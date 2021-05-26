Лигу Европы впервые выиграл испанский "Вильяреал", обыграв "Манчестер Юнайтед"
Испанский футбольный клуб "Вильяреал" в среду вечером выиграл Лигу Европы, победив по пенальти английский "Манчестер Юнайтед".
Основное время матча закончилось вничью - 1:1. В первом тайме Херард Морено вывел "Вильяреал" вперед, но во втором тайме неувядающий уругвайский бомбардир "Манчестера" Эдинсон Кавани сравнял счет.
В дополнительное время команды забить не смогли, зато в серии одиннадцатиметровых полевые игроки били без промаха, и дело дошло до того, что пенальти друг другу пришлось бить вратарям.
Аргентинский голкипер "Вильяреала" Херонимо Рулли сначала уверенно, будто штатный пенальтист, пробил вратаря "Манчестера" и сборной Испании Давида де Хеа, а затем взял пенальти де Хеа - и принес победу испанскому клубу.
Финал Лиги Европы прошел в польском Гданьске. На 40-тысячный стадион было решено пустить меньше 10 тысяч болельщиков. При этом, судя по кадрам трансляции, о "социальной дистанции" фанаты во время матча начисто забыли.
Для Уле-Гуннара Сульшера этот финал был шансом завоевать первый титул в качестве тренера "Манчестер Юнайтед" - но не сложилось. В следующем же сезоне "МанЮ" будет играть уже в Лиге чемпионов: в Премьер-лиге клуб в этом сезоне занял второе место.
Для тренера же "Вильяреала" Унаи Эмери это уже четвертая победа в Лиге Европы: предыдущие три он одержал в 2014-2016 гг. во главе "Севильи".
Унаи Эмери в 2012 году стал тренером московского "Спартака", но был уволен через полгода, посреди сезона, за плохие результаты.
Дело, однако, было, по всей видимости, не только в тренерских качествах Эмери: он уже в следующем сезоне (весной 2014-го) выиграл Лигу Европы с испанской "Севильей" - и потом повторял этот успех еще два сезона подряд.
В субботу, 29 мая, главный клубный трофей Европы, кубок Лиги чемпионов, разыграют между собой два английских клуба, "Манчестер Сити" и "Челси".
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