Три соучастника терактов 2017 года в Каталонии получили до 53 лет тюрьмы

9 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, 17 августа 2017 года белый фургон на большой скорости проехал около 800 метров по главной туристической улице Барселоны, бульвару Рамбла

Национальная судебная коллегия Испании огласила приговор трем обвиняемым по делу о терактах в Барселоне и городе Камбрильс на юге автономии в августе 2017 года, жертвами которых стали 16 человек.

Три соучастника терактов 2017 года в Каталонии приговорены к длительным тюремным срокам.

Мохаммед Хоули и Дрисс Укабир получили, соответственно, 53 с половиной и 46 лет заключения за участие в террористической организации и изготовление взрывчатых веществ, Саид бен Язза - к восьми годам за пособничество.

Это была круапнейшее нападение джихадистов в стране после терактов в Мадриде 11 марта 2004 года, когда погибли 193 человека.

Непосредственные исполнители терактов были убиты сотрудниками каталонской полиции во время нападений.

Все соучастники принадлежали к подпольной организации джихадистов во главе с радикальным имамом Абдельбаки ас-Сати, погибшим в ночь на 17 августа 2017 года при взрыве в помещении в каталонской городе Риполь, где боевики производили взрывчатку.

Автор фото, Mossos d'Esquadra Подпись к фото, Один из членов группировки Юнес Абуякуб был за рулем фургона, который задавил 14 человек. Полиция застрелила его вскоре после преступления

Раненые, родственники погибших и профсоюз сотрудников каталонской полиции (Mossos d'Esquadra) настаивали на том, чтобы судить обвиняемых по статье "убийство", но государственное обвинение с ними не согласилось

Приговор был оглашен спустя три месяца после финального заседания суда, на котором Хоули и Дрисс просили о снисхождении.

Из трех обвиняемых частично признал вину только Хоули, упирая при этом на то, что его втянул в преступную деятельность имам Сати.

Что случилось в августе 2017-го?

Незадолго до пяти часов вечера 17 августа 2017 года белый фургон на большой скорости проехал около 800 метров по главной туристической улице Барселоны, бульвару Рамбла, насмерть задавив 14 и травмировав десятки людей.

Еще одна женщина из Германии, получившая травму во время нападения на улице Рамбла, скончалась позже в больнице. Таким образом, число жертв нападения составило 15.

За рулем находился участник ячейки из Риполя Юнес Абуякуб, который перед этим угнал фургон, убив его владельца.

Ему удалось скрыться с места преступления, но вскоре бойцы Mossos d'Esquadra выследили и застрелили его на территории виноградников в регионе Пенедес.

Автор фото, EPA

В белом фургоне нашли важные улики, в том числе паспорт Мохамеда Хоули, который в это время лежал в больнице.

Предыдущей ночью в доме в городе Альканар рядом с Таррагоной, который снимали члены группировки, прогремел мощный взрыв. Имам Сати и его главный помощник Юсеф Ала погибли, а Хоули был ранен.

Власти не подозревали о существовании в Каталонии подпольной террористической организации и до нападения на Рамбле не связывали взрыв в Таррагоне с терроризмом.

На рассвете 18 августа, когда спецназовцы шли по пятам Абуякуба, оставшиеся члены ячейки приехали на черной "Ауди" в приморский городок Камбрильс, протаранили пост дорожной полиции, выскочили из машины с криками "Аллах акбар!" и начали нападать на полицейских с топорами и ножами. Нападавшие были застрелены на месте.

В суде среди других доказательств были продемонстрированы две видеозаписи - паника на Рамбле, снятая неизвестным, и изготовления взрывчатки в доме в Альканаре, предположительно сделанная Мохаммедом Хоули.