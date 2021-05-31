Вице-премьер Белоусов снова предложил изъять "сверхприбыль" у металлургов. Акции рухнули

13 минут назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Андрей Белоусов: "металлурги нас нахлобучили" (на снимке - во время посещения шахты "Талдинская - Западная" в марте 2020 г.)

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги "нахлобучили" государство примерно на 100 млрд рублей. Его слова привели к падению рынков: металлургические компании в понедельник дешевеют весь день. Некоторые из обвиненных в "нахлобучивании" уже публично заявили о своем несогласии с мнением вице-премьера. Похожая ситуация уже была в 2018 году, когда Белоусов занимал должность помощника президента по экономическим вопросам.

"Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) - извините за это слово - нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей", - сказал Андрей Белоусов в интервью РБК.

По его словам, российские металлургические компании в 2020 году на фоне пандемии коронавируса увеличили доходы "в разы", в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Чиновник предположил, что металлурги должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога.

Слова вице-премьера привели к обвалу акций металлургических компаний: в понедельник акции "Севсталь" к 18:59 мск упали более чем на 4%, "Норникеля" - почти на 3%. Подешевели также компании "Полиметал", НЛМК и другие.

"Не чини то, что работает", - так прокомментировал ситуацию владелец НЛМК Владимир Лисин в заявлении, которое распространила пресс-служба компании. По словам Лисина, инициатива первого вице-премьера игнорирует двойной рост налоговых отчислений и рост инвестиций в отрасли.

Лисин также считает, что предложения Белоусова не учитывают то, что "планирование и расчеты бюджетных строек на год отстают от начала строительства и изменившихся цен".

В НЛМК отметили, что компания заявляла о готовности поддержать "социально чувствительные объекты", но так и не получила их перечень.

В "Русской стали" тоже считают, что претензии вице-премьера, касающиеся сверхприбыли, не обоснованы. В ММК и "Северстали" комментировать заявление Андрея Белоусова отказались.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился, что за счет роста цен на металл у компаний "образовались дополнительные прибыли", и подчеркнул, что Владимир Путин в курсе ситуации, а правительство "занимается этой проблемой вместе с участниками бизнеса".

"Здесь вряд ли нужно искать виновных, это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, бизнес платит налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, то государство соответственно эту диспропорцию выравнивает", - подчеркнул Песков.

Предсказуемая политика государства?

Главный экономист "Альфа-Банка" Наталья Орлова говорит, что сейчас речь идет о ситуации, когда "у компаний действительно образуются некоторые сверхприбыли".

По ее словам, важно учитывать то, в какой степени компании рассчитывали на такое развитие событий. "Потому что формирование инвестиционных планов подразумевает, что есть некая предсказуемость среды", - говорит экономист.

Правительственные чиновники, включая министра финансов Антона Силуанова, из года в год говорят о том, что налоговая политика должна быть предсказуемой.

Наталья Орлова подчеркивает, что пока нет никаких механизмов изъятия такой сверхприбыли.

"Одно дело - макроэкономически посчитать, что возникли сверхприбыли, а другое дело - создать механизм изъятия этих сверхприбылей. Пока какая-то конкретная система налогообложения не разработана, и, по сути, каждый год возникает тема сверхприбылей", - говорит Орлова, отмечая, что такая неопределенность - негативный фактор для бизнеса.

Как предполагает главный экономист "Альфа-Банка", речь может идти о создании шкалы, похожей на систему налогообложения в нефтяной отрасли, когда при наличии сверхприбыли средства будут направляться на формирование резервного фонда.

При этом, по ее словам, пока все же металлургические компании считают более предпочтительным вариант отсутствия такой шкалы налогообложения. Тогда передача части сверхприбыли будет под вопросом, который можно будет обсуждать каждый год, и у компаний будет надежда, что эту сверхприбыль оставят.

Наталья Орлова отмечает, что для металлургического сектора сейчас очень актуален вопрос инвестиций в "зеленые технологии" - а это сектор, где потенциально открывается возможность для больших дополнительных расходов.

Поэтому, как считает Орлова, правительству, если оно будет учитывать эти потенциальные расходы, будет непросто реализовать идею об "изъятии" сверхприбыли. Хотя, по ее словам, у Белоусова на посту первого вице-премьера сейчас больше рычагов для того, чтобы эту идею реализовать.

Белоусов уже предлагал изымать сверхприбыль. Что ему ответил бизнес?

С предложением об изъятии сверхприбыли Андрей Белоусов уже выступал в 2018 году, когда занимал должность помощника президента по экономическим вопросам.

Тогда правительство России отвергло идею изъять "сверхдоходы" у крупных российских компаний на выполнение так называемых майских указов президента Владимира Путина.

Письмо президенту, в котором Андрей Белоусов предлагал изымать сверхдоходы у металлургических и химических компаний, впервые было опубликовано в телеграм-канале "Незыгарь" в августе 2018 года.

Белоусов, обосновывая свое предложение, ссылался на "мировую практику изъятия сверхдоходов, образовавшихся благодаря рыночной конъюнктуре и не зависящих от действий руководства компаний".

В письме перечислялось 14 компаний, которые должны были поделиться своими заработками с государством: "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий" и "Акрон". На скане документа стояла виза Путина "согласен".

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что виза "согласен" означала, что президент одобрил проработку мер, изложенных в письме, а не реализацию идеи.

На следующий день после публикации письма Белоусова, 10 августа, Московская биржа открылась резким падением акций российских промышленных компаний. По данным агентства Bloomberg, из-за падения котировок состояние российских бизнесменов за один день сократилось более чем на 3 млрд долларов.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) тогда заявил, что реализация плана Белоусова может привести к дефолту ряда компаний.

Владимир Лисин назвал предложение Белоусова "поощрением неэффективности", так как, по его словам, получается, что чем меньше рентабельность предприятия, тем меньше ему придется заплатить, - и наоборот.

Вслед за бизнесом и в правительстве раскритиковали идею об изъятии сверхприбыли у металлургических и химических компаний.

В итоге предприниматели договорились с властями, что компании просто выделят деньги на проекты из "майских указов". В качестве примеров таких проектов приводились, в частности, высокоскоростная магистраль Москва - Казань, мост на Сахалин, а также строительство портов, сетей 5G, АЭС и национальных парков. Переговоры о партнерстве бизнеса и правительства по этим проектам шли несколько лет в рамках группы под руководством главы РСПП Александра Шохина и министра Антона Силуанова.

Публикация письма, по словам самого Белоусова, имела "эффект гранаты, брошенной в курятник", писал Forbes почти год спустя после скандала. Белоусов утверждал, что бизнесмены его неправильно поняли и навредили сами себе, показав письмо журналистам.

"Жесткий государственник"

Сам Белоусов считает изъятие дополнительных доходов целесообразным, поскольку эти доходы были получены компаниями из-за благоприятной внешней рыночной конъюнктуры, а не благодаря собственным усилиям. "Хочу напомнить главный закон капитализма: "делиться надо", - говорил он в интервью "Ведомостям".

Белоусов напомнил, что в 2016 году правительство уже изымало сверхприбыли у нефтяников. Он также обращает внимание на то, что металлургические и химические компании платят меньше налогов по сравнению с нефтяными компаниями: 7% от прибыли против 28%.

За Андреем Белоусовым закрепилась репутация "жесткого государственника". Он известен как сторонник увеличения госинвестиций и как специалист по инфраструктурным проектам, отмечают экономисты.

В 2018 году Белоусов, по данным "Ведомостей", предположительно, предлагал повысить налоговую нагрузку - например, ввести соплатеж с населения за медицинские услуги и налог с продаж. По данным газеты, он также предлагал повысить НДС, что и было сделано позднее.