Глава Microsoft: 1984 год Оруэлла может наступить уже в 2024 году

час назад

Президент компании Microsoft предупредил, что жизнь, изображенная в книге Джорджа Оруэлла "1984", "может стать реальностью в 2024 году", если законодатели не защитят нас от искусственного интеллекта.

В интервью программе Би-би-си "Панорама" Брэд Смит сказал, что быстроразвивающиеся технологии будет "трудно догнать".

В программе исследуется все более широкое применение искусственного интеллекта Китаем для наблюдения за своими гражданами.

Существуют опасения, что главенствующая роль государства в области искусственного интеллекта несет непосредственную угрозу демократии.

"Если мы не примем законы, которые будут защищать общественность в будущем, мы обнаружим, что технологии стремительно развиваются, и догнать их будет очень трудно", - сказал Смит.

Подпись к фото, Президент Microsoft Брэд Смит выступил в программе Би-би-си "Панорама"

"Мне постоянно вспоминаются уроки Джорджа Оруэлла из его книги "1984". На самом деле эта история… была о правительстве, которое всегда могло видеть и слышать все, что делают и говорят все, - сказал Смит. - Этого не произошло в 1984 году, но, если мы не будем осторожны, это может случиться в 2024 году".

Китайский искусственный интеллект

Смит добавил, что в некоторых частях мира реальность все больше догоняет научную фантастику.

Китай стремится к 2030 году стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, и многие считают, что его возможности выходят далеко за пределы тех, что есть у ЕС.

В 2019 году Китай превзошел США по количеству патентов, полученных академическими учреждениями на инновации в технологиях искусственного интеллекта

Согласно исследованию Comparitech, 54% из 770 миллионов камер видеонаблюдения в мире находятся в Китае

Эрик Шмидт, бывший генеральный директор Google, а ныне председатель Комиссии национальной безопасности США по искусственному интеллекту, предупредил, что победа над Китаем в сфере искусственного интеллекта необходима.

"Мы находимся в состоянии геополитического стратегического конфликта с Китаем, - сказал он. - Путь к победе - объединить наши ресурсы, чтобы разработать национальные и глобальные стратегии победы демократий в сфере искусственного интеллекта. Если этого не сделать, нас ждет будущее, в котором нам будут навязаны другие ценности".

Подпись к фото, Эрик Шмидт возглавляет Комиссию национальной безопасности США по искусственному интеллекту.

Доктор Лан Сюэ, консультант китайского правительства, считает, что распознавание лиц может оказаться "чрезвычайно полезным" при идентификации людей в массовых собраниях в случае "крупной аварии".

"Китай действительно добился огромного прогресса в развитии технологий, - добавил он. - [США] считают это угрозой... и хотят начать холодную войну против технологий".

Хотя Китай существенно отличается от западного мира своими ценностями и политикой, китайское видение мира - "это не конвергенция, а сосуществование", считает доктор Кею Цин, доцент Лондонской школы экономики.

"Китай не стремится экспортировать свои ценности", - утверждает она.

Проект Maven

Эрик Шмидт стал советником Пентагона в 2016 году, сохранив должность исполнительного председателя Alphabet, материнской компании Google.

В последующие годы Google заключила контракт с Пентагоном, позволив ему использовать некоторые из своих технологий распознавания изображений в рамках военных проектов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Военные США утверждают, что им нужны технологии распознавания изображений - иначе их аналитики не справляются с работой

Проект Maven использовал машинное обучение, чтобы различать людей и предметы в видеороликах, снятых с дронов.

"В то время Maven был [...] способом заменить человеческий глаз автоматическим зрением для видеозаписей с дронов, которые использовались в различных конфликтах в арабских странах, - говорит Шмидт. - Я считал, что использование этой технологии - положительный фактор для национальной безопасности и хорошее партнерство для Google".

"Кровь на руках"

Но ряд сотрудников Google раскритиковал проект и подал в отставку.

"Google не должен участвовать в военном бизнесе, - считает инженер-программист Лора Нолан, которая ушла в отставку в 2018 году, узнав, чем занимается Google в проекте Maven. - Мне казалось, что у меня руки в крови".

Нолан утверждает, что эту технологию в будущем можно будет использовать в системах наведения.

Но Google заявила, что ее искусственный интеллект будет использоваться только в невоенных целях, а в июне 2018 года компания покинула проект Maven.

Шмидт сказал, что считает полезными технологии, которые могут помочь военным принимать правильные решения.

Гонка интеллектов

Министерство обороны США, тем временем, продолжает искать партнеров в Кремниевой долине, стремясь выиграть глобальную гонку вооружений искусственного интеллекта.

Сет Моултон, председатель Целевой группы США по вопросам будущего обороны, призывает технологические компании поддержать военных.

"Все сводится к тому, что это гонка, это соревнование, и мы в нем участвуем, - говорит он. - Собираетесь ли вы помочь нам выиграть эту гонку или станете нашими противниками? В Китае нет такой же системы правления, как у нас. Может ли гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта привести к конфликту с Китаем? Вполне может".