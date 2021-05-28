Россия разрешает авиарейсы в облет Беларуси, но медленно - из-за наплыва заявок европейских перевозчиков

15 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, EASA рекомендует европейским и прочим авиаперевозчикам избегать воздушного пространства Беларуси

Россия объяснила проблемы с согласованием рейсов европейских авиакомпаний в обход Беларуси большим количеством заявок от перевозчиков на изменения маршрутов. О запрете рейсов в обход Беларуси речи не идет.

В результате несогласованности полетных планов в последние дни было отменено не менее трех пассажирских рейсов компаний Air France и Austrian Airlines.

Эти компании вместе с другими европейскими перевозчиками отказываются летать через воздушное пространство Беларуси после принуждения к посадке в Минске авиалайнера компании Ryanair и задержания находившегося на его борту оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушки.

Как рассказали в Росавиации, накануне российский авиационный регулятор известил авиакомпании, что изменение уже утвержденных маршрутов так, чтобы они пролегали в обход Беларуси, потребует много времени из-за "увеличения общего количества запросов от авиакомпаний". Об отказе в утверждении изменения маршрутов в заявлении регулятора не говорится.

Росавиация сообщила, что за сутки европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса по альтернативным маршрутам. Российские авиакомпании совершили 134 рейса над Беларусью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 28 мая назвал сложности с согласованием маршрутов вокруг Беларуси "техническими моментами".

"Ситуация, действительно, экстраординарная. Мы бы хотели, чтобы их (технических моментов - Би-би-си) не возникало. Но раз они возникли из-за решений Евросоюза и компании прислушались к рекомендациям Брюсселя, такие технические заминки неизбежны. Авиационные власти напряженно работают в эти дни, чтобы их ликвидировать", - сказал Песков.

Отмена рейсов

Накануне австрийский МИД потребовал от России разъяснений в связи с отказом Москвы согласовывать запланированный на четверг полет Austrian Airlines. В австрийском министерстве подчеркнули, что российская реакция Вене совершенно непонятна.

"Мы призываем Россию немедленно прояснить ситуацию и больше не мешать свободному авиасообщению между Россией и Европой. Это как в австрийских, так и в российских интересах - чтобы все полеты в и через Россию и дальше проходили без проблем", - сказала Интерфаксу представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

Austrian Airlines должна была выполнить рейс OS601, однако, как рассказали Русской службе Би-би-си в авиакомпании, российские власти не дали разрешения на полет по новому маршруту. В пятницу рейс OS601 был выполнен в обход Беларуси.

Кроме того, в четверг вечером был отменен рейс транспортного самолета Austrian Airlines из Вены в китайский Нанкин, который также должен был изначально проходить через воздушное пространство Беларуси, но компания решила изменить маршрут.

Французская авиакомпания Air France в пятницу отменила свой рейс AF1154 в Москву из-за того, что он пролегал над территорией Беларуси и компания собиралась его перенести. Air France не может выполнить его по новому маршруту третий день подряд.

От ограничений воздушного сообщения в Европе пострадала и российская авиакомпания "Аэрофлот", отменившая рейс AFL2164 в Вильнюс. Он должен был состояться 28 мая в 16:10. Рейс также ранее обычно выполнялся над территорией Беларуси, однако Литва объявила, что не будет принимать в своих аэропортах самолеты, которые пролетали над территорией этой страны.

Транзитных рейсов это, очевидно, не касается - авиакомпания "Победа", например, выполняет рейс из Москвы в Калининград через воздушное пространство Беларуси и Литвы.

Блокада

26 мая Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало европейским и прочим авиаперевозчикам избегать воздушного пространства Беларуси. Это не было формальным запретом.

К тому моменту множество авиакомпаний уже самостоятельно приняли решение больше не летать над Беларусью. Среди них, помимо Air France и Austrian Airlines - европейские Air Baltic, Finn Air, Wizz Air, а также азиатские перевозчики All Nippon Airways и Singapore Airlines.

Франция объявила о запрете полетов в своем воздушном пространстве для самолетов белорусского национального перевозчика государственной авиакомпании "Белавиа". "Белавиа" также запретили летать в Литву, Латвию, Швецию, Великобританию, Финляндию, Чехию, Польшу и Украину.