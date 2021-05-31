Стерненко пока не сядет: суд принял окончательное решение по делу одесского активиста

11 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сергей Стерненко во время одного из судебных заседаний

Апелляционный суд в Одессе пересмотрел приговор активисту Сергею Стерненко по обвинению в похищении местного пророссийского политика. В феврале этого года суд первой инстанции приговорил Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы и конфискации половины его имущества.

Апелляционный суд Одесской области оправдал активиста по статье о разбое, освободил по статье о незаконном лишении свободы и приговорил его к году лишения свободы условно по статье незаконном обращении с оружием

Стерненко - популярный на Украине блогер, критикующий нынешнюю власть, и многие его сторонники рассматривали обвинительный приговор как свидетельство целенаправленной политики властей, направленной на "зачистку" активистской среды.

Стерненко остается фигурантом еще нескольких уголовных дел, рассмотрение которых до сих пор не закончено. Самое резонансное из них - дело об убийстве 28-летнего Ивана Кузнецова, которому Стерненко нанес ножевое ранение; активист считает свои действия самозащитой.

Дело о похищении

Отмененный в понедельник приговор касается событий апреля 2015 года. Согласно версии обвинения, Стерненко, на тот момент один из лидеров одесского отделения "Правого сектора" (запрещенная в РФ организация), вместе со своим коллегой Русланом Демчуком и другими неустановленными лицами похитили Сергея Щербича - одесского активиста, симпатизировавшего пророссийской партии "Родина".

Стерненко и его сообщники якобы избивали и пытали Щербича, вынуждая того отказаться от полученного незадолго до описываемых событий мандата депутата одного из райсоветов Одесской области.

Подпись к фото, Сергей Стерненко фигурирует сразу в нескольких уголовных делах, однако сам активист называет их политическими преследованиями

Согласно материалам обвинения, у Щербича отобрали банковские карточки, разрешение на ношение оружия и 300 гривен (около 12 долларов США). Это обстоятельство дало прокурорам применить к Стерненко самую серьезную из вменяемых ему статей Уголовного кодекса: разбой. Оно же дало Стерненко и его сторонникам основания пренебрежительно называть это дело "делом о 300 гривнах".

Стерненко и его защитники вообще отвергали версию событий, изложенную прокурорами. Во время процесса она постоянно называли Сергея Щербича "так называемым потерпевшим".

Две другие статьи, которые фигурируют в обвинительном акте, - нарушение правил оборота оружия (Стерненко якобы стрелял в Щербича из травматического пистолета) и незаконное лишение лица свободы.

Что говорит Стерненко

В ходе прений, состоявшихся в одесском суде 21 мая, защита Сергея Стерненко заявляла о грубых фальсификациях и серьезных процессуальных нарушениях во время расследования инцидента со Щербичем. По словам адвокатов, в материалах дела есть несовпадающие данные о времени и месте совершения преступления, ключевой свидетель обвинения не был допрошен в суде, а сам Щербич непостижимым образом находился на лечении в стационаре и на следственном действии в одно и то же время.

Стерненко называл это дело политическим, подчеркивая свое идеологическое противостояние со сторонником "Антимайдана" Щербичем и партией "Родина", которую тот поддерживал в 2015 году. "Члены этой партии воюют с оружием в руках на Донбассе против украинских военных, это партия сепаров. Если мое отрицательное отношение к ней - это отягчающее обстоятельство, то я горжусь этим обстоятельством", - говорил обвиняемый на заседании апелляционного суда.

Кроме того, Стерненко напоминал о своих напряженных отношениях с одесским мэром Геннадием Трухановым и одесской полицией, которые, по его словам, могут использовать Щербича в своих интересах.

В последнем слове Стерненко назвал приговор по своему делу "позорным" и попросил суд "только о справедливости".

Хотя подсудимый и его адвокаты рассчитывали, что приговор апелляционной инстанции будет объявлен в тот же день, 21 мая, судья заявил, что итоговое решение будет зачитано "ориентировочно" 31 мая.

Акции в поддержку

За день до этого сторонники Стерненко в ряде городов Украины провели акции с требованием справедливого приговора в деле активиста.

В Киеве несколько сотен сторонников Стерненко провели акцию возле офиса президента Украины, требуя освободить Стерненко.

Сторонники Сергея Стерненко проводят уличные выступления достаточно регулярно. Некоторые их акции оборачиваются беспорядками и столкновениями с правоохранителями.

Подпись к фото, Одной из жертв акции, состоявшейся в день рождения Сергея Стерненко, стала табличка на здании Офиса президента Украины

В феврале этого года, в день вынесения активисту приговора судом первой инстанции, сторонники Стерненко вышли на стихийную акцию на улицу Банковая в центре Киева - именно здесь расположен Офис президента Украины. Однако к самому зданию активистам попасть не удалось: подходы к нему были заблокированы сотнями сотрудников полиции, так что мероприятие закончилось стычками между протестующими и полицейскими.