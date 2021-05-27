Три соучастника терактов 2017 года в Каталонии получили до 53 лет тюрьмы
Национальная судебная коллегия Испании огласила приговор трем обвиняемым по делу о терактах в Барселоне и городе Камбрильс на юге автономии в августе 2017 года, жертвами которых стали 16 человек.
Три соучастника терактов 2017 года в Каталонии приговорены к длительным тюремным срокам.
Мохаммед Хоули и Дрисс Укабир получили, соответственно, 53 с половиной и 46 лет заключения за участие в террористической организации и изготовление взрывчатых веществ, Саид бен Язза - к восьми годам за пособничество.
Это была круапнейшее нападение джихадистов в стране после терактов в Мадриде 11 марта 2004 года, когда погибли 193 человека.
Непосредственные исполнители терактов были убиты сотрудниками каталонской полиции во время нападений.
Все соучастники принадлежали к подпольной организации джихадистов во главе с радикальным имамом Абдельбаки ас-Сати, погибшим в ночь на 17 августа 2017 года при взрыве в помещении в каталонской городе Риполь, где боевики производили взрывчатку.
Раненые, родственники погибших и профсоюз сотрудников каталонской полиции (Mossos d'Esquadra) настаивали на том, чтобы судить обвиняемых по статье "убийство", но государственное обвинение с ними не согласилось
Приговор был оглашен спустя три месяца после финального заседания суда, на котором Хоули и Дрисс просили о снисхождении.
Из трех обвиняемых частично признал вину только Хоули, упирая при этом на то, что его втянул в преступную деятельность имам Сати.
Что случилось в августе 2017-го?
Незадолго до пяти часов вечера 17 августа 2017 года белый фургон на большой скорости проехал около 800 метров по главной туристической улице Барселоны, бульвару Рамбла, насмерть задавив 14 и травмировав десятки людей.
Еще одна женщина из Германии, получившая травму во время нападения на улице Рамбла, скончалась позже в больнице. Таким образом, число жертв нападения составило 15.
За рулем находился участник ячейки из Риполя Юнес Абуякуб, который перед этим угнал фургон, убив его владельца.
Ему удалось скрыться с места преступления, но вскоре бойцы Mossos d'Esquadra выследили и застрелили его на территории виноградников в регионе Пенедес.
В белом фургоне нашли важные улики, в том числе паспорт Мохамеда Хоули, который в это время лежал в больнице.
Предыдущей ночью в доме в городе Альканар рядом с Таррагоной, который снимали члены группировки, прогремел мощный взрыв. Имам Сати и его главный помощник Юсеф Ала погибли, а Хоули был ранен.
Власти не подозревали о существовании в Каталонии подпольной террористической организации и до нападения на Рамбле не связывали взрыв в Таррагоне с терроризмом.
На рассвете 18 августа, когда спецназовцы шли по пятам Абуякуба, оставшиеся члены ячейки приехали на черной "Ауди" в приморский городок Камбрильс, протаранили пост дорожной полиции, выскочили из машины с криками "Аллах акбар!" и начали нападать на полицейских с топорами и ножами. Нападавшие были застрелены на месте.
В суде среди других доказательств были продемонстрированы две видеозаписи - паника на Рамбле, снятая неизвестным, и изготовления взрывчатки в доме в Альканаре, предположительно сделанная Мохаммедом Хоули.
Следователи считают, что в планах у этой группировки были в том числе и нападения на известный собор в Барселоне - Саграда-Фамилия - и стадион футбольного клуба "Барселона" - "Камп Ноу", а также теракты в других европейских городах.
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