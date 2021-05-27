Письмо о бомбе на борту Ryanair пришло позже, чем диспетчеры сообщили экипажу об угрозе

24 минуты назад

Автор фото, Reuters

Письмо о бомбе на борту самолета Ryanair, посаженного 23 мая в Минске, было отправлено уже после того, как белорусские диспетчеры сообщили экипажу об угрозе, подтвердил швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies. После посадки самолета власти Беларуси сняли с него оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу - россиянку Софию Сапегу.

О том, что, несмотря на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, письмо о бомбе было отправлено после сигнала о минировании, который диспетчеры дали пилоту самолета, ранее сообщили журнал Spiegel, издание Daily Beast и центр "Досье".

В четверг компания Proton Technologies, предоставляющая услуги защищенной электронной почты, официально подтвердила, что письмо с угрозой, на которое ссылались власти Беларуси, было отправлено через 24 минуты после того, как о минировании сообщили капитану воздушного судна.

О получении такого письма на английском языке на электронную почту минского аэропорта сообщил глава департамента авиации минтранса Беларуси Артем Сикорский после того, как самолет был посажен в Минске.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, С момента задержания Романа Протасевича в Беларуси прошло уже пять дней, его родители говорят, что не знают где он и в каком он состоянии

В этом послании некие "солдаты ХАМАС" потребовали от Евросоюза отказаться от поддержки действий Израиля в секторе Газа, сообщили о якобы заложенной в самолете Ryanair бомбе и заявили, что взорвут ее над Вильнюсом в случае невыполнения требований.

Официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум вскоре заявил, что движение непричастно к этой ситуации.

"Мы не прибегаем к этим методам, которые могут быть делом рук неких подозрительных сторон, целью которых являются намерения демонизировать ХАМАС и навредить чувству всеобщего сострадания в отношении нашего палестинского народа и его законного сопротивления", - заявил Бархум.

Перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС вступило в силу за несколько дней до инцидента с самолетом.

26 мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что источник угрозы не имеет значения.

"ХАМАС, не ХАМАС - это не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. В районе полета расположена Белорусская АЭС. Вблизи нее и произошел разворот самолета. А если бы вдруг? Нам что, Чернобыля мало? А как бы в такой ситуации реагировали США?" - заявил Лукашенко.