало известно Би-би-си, китайские власти испытывают на уйгурах в Синьцзяне видеокамеру для определения эмоционального состояния человека, использующую технологии искусственного интеллекта и распознавания лиц.

Попросивший не называть его специалист по программному обеспечению утверждает, что лично устанавливал такие системы в отделениях полиции.

Правозащитница, которой показали эти материалы, назвала их шокирующими.

Посольство КНР в Лондоне не отреагировало на конкретные утверждения, ограничившись обычным заявлением, что в Китае обеспечены политические и социальные права всех этнических групп.

Синьцзян - родина 12 миллионов уйгуров, подавляющее большинство которых мусульмане.

За жителями провинции ведется постоянный надзор. Там находятся пресловутые "центры перевоспитания", которые правозащитники называют лагерями строгого режима. В этих лагерях побывали, по оценочным данным, больше миллиона человек.

Пекин заявляет, что все это необходимо, потому что сотни людей погибли в результате террористических актов со стороны сепаратистов, стремящихся к созданию собственного государства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Xinjiang is believed to be one of the most surveilled areas in the world

Компьютерщик согласился дать интервью программе Би-би-си "Панорама" на условиях анонимности, поскольку боится за себя. Компания, в которой он работал, также не называлась.

Он показал "Панораме" пять фотографий задержанных уйгуров, на которых, как он сказал, тестировали оборудование для распознавания эмоций.

Подпись к фото, Считанные системой эмоции представляются в виде круговой диаграммы. Красный сектор обозначает негативные эмоции

"Камера устанавливается в трех метрах от человека, - пояснил он. - Это похоже на детектор лжи, но куда совершеннее".

"Китайское правительство использует уйгуров как подопытных крыс в лаборатории", - добавил он.

По словам собеседника Би-би-си, во многих отделениях полиции по всему Китаю используются "смирительные стулья", к которым приковываются металлическими браслетами запястья и лодыжки сидящего человека.

Он рассказал, как искусственный интеллект настраивается на распознавание даже мимолетных изменений мимики лица и состояния кожных пор.

По его словам, это выглядит как цветная круговая диаграмма на экране монитора, в которой красные сектора указывают на негативное настроение или тревожность.

Компьютерщик сказал, что на этом основании о людях выносятся суждения, не подкрепленные иными доказательствами.

Китайское посольство в Лондоне не ответило на запрос по поводу использования оборудования для распознавания эмоций. Ответ гласил: "Политические, экономические и социальные права и свобода религиозных убеждений всех этнических групп в Синьцзяне полностью обеспечены. Люди, независимо от их этнического происхождения, живут в гармонии и наслаждаются стабильной и мирной жизнью без ограничения личных свобод".

"Эта информация вызывает шок, - заявила, ознакомившись с полученными Би-би-си материалами, директор Human Rights Watch по Китаю Софи Ричардсон. - Человек сводится к круговой диаграмме, причем в момент, когда он находится в состоянии сильного стресса, под большим давлением, и, понятно, нервничает. И такие данные принимаются как доказательство его виновности".

"Подозрительное поведение"

По словам Даррена Байлера, эксперта по Китаю из Университета Колорадо, уйгуров обязывают регулярно сдавать местным властям образцы ДНК, проходить цифровое сканирование лица и загружать в свои мобильные телефоны приложение, передающее информацию о его контактах.

"Уйгур не живет, а генерирует данные, - говорит Даррен Байлер. - Перемещения человека отслеживаются через его смартфон. Подразумевается, что он всегда должен быть при вас, а если вы куда-то пошли без смартфона, вас могут задержать. Никакого спасения".

Большая часть этих данных поступает в компьютерную систему под названием "Интегрированная операционная платформа", цель которой - выделять людей, ведущих себя подозрительно.

"Система расценивает как подозрительные десятки поступков, являющихся абсолютно законными: например, если человек предпочитает выходить из своего дома через заднюю дверь, или заправил не свою машину", - говорит Софи Ричардсон.

"Власти начали размещать QR-коды у дверей домов, чтобы знать, кто туда постоянно ходит", - добавила она.

"Один человек - одно досье"

Спор о мере зависимости китайских компаний от государства идет давно.

Американская исследовательская группа IPVM утверждает, что обнаружила в их патентных заявках свидетельства того, что разрабатываемые технологии распознавания лиц способны выделять лиц уйгурской национальности.

В заявке, поданной в июле 2018 года компанией Huawei и Академией наук КНР, описана такая технология.

Huawei в ответ заявила, что ее продукт "не предназначен для дискриминации или угнетения представителей какого-либо сообщества" и что она "независима от правительства" во всех своих действиях.

IPVM также нашла документ, свидетельствующий о том, что Huawei участвует в разработке системы под названием "Один человек - одно досье".

"Правительство сможет накапливать огромный объем информации о каждом человеке, его политической активности, отношениях с другими людьми… обо всем, что дает возможность предсказывать его поведение и исходящую от него потенциальную угрозу", - говорит представитель IPVM Конор Хили.

Автор фото, VCG Подпись к фото, Hikvision изготавливает различные продукты, в том числе камеры наблюдения

На вопрос касательно ее участия в программе "Один человек - одно досье" Huawei также не ответила, снова повторив, что независима от правительства любой страны.

Китайское посольство в Лондоне заявило, что ему не известно о подобных программах.

IPVM также утверждает, что обнаружила рекламный материал китайской фирмы Hikvision, продвигающий камеру с использованием искусственного интеллекта для распознавания уйгуров, и патент на аналогичное оборудование, созданное другим китайским интернет-гигантом, фирмой Dahua.

Dahua заявляет, что ее запатентованное устройство распознает все 56 признанных в Китае национальностей и не нацелено против какой-то одной из них.

В ответе компании говорится, что она "предоставляет продукты и услуги для обеспечения безопасности" и соблюдает законы и правила всех национальных рынков, включая британский.

Hikvision заявила, что материал на ее сайте содержит ошибки и был загружен без должного предварительного рассмотрения и что среди ее продуктов нет технологии для установления этнической принадлежности людей.

Председатель Национального комитета КНР по искусственному интеллекту доктор Лан Сюэ сказал, что ему не известно о таких патентах

"За пределами Китая выдвигается масса подобных обвинений. Многие из них ложны и не соответствуют действительности", - заявил он Би-би-си.

"Я полагаю, что правительство автономного района Синьцзян несет ответственность за безопасность людей, и если какие-то технологии используются в данном контексте, это вполне объяснимо", - добавил он.

Посольство КНР в Лондоне высказалось категоричнее, заявив в ответ на запрос Би-би-си: "Так называемых технологий анализа лиц, способных распознавать уйгуров, не существует".

Под постоянным контролем

Подпись к фото, Ху Лю ощущает на себе постоянный неусыпный надзор

По имеющимся данным, в Китае работает примерно половина из почти 800 миллионов насчитывающихся в мире камер видеонаблюдения.

Там также создан ряд "умных городов", таких как Чунцин, где искусственный интеллект интегрирован в городскую среду.

"Вы выходите из дома, ступаете в лифт, и вас немедленно ловит камера. Они повсюду", - поделился своим опытом с программой "Панорама" живущий в Чунцине журналист-расследователь Ху Лю.

"Когда я вызываю такси, компания передает данные о поездке властям. Если я зашел в кафе посидеть с приятелями, это делается известным, потому что в кафе тоже стоит камера", - рассказал он.

"Было несколько случаев, когда я в ходе журналистских расследований с кем-то встречался, и вскоре мне звонили и предупреждали: "Не общайтесь с таким-то, не делайте того и этого".