Отменен оправдательный приговор врачу Элине Сушкевич по делу об убийстве младенца

час назад

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца. Ранее им вынесли оправдательный вердикт присяжные.

"Суд отменил приговор Калининградского областного суда и отправил дело на новое рассмотрение", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда общей юрисдикции Любовь Буданова.

В декабре 2020 года Калининградский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елену Белую и анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элину Сушкевич.

Судья ставила перед присяжными вопрос: доказано ли, что 6 ноября 2018 года в роддоме №4 новорожденному через пупочный катетер было введено 10 мл препарата "Магния сульфат", вследствие чего новорожденный скончался от отравления.

Присяжные ответили отрицательно.

Тогда в Следственном комитете России заявили, что "эмоциональные оценки стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов". Представитель СКР Светлана Петренко говорила, что сульфат магния ввели ребенку непосредственно перед смертью, а следователи установили, что в историю родов внесли ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым. Оправданные виновны в смерти младенца, настаивала Петренко.

Дело о смерти младенца

Из-за смерти младенца в роддоме №4 сначала обвинение было предъявлено Белой. Ее обвинили в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Сначала ее отправили в СИЗО. После того, как за нее вступилось профессиональное сообщество, а губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился к следствию с просьбой смягчить меру пресечения, ее отпустили из изолятора под домашний арест.

Автор фото, Vitaly Nevar/TASS Подпись к фото, Елену Белую сначала обвинили в превышении должностных полномочий, а потом - в организации убийства

В июне 2019 года СКР возбудил еще одно уголовное дело - по статье об организации убийства малолетнего. Тогда же была задержана врач Сушкевич. Ее тоже отправили под домашний арест.

Ребенок, из-за гибели которого было возбуждено дело, родился в калининградском роддоме №4 6 ноября 2018 года. Его мать - 27-летняя гражданка Узбекистана Замира Ахмедова - родила на шестом месяце беременности. Младенец родился с массой тела 700 граммов.

По версии следствия, и.о. главврача роддома Белая, получив информацию от дежурных врачей о тяжелом состоянии ребенка, поняла, что его смерть ухудшит показатели статистики, что может "негативно повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача".

По этой причине, а также желая сэкономить ресурсы роддома, Белая "приняла решение об убийстве новорожденного", утверждало следствие. Белая, по мнению следователей, дала указание не давать недоношенному младенцу дорогостоящий препарат, а когда тот умер - подделать его документы.

"Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка", - заявляло следствие.

По версии СКР, реаниматолог Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат", после чего младенец скончался. "Далее по указанию Белой с целью сокрытия убийства малолетнего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода", - было сказано в сообщении СКР.

Сушкевич в итоге было предъявлено обвинение в совершении убийства, Белой - в его организации.

Уголовное дело в отношении врачей вызвало широкий общественный резонанс. В их поддержку выступили многие представители медицинского сообщества, а также родители детей, которых спасли врачи.

Российское сообщество неонатологов, которое выступило в поддержку своей коллеги Сушкевич, указывало, что ребенок родился с "экстремально низкой массой тела" в крайне тяжелом состоянии и мог умереть в любой момент.