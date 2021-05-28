На редактора DOXA завели дело о клевете. Он жаловался на харассмент со стороны следовательницы

час назад

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На редактора студенческого журнала DOXA Владимира Метелкина, который проходит обвиняемым по делу о вовлечении подростков в митинги, завели новое уголовное дело о клевете на следовательницу. Оно связано с его жалобами на харассмент с ее стороны во время допросов, рассказал Би-би-си адвокат Метелкина Григорий Червонный.

Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 298.1 Уголовного кодекса (клевета в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования). Она предполагает наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей либо обязательных работ на срок до 320 часов.

В середине апреля Владимир Метелкин и еще трое редакторов DOXA - Армен Арамян, Алла Гутникова и Наталья Тышкевич - стали фигурантами уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в митинги.

У всех четырех журналистов прошли обыски, Басманный суд назначил им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Поводом для возбуждения дела стала видеозапись "Им не победить молодость", в которой следователи усмотрели призывы к несовершеннолетним участвовать в митингах.

22 апреля Метелкин рассказал, что следовательница Екатерина Жижманова оказывает на него психологическое давление во время допросов, и в связи с этим подал в СК заявление о ее отводе.

В заявлении Метелкин указал, что Жижманова якобы "постоянно демонстрирует личную заинтересованность" в нем и что она будто бы рассказывала ему, что отслеживает его профиль в "Инстаграме" и находит его самого "сексуальным".

"Также следователь Жижманова постоянно трогает меня руками. В частности, когда я прихожу по повестке в Следственный комитет, то сразу после прохода КПП она прикасается к моему плечу своей рукой, а также всегда при разговоре со мной очень близко стоит ко мне, чем нарушает мои личные границы", - говорилось в заявлении.

В нем также указывалось, что слова Метелкина может подтвердить его адвокат. Кроме того, в телеграм-канале DOXA была опубликована аудиозапись, на которой женский голос произносит фразу "вы являетесь сексуальным героем". По утверждению DOXA, голос якобы принадлежит Жижмановой, и эта фраза была адресована Метелкину.

На следующий день после подачи заявления адвокат Метелкина Григорий Червонный сообщил, что его подзащитному заменили следователя, а Жижманову перевели к другой фигурантке дела против журналистов DOXA Наталье Тышкевич.

После того как стало известно о переводе Жижмановой, Тышкевич также заявила ей отвод.

"Поскольку я занимаю жесткую позицию по сексуализированному насилию, я не готова работать с харассерами", - сказала она.