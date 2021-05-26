Три человека арестованы в связи с катастрофой на канатной дороге в Италии

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кабина сорвалась с кабеля и полетела вниз с горы, ее затормозили деревья

По делу о непреднамеренном убийстве после катастрофы на канатной дороге в Италии арестованы три человека. Это сотрудники управляющей компании, которые, как установило следствие, знали о том, что система аварийного торможения дороги не работает, и не приняли мер.

В результате катастрофы, случившейся 23 мая на горе Моттарроне, возле озера Маджоре в северной Италии, погибли 14 человек. По словам местного чиновника, ведающего транспортом, из-за неисправности тормоза, после обрыва троса кабина разогналась до скорости, превышавшей 100 км в час.

Она врезалась в склон горы и проехала по нему еще метров 20. Возбуждено уголовное дело по статьям о непреднамеренном убийстве и преступной халатности.

Что произошло с тормозом?

Задержаны владелец, директор и менеджер по эксплуатации компании-собственника канатной дороги. Как сообщает агентство Франс пресс, прокурор Олимпия Босси заявила, что аварийный тормоз был сознательно выведен из строя во время ремонтных работ.

Канатная дорога возобновила работу месяц назад после годичного перерыва в связи с пандемией. Уже тогда выяснилось, что аварийный тормоз неисправен.

Быстро починить его не удалось, и тогда на тормоз установили вилочный зажим, чтобы он не срабатывал самопроизвольно.

"Это было сделано во избежание блокировки и остановки кабины во время движения", - сказала прокурор Босси, добавив, что менеджмент компании понадеялся, что аварийная ситуация не возникнет.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Выяснилось, что тормоз был заблокирован установленным на нем зажимом, а в компании-операторе надеялись, что катастрофы не произойдет

Таким образом, канатная дорога целый месяц функционировала с выведенной из строя системой аварийного торможения, что превращало поездку на ней в "русскую рулетку".

Как пишет газета Corriere della Sera, следователи сперва думали, что зажим оставили на тормозе по рассеяности.

Спустя три года после обрушения моста в Генуе, в результате которого погибли 43 человека, это еще одна катастрофа в Италии, произошедшая из-за пренебрежения техникой безопасности на транспорте.

Потрясенная страна задается вопросом: сколько еще таких несчастий впереди?

Жертвы трагедии

Число пассажиров в разбившейся кабине было ограничено из-за карантинных мер. В ней находились пять семей, в том числе два ребенка.

Выжил только пятилетний израильтянин Эйтан Биран, которого отец защитил собой, ослабив удар. Погибли его родители, бабушка, дедушка и брат. Во вторник медики сообщили что мальчика выводят из медикаментозной комы, но его состояние остается критическим.

Авария

По словам руководителя альпийской спасательной службы провинции Пьемонт Маттео Гаспарини, поднимавшаяся вверх кабина после обрыва тянувшего ее троса полетела назад, словно выпущенная из катапульты, сорвалась с тросов, к которым была подвешена, ударилась о пилон и катилась вниз по склону, пока не налетела на деревья.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В результате падения кабины погибли 14 человек, включая одного ребенка.

Буксирный трос оборвался, когда гондола завершала свое двадцатиминутное путешествие на верхушку горы из курортного городка Стреза.