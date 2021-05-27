Дайджест: версия о лабораторном происхождении ковида становится одной из основных

11 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Закрытый ныне уханьский оптовый рынок морепродуктов до недавних пор рассматривался как основной подозреваемый в первичной вспышке коронавируса

Мог ли коронавирус сбежать из китайской лаборатории?

Президент США Джо Байден поручил органам разведки в течение трех месяцев разобраться с происхождением вируса Covid-19.

Этот тип коронавируса впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Китайские власти связывали его вспышку с местным рынком, и преобладающей до сих пор была теория о том, что вирус каким-то образом смог передаться от животных людям.

Однако в последнее время в американской прессе стало появляться все больше сообщений, приводящих всё новые свидетельства в поддержку версии об утечке вируса из лаборатории вирусологии в Ухане.

Китайские власти категорически отвергают подобные предположения. Команда исследователей ВОЗ, прибывшая в начале этого года в Ухань с целью установить источник происхождения вируса, в своем итоговом отчете сообщила, что хотя версия о его рукотворном происхождении представляется маловероятной, но прежде чем ее исключить, требуются дополнительные исследования.

Как говорится в заявлении Джо Байдена, размещенном вечером в среду на сайте Белого дома, вскоре после вступления в должность президента США он поставил задачу перед разведывательным сообществом подготовить доклад с учетом всей имеющеся информации. Полученный им в начале этого месяца отчет не смог дать однозначного ответа на поставленный вопрос.

"Я попросил разведсообщество удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая могла бы приблизить нас к определенному заключению, и предоставить мне отчет через 90 дней", - говорится в заявлении Джо Байдена. Он также попросил национальные научно-медицинские лаборатории и другие агентства оказать помощь в этих усилиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Для меня это было очевидным с самого начала, но меня, как обычно, жутко критиковали, - заявил в среду экс-президент США Дональд Трамп. - А теперь они все говорят: он был прав".

Версия о том, что источником вспышки заболевания Covid-19 мог стать Уханьский институт вирусологии, сторонником которой был предыдущий президент США Дональд Трамп, была высмеяна многими СМИ, которые называли ее ложной и конспирологической.

Однако, как отмечает корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, факты, ставшие известными в последнее время, включая данные о том, что несколько сотрудников китайской лаборатории были госпитализированы еше в ноябре 2019 года, превращают эту версию в одну из ведущих.

В случае если США действительно смогут найти убедительные доказательства утечки вируса из лаборатории, это может всерьез осложнить американо-китайские отношения на много лет вперед.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Большинство европейских государств закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов

ИКАО обсудит меры против Беларуси

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в четверг обсудит, какие меры на международном уровне принять против Беларуси после принудительной посадки ее властями иностранного лайнера и ареста летевшего на нем оппозиционера Романа Протасевича.

Экстренное заседание 36 членов совета ИКАО 27 мая созвал председатель совета.

В ответ на принудительную посадку лайнера компании Ryanair, которую политики многих стран назвали актом воздушного пиратства, большинство европейских государств, в том числе соседки Беларуси - Польша, Литва, Украина и Латвия - закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов, а многие авиакомпании решили впредь облетать Беларусь стороной. Евросоюз планирует оформить эти меры в виде официальных санкций.

Александр Лукашенко уверяет, что самолет был посажен исключительно из-за сообщения о бомбе на его борту, но все оппоненты режима Лукашенко совершенно уверены, что сообщение о бомбе было отправлено намеренно и лайнер был перехвачен ради того, чтобы арестовать Протасевича.

Twitter хотят призвать к ответу

В Москве суд рассмотрит новые претензии Роскомнадзора к Twitter. Российские власти обвиняют сервис микроблогов "систематическом неудалении противоправной информации".

Шесть протоколов, составленных Роскомнадзором, будут в четверг рассмотрены в мировом суде Таганского района. В начале апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных протестах.

Ранее аналогичные протоколы ведомство составило в отношении Facebook, Google и Telegram.

Роскомнадзор утверждает, что в начале 2021 года в соцсетях были опубликованы более 2,5 тысяч записей с призывами к участию в незаконных акциях протеста. Это нарушение влечет для юридических лиц штраф до 4 млн рублей.

В марте Роскомнадзор объявил, что начинает в качестве наказания замедлять работу Twitter в России (из-за чего на время рухнули в том числе и некоторые государственные сайты), а позже ведомство заявило, что может начать замедление работы и Facebook с Google.

Перовский суд оценит законность приговора Соболь

Автор фото, TVERSKOY DISTRICT COURT Подпись к фото, Любовь Соболь читала в суде Олдоса Хаксли

Другой суд в Москве, Перовский районный, рассмотрит апелляцию юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь на приговор по делу о "незаконном проникновении в жилище" предполагаемого участника отравления Алексея Навального.

Ранее мировой суд признал Соболь виновной в нарушении неприкосновенности жилища предполагаемого сотрудника ФСБ и возможного отравителя Навального и назначил ей исправительные работы - условно, с испытательным сроком в год.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Заявления Доминика Каммингса могут иметь неприятные последствия для Бориса Джонсона

"Десятки тысяч смертей, которых можно было избежать"

Бывший главный советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс обвинил британское правительство (и в том числе себя самого) в том, что оно в начале прошлого года неадекватно реагировало на начало пандемии, в результате чего погибли тысячи людей, которых, по мнению Каммингса, можно было бы спасти.

Каммингс и раньше писал об этом в той или иной форме в своем блоге, но вчерашним его заявлением придает вес то, что они были сделаны в ходе официального парламентского расследования, на совместном заседании комитетов по здравоохранению и по науке и технологиям Палаты общин.

Корреспондент Би-би-си Лора Кюнсберг полагает, что заявления Доминика Каммингса будут иметь неприятные последствия для Бориса Джонсона и его министров - если не сейчас, то в недалеком будущем.

"Впервые один из тех, кто участовал в принятии решений в те сложные месяцы, публично признал, что было сделано много ошибок, - отмечает Кюнсберг. - Самое же, наверное, важное - впервые человек, имевший большую власть, публично сказал, что десятков тысяч смертей в нашей стране можно было избежать".

При всей неоднозначности личности самого Каммингса и неочевидности его мотивов, это - серьезные обвинения. Сейчас Джонсон и министры его правительства просто их отметают, а британская публика, довольная успехами в прививочной кампании, вряд ли захочет прямо сейчас наказать премьер-министра. Но в какой-то момент Джонсону с соратниками придется всерьез ответить на эти заявления, - полагает обозреватель Би-би-си.

Лигу Европы выиграл испанский "Вильяреал"

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Изгнанный некогда из "Спартака" за плохие результаты тренер Унаи Эмери уже четыре раза выиграл Лигу Европы

Испанский футбольный клуб "Вильяреал" в среду вечером впервые в своей истории победил в Лиге Европы, обыграв по пенальти английский "Манчестер Юнайтед".

Для тренера "Вильяреала" Унаи Эмери это уже четвертая победа во втором по престижу клубном турнире Европы: в середине прошлого десятилетия он трижды подряд выиграл кубок Лиги Европы с "Севильей".

Главный клубный трофей, кубок Лиги чемпионов, в этом году обязательно достанется английскому клубу: в субботу его разыграют "Челси" и "Манчестер сити".

В России начнут прививать от ковида животных

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Насколько известно, кошки не могут заразить ковидом людей, но могут заразиться сами

Россельхознадзор объявил, что в нескольких регионах России ветеринарные клиники начали делать прививки от ковида домашним животным.

Первая в мире специальная вакцина для животных, "Карнивак-Ков", была зарегистрирована в России 31 марта.

Существенной роли в распространении коронавируса животные, по наблюдениям медиков, не играют, но сами все же заражаются: вирус уже обнаруживали у собак, кошек (включая тигров и даже львов), обезьян и норок.

Лидер зеленых Германии - за поставки вооружений Украине

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вообще немецкие зеленые - пацифисты, но Роберт Хабек считает, что помочь Украине вооружениями необходимо

Сопредседатель немецкой партии зеленых, которая, судя по опросам, вполне может победить на сентябрьских выборах в бундестаг, высказался за экспорт оружия оборонительного характера в Украину, чем удивил и рассердил многих других немецких политиков.

Роберт Хабек на этой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил линию фронта в Донбассе. В интервью Немецкому радио он сказал, что Германии следовало бы разрешить поставки Украине оборонительных вооружений, таких, например, как бронемашины.

"Украина сражается не только за себя, Украина одновременно защищает Европу. Если она падет, это поощрит Россию к тому, чтобы заняться эскалацией и других конфликтов", - сказал Хабек.

Роберт Хабек возлавляет партию зеленых вместе с Анналеной Бербок, которую партия выдвинула в кандидаты в канцлеры Германии. При этом у Бербок, судя по нынешнему настроению немецких избирателей, есть реальные шансы действительно стать канцлером: партия лидирует в предвыборных опросах, опережая правящий блок ХДС/ХСС.

"Зеленые" выступают и против второй очереди российского газопровода "Северный поток". Роберт Хабек в интервью Немецкому радио повторил мысль о том, что это - тоже вопрос в том числе безопасности Украины, и если "Северный поток - 2" не будет закончен в оставшиеся до выборов четыре месяца, то "зеленые", придя к власти, закроют проект.

Германия принципиально не продает оружие в конфликтные регионы, а "зеленые" всегда были партией пафицистов, поэтому предложение Хабека немедленно и жестко раскритиковали, назвав их непродуманными, политики из разных партий: и из правящего ХДС, и из Партии свободных демократов, и даже некоторые представители самой партии "Союз 90/Зеленые".

"В борьбе за победу на выборах бундестага, которые пройдут через четыре месяца, позиция партии зеленых постепенно сместилась к более напористой внешней политике, особенно в отношении России и Китая", - замечает, рассказывая о заявлениях Хабека, сегодняшняя Times (нужна подписка).

Лукашенко ставит Путина в сложное положение

Своим решением принудительно посадить европейский лайнер, чтобы арестовать оппозиционера, президент Беларуси Александр Лукашенко открыл новую фазу в его сложных отношениях с президентом России Владимиром Путиным, полагает газета New York Times.

Лукашенко вывел свой конфликт с Западом на новый уровень, и ищет в этом конфликте поддержки Москвы, Путину же, как говорят собеседники газеты, сейчас, перед саммитом с Джо Байденом, конфронтация не очень нужна.

Эти двое все больше жмутся друг к другу в своем конфликте с Западом, но их интересы резко расходятся. Лукашенко сжимает страну железной хваткой, борясь за выживание. Путин же хочет расширить влияние России в Беларуси, что подразумевает ослабление Лукашенко, рассуждает автор NYT.

"Теперь, перед июньским саммитом с президентом Байденом, перед Путиным встает вопрос, сколько политического капитала он может потратить на поддержку г-на Лукашенко, который своим захватом самолета "Райанэйр" усложнил Кремлю задачу налаживания отношений с Западом", - говорится в статье.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сказал газете, что Путину, на его взгляд, сейчас нужно снижение напряженности в отношениях с США и Западом - в частности, потому, что большинство россиян перестали вдохновлять внешнеполитические авантюры: их больше беспокоит стагнация экономики.

Российские ядерные бомбардировщики в Сирии

Автор фото, TASS Подпись к фото, Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 в 2017 году били издалека ракетами по Сирии. Теперь они прилетели на российскую базу в этой стране

Британская газета Times обратила внимание на переброску Россией дальних стратегических бомбардировщиков на базу Хмеймим в Сирии.

По информации газеты, три бомбардировщика Tу-22М3, способные нести ядерное оружие, прилетели на российскую авиабазу в Сирии во вторник. До сих пор такие самолеты хоть и участвовали в нанесении ударов по сирийской оппозиции, но вылетали при этом с аэродромов в России и возвращались на них же.

Эта база идеально расположена для морского патрулирования и наблюдения за морскими операциями НАТО в Средиземноморье, отмечает газета.

Минобороны России объявило, что стратегические бомбардировщики прилетели в Сирию, чтобы выполнить некие "учебные задачи" над Средиземным морем, после чего вернутся домой, но Times полагает, что они и впредь будут регулярно появляться на сирийской базе.

"Это "ядерное" продвижение Москвы в средиземноморском регионе стало новым шагом в ее противостоянии с Западом в стиле холодной войны - хотя президент Байден и дает президенту Путину шанс на разрядку, согласившись на встречу в следующем месяце в Женеве", - пишет Times в статье под заголовком "Россия послала ядерные бомбардировщики поддержать Асада" (требуется подписка).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американский президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен предпочли активным переговорам "дипломатическую тень"

Лавры главного миротворца, который помог заключить перемирие между Израилем и ХАМАС, в этот раз достались Египту. А что же США, которые всегда были главным модератором в регионе? Как говорят собеседники Би-би-си, в Вашингтоне учли опыт предыдущих конфликтов и решили, что Соединенным Штатам лучше оставаться в тени.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си с двух сторон - азербайджанской и армянской - рассказывают, как выглядит разграничительная линия в Нагорном Карабахе спустя несколько месяцев после войны и что это значит для людей, которым пришлось покинуть свои дома или, наоборот, вернуться на родную землю.

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