Бастрыкин связал трагедию в Казани с нежеланием родителей платить за охрану школы

час назад

Автор фото, Maxim Zaretsky/TASS

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин своеобразно прокомментировал трагедию в казанской гимназии, связав ее с тем, что родители отказывались заплатить за охрану. Это заявление вызвало большой резонанс среди пользователей соцсетей и экспертов. Позже в СКР подчеркнули, что Бастрыкин не делал выводов о виновности родителей. Но расценили его слова, судя по всему, именно так.

"Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" - "Родители были против". - "Почему?" Молчит. А я-то знаю, почему - родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал", - сказал он в четверг на военно-научной конференции в Москве.

"50 процентов из всех поручений, которые давались в широком плане [после трагедии в Керчи в 2018 году], начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены - вот результат", - негодовал Бастрыкин.

Слова главы СКР вызвали большой резонанс и множество негативных оценок как среди экспертов, так и в соцсетях.

Позже СКР пришлось выступить с пояснением его слов. Представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что он не делал выводов о виновности родителей, а "в ряде СМИ были неправильно интерпретированы слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия".

"В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за неё. Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась. Необходимо подчеркнуть, что председатель СК России не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии", - сказала Петренко.

"Мрак и безнадега"

Политолог Аббас Галлямов в своем телеграм-канале пишет, что для властей это заявление Бастрыкина может аукнуться на выборах.

"Слова Бастрыкина о том, что казанская трагедия "произошла потому, что у школы не было охраны, за которую не хотели платить родители учеников" (цитата по ТГ-каналу РИА-Новости), безусловно ударят по позициям властей, - пишет политолог. - Родители прочтут их как сигнал о том, что спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. Мол, если дополнительно к тем налогам, которые вы платите на содержание правоохранительной системы уже сейчас, вы не раскошелитесь ещё и на отдельную школьную охрану, то никто вашим детям безопасности не гарантирует".

"Заявил это руководитель ключевого правоохранительного ведомства в тот самый день, когда правительство опубликовало постановление об очередном повышении окладов правоохранителям. Очень умно, прямо под выборы", - написал политолог.

"Плевок в души казанских родителей получился смачный. И если человеконенавистнические спичи провинциальных депутатов и муниципальных чиновников обладают сатирическим карикатурным эффектом, то "сами виноваты" от федерального силовика - это полный мрак и безнадега. Оправдания, что "фраза вырвана из контекста" ситуацию не спасают нисколько", - написал в своем телеграм-канале местный историк и краевед Марк Шишкин.

"То есть охрану в школах не должен оплачивать бюджет богатейшей по природным ресурсам страны. А должны оплачивать родители учеников. И плевать, что в школах учатся и дети из малоимущих семей. При этом уровень содержания охраны должен быть близок к военизированному подразделению", - пишет казанский обозреватель Альберт Бикбов.

Как охраняется школа и что хотят сделать

Директор гимназии № 175 Амина Валеева спустя пару дней после трагедии рассказывала, что от услуг ЧОП в школе отказались весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. "До выхода на дистант была частная охранная группа, которая по договору по оплате по внебюджету осуществляла охранные услуги. Так как в марте 2020 года был выход на дистант, необходимости в охранных услугах в школе не стало. Поэтому с марта 2020 года этот договор не был пролонгирован", - сказала она журналистам.

Она рассказала, что в школе существовала система охранной сигнализации, в которую входила тревожная кнопка, система "Ваша безопасность" (в нее входит видеонаблюдение, громкоговоритель и заборы. - Би-би-си), противопожарная система, также был организован вход в школу через электронный магнитный замок. "Мониторы [видеонаблюдения с камер] выводятся на вахту, мониторы есть в кабинете зама по воспитательной работе и также в моем кабинете", - пояснила директриса.

11 мая в казанскую гимназию №145 пришел ее бывший ученик 19-летний Ильназ Галявиев. Он беспрепятственно дошел до гимназии с дробовиком в руках и начал стрелять еще на улице. В школе Галявиев привел в действие самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, а затем стал стрелять по всем, кто попадался у него на пути - убил девять человек, 23 человека ранил.

Вахтерша, сидевшая на входе в школу, успела спрятаться под стол, когда мимо нее проходил Галявиев, и нажала тревожную кнопку, чтобы вызвать Росгвардию. Росгвардейцы приехали в течение нескольких минут, а с ними и полиция, которая задержала нападавшего.

После трагедии, как это часто бывает, началась общественная дискуссия о проблеме охраны в школах, во многих регионах провели проверки в школах, при которых обнаружились проблемы. Например, в Башкирии выяснили, что 40% школ региона не имеют квалифицированной охраны. А власти Кубани после проверок своих школ решили увеличить в крупных школах число охранников и полностью закрыть территории по периметру.

Как писали "Известия", депутаты Госдумы предложат правительству привлекать Росгвардию к охране школ по всей стране. "В течение двух недель "Справедливая Россия" направит в кабмин предложение о привлечении сотрудников Росгвардии к охране всех школ", - говорилось в сообщении издания от 13 мая со ссылкой на члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампреда фракции Олега Шеина. С того момента уже прошло две недели, развития у этой инициативы нет.

"Я полностью поддерживаю предложение о том, что охраной наших школ должны заниматься профессионалы", - заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Привлечение Росгвардии к охране школ потребует дополнительного выделения 250 миллиардов рублей, сообщила она.

Для реализации этого предложения в ведомство потребуется дополнительно порядка 170 тысяч человек, говорил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в прямом эфире канала "Дума ТВ" в "Инстаграме". Он назвал это нереализуемым.