Германия извинилась перед Намибией за геноцид и обещает выплатить $1,3 млрд

час назад

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Германия официально принесла извинения за массовые убийства представителей племен гереро и нама, совершенные в начале 20 века колониальными войсками кайзеровской Германии в на территории современной Намибии. Тогда были убиты десятки тысяч представителей этих племен.

"Принимая во внимание историческую и моральную ответственность Германии, мы просим Намибию и потомков жертв о прощении", - сказал глава МИД Германии Хайко Маас.

Также министр подчеркнул, что отныне Германия будет на официальном уровне называть массовые убийства в 1904-1908 годах в Намибии геноцидом.

В качестве компенсации Германия потратит 1,3 млрд долларов на финансовую поддержку жителей Намибии и потомков жертв. Масс подчеркнул, что эти деньги выплачиваются в знак признания "безмерных страданий, причиненных жертвам".

Деньги будут выплачиваться Германией в течение 30 лет: средства пойдут на инфраструктурные проекты в Намибии, здравоохранение и различные программы по обучению и профессиональной подготовке для жителей страны.

Это решение было итогом пятилетнего переговорного процесса с Намибией, которая находилась под немецкой оккупацией с 1884 года по 1915 год.

Факт геноцида Германия признала в 2015 году, после чего начались переговоры с Намибией о финансовой компенсации.

Однако ряд племенных лидеров отказался признать договоренности между Намибией и Германией о компенсации, сообщает государственное издание Намибии New Era.

Концлагеря и смерть в пустыне

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Узники племени гереро, 1904 год

Массовые убийства в германской Юго-Западной Африке на территории современной Намибии начались в 1904 году - после восстания племен гереро и нама, воспротивившихся захвату Германией их земли и скота.

Немецкий экспедиционный корпус жестоко подавил восстание племен гереро и нама, составлявших большинство населения страны. Десятки тысяч людей погибли.

Многие были загнаны в пустыню, где умерли от голода и жажды, поскольку пригодная для жизни территория, по распоряжению командующего немецкими силами в Юго-Восточной Африке Лотара фон Трота, была оцеплена немецкими войсками.

При попытке вырваться из пустыни беглецов расстреливали или отправляли в концентрационные лагеря.

Тысячи представителей народа гереро были отправлены в концлагеря, где содержались на положении рабов и умирали от голода, холода, истощения и жестокого обращения.

По оценкам историков, всего погибло от 65 до 80 тысяч гереро и около 20 тысяч нама.

После массовых убийств земли коренных жителей были разделены и переданы немецким фермерам-поселенцам.

Сейчас большинство гереро и нама живут на перенаселенных общинных землях или в городах. Около 40% населения Намибии - жители трущоб.

В 2015 году Германия официально признала события геноцидом и начала переговоры с Намибией о компенсациях. Это создало прецедент - никогда прежде колониальная держава не вступала в переговоры с бывшей колонией о событиях вековой давности.

Факт массовых убийств представителей племен гереро и нама долгое время осложнял отношения между Намибией и Германией.

Вождь гереро: соглашение о компенсации - это предательство

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вождь племени гереро Векуй Рукоро добивался компенсации за геноцид

В 2018 году Германия передала Намибии часть человеческих останков (принадлежавших представителям племен гереро и нама), которые ранее использовались в Германии для научных исследований.

Министр иностранных дел Германии подчеркнул, что целью переговоров, продолжавшихся пять лет при участии представителей племен гереро и нама, был поиск "общего пути к искреннему примирению - ради памяти жертв (геноцида)".

Вождь племени гереро Векуй Рукоро, пытавшийся добиться в суде США от Германии компенсации за геноцид, считает, что согласованная с Германией сумма не может компенсировать "непоправимый ущерб" и потери, которые понес его народ.

"У нас есть проблема с подобным соглашением, которое, как мы считаем, свидетельствует о предательстве со стороны части правительства Намибии", - говорит Рукоро.

Ранее Рукоро говорил, что договор между правительствами может сделать выгодополучателями группы, которые не были жертвами геноцида, например овамбо, которые являются самым большим этносом в Намибии.

Соглашение, как ожидается, будет подписано министром иностранных дел Германии в Намибии в июне, после чего оно должно быть поддержано парламентами обеих стран.