Из реюниона сериала "Друзья" в Китае вырезали Леди Гагу, Джастина Бибера, BTS и все про ЛГБТ

16 минут назад

Автор фото, Warner Media

Китайские стриминговые сервисы подвергли цензуре специальный эпизод с участием актеров телесериала "Друзья".

Давно запланированное мероприятие несколько раз переносилось из-за пандемии коронавируса и состоялось 27 мая.

Наблюдательные фанаты заметили, что сцены с участием приглашенных звезд - южнокорейской группы BTS, Леди Гаги и Джастина Бибера, а также все упоминания о теме ЛГБТ отсутствовали на всех трех стриминговых платформах, получивших права на показ шоу.

Упомянутые гости считаются в КНР персонами non grata из-за их прежних поступков и высказываний.

Встреча собрала вместе всех шестерых главных героев "Друзей". Они вспоминали работу над сериалом и общались с приглашенными знаменитостями и фанатами.

Американский ситком весьма популярен в Китае, и цензура огорчила его поклонников.

"Помогите! Когда же мы начнем меняться? Это только заставило меня сильнее хотеть узнать, что там было в вырезанных эпизодах", - написал один из них на китайской платформе микроблогов Weibo.

Некоторые интернет-пользователи разыскали вырезанные эпизоды и поделились ими в социальных сетях, другие распространили ссылки на пиратские сайты с полной версией воссоединения "Друзей".

Многие 30-40-летние китайцы говорят, что сериал приобщил их к американской культуре и помог выучить английский.

Неизвестно, исходило ли указание удалить сцены от правительства, или стриминговые платформы iQiyi, Youku и Tencent Video осуществили самоцензуру.

Поклонники "Друзей" отметили, что удаления на трех платформах не были единообразными. iQiyi показала самую короткую версию, на шесть минут меньше оригинала, длившегося 1 час 44 минуты. Tencent Video обрезала пять минут, Youku - примерно четыре минуты.

За что Пекин обижается на поп-звезд?

Автор фото, EPA

Лидер группы BTS, известный под псевдонимом Rap Monster или просто RM (настоящее имя - Ким Намджун), в прошлогодней речи при получении награды за вклад в развитие американо-корейских связей вспомнил войну в Корее 1950-1953 годов и "общую историю боли", объединяющую два народа.

Северокорейские коммунисты были разбиты вскоре после начала конфликта, и в дальнейшем Южная Корея и поддерживавшие ее войска ООН, костяк которых составили американцы, сражались главным образом с китайскими "добровольцами".

После этого в Китае прозвучали призывы бойкотировать BTS.

Отрывок встречи "Друзей" с участием группы длился 13 секунд. RM говорил, что сериал "научил его важным вещам о жизни и настоящей дружбе".

Американской певице и композитору Леди Гаге запретили выступать в Китае после того, как она в 2016 году встретилась с Далай-ламой, которого Пекин считает вдохновителем тибетского сепаратизма..

В полной версии встречи она спела культовую песню Smelly Cat дуэтом с игравшей одну из героинь сериала актрисой Лизой Кудроу.

Китайская аудитория не увидела также появления Джастина Бибера в костюме "Спудника" - гибрида космического спутника и картофелины - в который персонах "Друзей" Росс однажды нарядился на Хэллоуин.

Канадской поп-звезде также запретили давать концерты в Китае после того, как Бибер в 2014 году посетил синтоистский храм Ясукуни в Токио. Там погребены, в частности, государственные деятели императорской Японии, казненные по приговору Токийского трибунала в 1948 году. В Китае и Корее Ясукуни считают олицетворением нежелания Японии покаяться за Вторую мировую войну.

Что еще вырезали?

Автор фото, Getty Images

Исчезли все эпизоды, в которых так или иначе упоминалась тема секс-меньшинств, например, слова фаната Рикардо из Германии о том, что сериал помог ему быть самим собой.

"Я был геем, хотевшим быть походить на Дженнифер Энистон, так что можете себя представить, как я был одинок", - сказал он.

Платформа Youku удалила сцену, где женщина тянет в кадр свою лесбийскую партнершу и восклицает: "Как каждый Чендлер, я нашла свою Монику!", а также кадры из "Друзей", на которых Джой показывает фотоснимок Росса, запутавшегося в собственном нижнем белье.

iQiyi and Tencent вырезали знаменитую сцену из ситкома, годе Моника рассказывает, как Чендлер исцелил ее от ожога медузы, помочившись ей на ногу.

Китайские вещатели не впервые цензурируют материалы, которые кажутся им политически или культурно сомнительными.

Так, в апреле этого года китайские телеканалы размыли логотипы западных брендов одежды в программе, рекламировавшей кампанию по выращиванию хлопка в Синьцзяне.