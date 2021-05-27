К членам Либертарианской партии России пришли с обысками

23 минуты назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, архивное фото

С утра полицейские пришли с обысками к нескольким членам незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) в Москве и Красноярске. Обыски связаны с делом о перекрытии дорог, возбужденным после акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

Всего обыски начались по шести адресам. Первым о приходе полицейских сообщил член Федерального комитета ЛПР Игорь Ефремов. По информации ЛПР, у него изъяли всю технику и собираются везти его на допрос.

По сообщениям активистов, в Москве полиция также пришла домой к членам ЛПР Всеволоду Осипову и Антону Овчарову, родителям заместителя председателя ЛПР Ивана Чинарова и в квартиру, где раньше жил экс пресс-секретарь партии Александр Гуд.

В Красноярске с обыском пришли к члену местного отделения партии Илье Даниленко, сообщил он сам в "Твиттере".

По сведениям "Открытки", Осипова после обыска привезли на допрос в главное следственное управление МВД по Москве на Новослободской.

Как сообщает координатор "Открытки" Татьяна Усманова, все обыски проходят по делу о перекрытии дорог, единственным обвиняемым по которому ранее проходил только один человек - секретарь красноярского отделения ЛПР Глеб Марьясов.

Усманова написала в своем телеграм-канале, что обыски также проходят в Петербурге. У кого именно, она не уточнила.

Дело о перекрытии дорог (ч.1 ст.267 УК РФ) было возбуждено после акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей 23 января. По версии следствия, протестующие перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве, что привело к остановке дорожного движения и блокировке транспортных коммуникаций.

Потерпевшими по делу выступают ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", которые оценили свой ущерб в 2,7 миллиона рублей.

Единственным задержанным по делу был либертарианец Марьясов. 24 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.