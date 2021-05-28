Дайджест: Британия отрицает инцидент с эсминцем у берегов Крыма, Евросоюз готовит удар по белорусскому экспорту

41 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Калийные удобрения - одна из важнейших статей экспорта Беларуси

Евросоюз ударит по белорусскому экспорту

В ответ на принудительную посадку европейского лайнера и захват летевшего на нем оппозиционера Евросоюз готовится отойти от своей обычной политики персональных рестрикций и ввести против Беларуси секторальные экономические санкции. Первой целью, скорее всего, станет экспорт удобрений.

В четверг эти новые санкции предварительно, без формальных решений, обсудили на встрече в Лиссабоне министры иностранных дел ЕС.

"Ясно, что нас больше не удовлетворяют мелкие санкции, и мы хотим ввести санкции против экономической структуры и системы платежей", - сказал перед встречей журналистам глава МИД Германии Хайко Маас.

Маас напомнил, что ЕС требует освобождения не только схваченного в воскресенье Романа Протасевича, но и более 400 других политзаключенных в Беларуси, и если президент Александр Лукашенко не выполнит эти требования, то его, по словам Мааса, ждет "большая и глубокая воронка санкций".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал в интервью агентству Франс пресс, что Евросоюз мог бы прежде всего наложить ограничения на экспорт удобрений, выступающий довольно важным источником дохода для Беларуси.

При этом заводы удобрений, как и все крупные предприятия Беларуси, находятся в собственности государства, что дает Евросоюзу дополнительные основания считать их источниками финансирования режима.

"Беларусь - крупный экспортер калийных удобрений: 2,5 миллиарда долларов (в год). Все идет через страны Балтии. Этот поток легко контролировать, если захотеть", - сказал Боррель.

В прошлом году, по данным Белстата, экспорт всех удобрений - калийных, азотных и смешанных - дал почти 3 млрд из 37 млрд общего объема белорусского экспорта. Однако на страны ЕС пришлось всего примерно 14-15% из этих 3 млрд - остальные удобрения пошли в основном в Китай, Индию, Бразилию, Украину и другие страны. Что касается балтийских портов, то белорусские власти объявили о намерении переключить свой экспорт с них на российские порты.

По словам Борреля и некоторых из министров иностранных дел ЕС, союз намерен также подумать об эмбарго на поставки из Беларуси и через нее нефтепродуктов и газа.

Помимо секторальных санкций, ЕС готовится расширить и "черный список" адресных санкций, в котором сейчас - 87 белорусских силовиков и чиновников и сам Александр Лукашенко, а также 7 предприятий и организаций. Кроме того, европейские страны уже фактически ввели санкции против авиакомпании "Белавиа" и всего сектора гражданской авиации Беларуси.

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Путин встречается с Лукашенко

В Сочи в пятницу встретятся президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Это их первая встреча после воскресного инцидента с лайнером Ryanair. Лукашенко утверждает, что главной темой беседы будет экономика. По словам пресс-секретаря российского президента, Москва также ожидает, что Лукашенко проинформирует об инциденте с самолетом Ryanair и о задержанной на его борту россиянке Софье Сапеге.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Что подтолкнула ее сказать это?" - мать Софии Сапеги рассказала, что ей известно o задержании дочери

Участники встречи также намерены затронуть тематику продвижения интеграции в рамках союзного государства.

Одновременно в Минске пройдет заседание совета глав правительств СНГ, и параллельно отдельную встречу и переговоры проведут премьер-министры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко, где также расчитывают поговорить о дальнейшей интеграци двух государств.

Жалоба Сапеги

Суд в Минске рассмотрит жалобу на задержание гражданки России Софьи Сапеги. Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович.

Подруга белорусского оппозиционера Романа Протасевича была задержана вместе с ним в воскресенье, когда власти Беларуси принудительно посадили самолет, на котором они летели.

Белорусские власти обвиняют Сапегу в "организации массовых беспорядков", ее родные и белорусская оппозиция говорят, что ее единственная вина - в том, что она - девушка Протасевича.

Байден обнародует проект бюджета

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Президент США Джо Байден в пятницу обнародует проект бюджета на следующий финансовый год, который в США начинается в октябре.

Это будет первый полный финансовый год президента Байдена, и из проекта можно будет понять, каковы его реальные приоритеты во внутренней, внешней и экономической политике и как он собирается бороться с последствиями пандемии. Это, впрочем, будет только проект: окончательные размеры ассигнований утверждает Конгресс.

Приговор по делу Голунова

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Московский городской суд вынесет приговор бывшим полицейским, которые, согласно обвинению, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Прокуратура просит дать бывшим полицейским от 7 до 16 лет колонии общего режима.

Спецкора "Медузы" (издание признано в России выполняющим функции иностранного агента) Ивана Голунова задержали летом 2019 года в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него в рюкзаке нашли мефедрон, а при обыске дома - кокаин и электронные весы. Журналист не признавал себя виновным и настаивал на том, что наркотики были подброшены ему полицейскими.

Задержание журналиста вызвало широкое общественное возмущение - за Голунова вступились не только коллеги, в том числе с федеральных телеканалов, но и политики и артисты. Спустя пять дней после задержания на фоне масштабной общественной кампании МВД прекратило дело против Голунова "из-за недоказанности его причастности к совершению преступления".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ракеты ХАМАС и израильские ракеты-перехватчики в небе над городом Ашкелон

ООН по призыву арабов расследует обострение в Газе

Совет по правам человека ООН проголосовал за расследование недавнего обострения израильско-палестинского конфликта.

Предложение расследовать действия сторон внесла группа арабских государств, и за него проголосовали 24 страны-члена Совета ООН по правам человека, в том числе Китай и Россия. Против голосовали девять стран, в основном западных.

Верховный уполномоченный ООН по правам человека Мишель Бачелет сказала на заседании Совета, что, по ее предположению, удары Израиля по Газе (в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля группировкой ХАМАС) могут быть расценены как военные преступления.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Наиболее ожесточенный за последние годы конфликт Израиля и ХАМАС закончился перемирием, но пока никто не может сказать, насколько оно будет прочным

США не голосовали, поскольку присутствуют в Совете в статусе наблюдателя, но миссия США в ООН выпустила заявление, в котором говорится, что это расследование может помешать мирному процессу.

За 11 дней взаимных обстрелов в секторе Газа погибли, по официальным заявлениям, 242 человека, на израильской стороне - 13 человек. Боевые действия закончились в прошлую пятницу перемирием.

Башар Асад провел выборы себя

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Сирийский лидер Башар Асад в четверг был объявлен победителем на состоявшихмя днем ранее президентских выборах. Как объявил спикер подконтрольного Асаду парламента, он набрал 95,1% голосов, став таким образом главой страны четвертый раз подряд.

Это были вторые президентские выборы за время опустошительной гражданской войны, разгоревшейся в Сирии 10 лет назад. Явка, по официальным данным, составила 78%, однако оппозиционные Асаду силы призывали к бойкоту выборов. Голосование на зарубежных участках состоялось неделю назад, однако в странах, принявших у себя значительное число сирийских беженцев, таких как Турция и Германия, оно не проводилось.

Башар Асад бессменно руководит Сирией более двух десятков лет. С начала гражданской войны лояльные ему спецслужбы задержали, подвергли пыткам или бессудным казням множество активистов оппозиции.

Основательница BLM уходит в отставку

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Называющая себя марксисткой Патрис Каллорс отрицает, что пожертвования для BLM пошли на улучшение ее жилищных условий

Одна из основательниц движения Black Lives Matter (BLM, "Жизни чернокожих важны") Патрис Каллорс объявила об уходе в отставку.

37-летняя афроамериканка Каллорс вместе с соратницами основала движение BLM в 2013 году и руководила им последние шесть лет. За это время, и особенно после прошлогоднего всплеска эмоций в связи с гибелью в США Джорджа Флойда, Фонд всемирной сети BLM стал большой оганизацией с многомиллионным оборотом.

Патрис Каллорс говорит, что уходит, чтобы работать над книгой, и ее отставка никак не связана с обвинениями в стяжательстве.

В прошлом месяце газета New York Post написала, что Каллорс, которая называет себя марксисткой, владеет четырьмя домами в США. Каллорс и ее фонд решительно отметают подозрения в том, что она потратила пожертвования фонду на улучшение своего материального положения.

Королевский флот: россияне не выдворяли наш эсминец

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Британский эсминец "Дрэгон" во время учений в Средиземном море

Королевский флот Великобритании назвал ложным рассказ замдиректора ФСБ России о выдворении британского эсминца из вод близ аннексированного Россией Крыма.

Накануне Владимир Кулишов сказал в интервью РИА Новости, что в октябре прошлого года российские пограничники и флот выдворили в нейтральные воды британский эсминец "Дрэгон". На пути из Одессы в Батуми эсминец зашел в территориальные воды возле Крыма, которые Россия считает своими.

До этого интервью генерала Кулишова об этом инциденте никто ничего не говорил.

"Флот Российской Федерации не препятствовал проходу эсминца "Дрэгон". Он прошел без инцидентов, воспользовавшись правом на мирный проход по конвенции ООН о морском праве", - сказал газете Telegraph пресс-секретарь министерства обороны Британии.

Неназванный собеседник газеты в правительстве добавил к этому, что Британия, как и другие страны мира, не признает аннексию Крыма Россией, и, соответственно, не считает прибрежную зону вокруг полуострова российскими территориальными водами.

Глава Ryanair - белорусским чиновникам: это был захват самолета

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава Ryanair назвал инцидент в небе над Беларусью угоном самолета, а заявления Минска - ложью, но своей версией событий пока не поделился

Глава авиакомпании Ryanair, чей лайнер в воскресенье принудительно посадили власти Беларуси, в жестком по тону письме белорусским чиновникам назвал эту акцию незаконным захватом самолета, а версию властей - ложью.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири уже высказывался в этом же духе, но это его письмо директору департамента авиации министерства транспорта Беларуси до сих пор обнародовано не было: его только сейчас пересказывает американское издание Wall Street Journal.

В письме, посланном на этой неделе, Майкл О'Лири называет происшествие с лайнером его компании преднамеренным и незаконным угоном, требует освободить схваченного после посадки в Минске оппозиционера Романа Протасевича, а также призывает власти Беларуси раскрыть личности трех оставшихся в Минске пассажиров: Ryanair полагает, что они были агентами спецслужб.

Ryanair пока не обнародовала свою версию происшествия. Совет Международной организации гражданской авиации, ИКАО, на экстренном собрании в четверг решил провести расследование этого инцидента.

Турция заставила НАТО смягчить заявление о Беларуси - Рейтер

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Турция - давний, но далеко не всегда лояльный член НАТО

Турция заставила союзников по НАТО сильно смягчить заявление по поводу инцидента с лайнером Ryanair и арестом властями Беларуси летевшего на нем оппозиционера - об этом рассказывает агентство Рейтер.

Страны НАТО приняли совместное заявление в среду. Как отмечает агентство, оно оказалось коротеньким, в два абзаца, и гораздо более мягким, чем, например, устное заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который назвал инцидент возмутительной акцией и насильственным захватом гражданского лайнера.

Кроме того, в заявлении ничего не сказано об ответных мерах НАТО, хотя этого добивались, в частности, соседи Беларуси - Польша и страны Балтии.

Как рассказали Рейтерс пожелавшие остаться неназванными дипломаты, такой редактуры добились представители Турции.

"Дипломаты говорят, что Анкара, возможно, не хочет портить отношения с ближайшим союзником Беларуси, Москвой, а также сохранить связи с Беларусью через авиакомпанию Turkish Airlines, которая ежедневно летает в Минск. Еще один вариант: Турция хочет, чтобы этим летом, после пандемии, на ее курорты опять поехали российские туристы", - пишет Рейтер.

В США ищут украинский след

Федеральная прокуратура Бруклина вместе с ФБР выясняет, пытались ли бывшие и действующие чиновники правительства Украины вмешаться в выборы в США в 2020 году.

Как утверждает газета New York Times со ссылкой на собственные источники, украинские чиновники могли использовать бывшего личного адвоката президента Трампа Рудольфа Джулиани для того, чтобы распространять фейковый компромат на кандидата в президенты Джо Байдена и таким образом попытаться повлиять на ход выборов в пользу Дональда Трампа.

По утверждению издания, расследование было начато в конце прошлого года, и не связано с делом, открытым против Джулиани прокуратурой Манхэттена, подозревающей его среди прочего в незаконном лоббировании интересов нескольких украинских олигархов.

Прокуратура Бруклина считает, что украинские чиновники использовали Джулиани для распространения информации о коррумпированности самого Байдена, а также участии его сына Хантера в коррупционных схемах на Украине.

В числе участников схемы называется, в частности, депутат Рады Андрий Деркач. Ранее министерство финансов США внесло его в санкционные списки, утверждая, что он на протяжении более десяти лет выступал в качестве агента правительства России.

В апреле этого года следователи прокуратуры Манхэттена провели обыск в квартире Джулиани в Нью-Йорке, изъяв телефоны и компьютеры.

Приведет ли это расследование к выдвижению обвинений против украинских должностных лиц, пока не ясно, пишет издание.

На концерт - без страха перед ковидом

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Результаты эксперимента, который провели испанские исследователи, могут означать, что массовые мероприятия в закрытых помещениях можно проводить, не опасаясь вспышки заражений коронавирусом - надо только соблюдать определенные меры предосторожности.

Ученые выяснили на практике, что если люди не снимают маски с хорошей степенью защиты, а в помещении обеспечена хорошая вентиляция, то риск заражения, по всей видимости, снижается до минимума: из почти 500 добрововольцев, участвовавших в эксперименте на концерте в Барселоне, не заразился никто.

Однако есть определенные нюансы. Читайте подробности в нашем материале "Ученые рассказали, как проводить массовые мероприятия без риска заражений".

В прошлом году в заповедник, расположенный неподалеку от Сиднея, было выпущено 26 взрослых особей тасманийского дьявола. А в этом году, впервые за 3 тысячи лет, этот хищный сумчатый зверь принес потомство на земле Австралии.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Первые щенки тасманийского дьявола в Австралии за 3 тысячи лет