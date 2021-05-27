Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала"
Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил об отставке француза Зинедина Зидана с поста главного тренера. Зидан - единственный тренер, которому удалось выиграть Лигу чемпионов трижды.
"Футбольный клуб "Реал" сообщает, что Зинедин Зидан решил закончить нынешний этап в качестве тренера нашего клуба, - говорится в сообщении пресс-службы "Реала". - Мы должны уважать его решение и выразить нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет".
48-летний Зидан в первый раз возглавил "Реал", за который ранее выступал, в мае 2016 года. Под его руководством клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу - чемпионат Испании и Суперкубок Испании.
Весной 2018 года Зидан оставил свой пост, но через год вернулся и вновь выиграл национальный чемпионат.
В этом сезоне "Реал" закончил чемпионат на втором месте, а из Лиги чемпионов вылетел в полуфинале, уступив лондонскому "Челси". Впервые с сезона-2009/10 "Реал" не выиграл ни одного трофея.
Сообщения о возможной отставке Зидана ранее появлялись в прессе.
На прошлой неделе он заявил, что намерен определиться со своим будущим в "Реале" в ближайшие дни.
"Будущее? В ближайшие дни я поговорю об этом с соответствующими людьми. Это касается не только меня, но и того, каким будет клуб в следующем сезоне. У меня плохое настроение, потому что мы не выиграли (титул)", - говорил Зидан.
Контракт французского специалиста был рассчитан до 30 июня 2022 года.
Сам тренер пока не комментировал свой уход.
Испанская газета Marca сообщала, что в случае ухода Зидана главный претендент на его место - бывший капитан "Реала" Рауль. Также СМИ сообщали, что руководство "Реала" рассматривает кандидатуру Йоахима Лева, который скоро покинет пост главного тренера сборной Германии.
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