Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала"

13 минут назад

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Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил об отставке француза Зинедина Зидана с поста главного тренера. Зидан - единственный тренер, которому удалось выиграть Лигу чемпионов трижды.

"Футбольный клуб "Реал" сообщает, что Зинедин Зидан решил закончить нынешний этап в качестве тренера нашего клуба, - говорится в сообщении пресс-службы "Реала". - Мы должны уважать его решение и выразить нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет".

48-летний Зидан в первый раз возглавил "Реал", за который ранее выступал, в мае 2016 года. Под его руководством клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу - чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

Весной 2018 года Зидан оставил свой пост, но через год вернулся и вновь выиграл национальный чемпионат.

В этом сезоне "Реал" закончил чемпионат на втором месте, а из Лиги чемпионов вылетел в полуфинале, уступив лондонскому "Челси". Впервые с сезона-2009/10 "Реал" не выиграл ни одного трофея.

Сообщения о возможной отставке Зидана ранее появлялись в прессе.

На прошлой неделе он заявил, что намерен определиться со своим будущим в "Реале" в ближайшие дни.

"Будущее? В ближайшие дни я поговорю об этом с соответствующими людьми. Это касается не только меня, но и того, каким будет клуб в следующем сезоне. У меня плохое настроение, потому что мы не выиграли (титул)", - говорил Зидан.

Контракт французского специалиста был рассчитан до 30 июня 2022 года.

Сам тренер пока не комментировал свой уход.