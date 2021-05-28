В Шри-Ланке опасаются экологической катастрофы после пожара на контейнеровозе

44 минуты назад

Автор фото, Reuters

Военно-морские силы Шри-Ланки ведут очистку побережья острова от нефти и обломков контейнеров с судна X-Press Pearl, горевшего у берегов страны почти в течение восьми дней.

Есть опасения, что пожар на судне, перевозившем различные химикаты и косметику, может иметь гораздо более серьезные последствия для экологии, чем загрязнение прибрежной зоны обломками контейнеров.

Фотографии популярного у туристов пляжа Негомбо, который сильно загрязнен после пожара на контейнеровозе, вызвали огромный резонанс в стране.

В операции по очистке прибрежной зоны принимают участие также военно-морские силы Индии.

Эксперты пытаются оценить масштабы бедствия и определить, есть ли еще какие-либо более серьезные экологические последствия и угроза масштабного экологического бедствия.

В ближайшее время будут взяты пробы воды для оценки масштабов загрязнения.

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Операция по очистке побережья и вод займет не меньше нескольких недель, а, возможно, даже месяцев. Проведение операции затрудняют муссонные ветра и высокие волны.

По информации властей Шри-Ланки, пожар на судне был локализован, однако буксировка судна пока невозможна из-за слишком высокой температуры в нем и на поверхности.

Военные хотели отбуксировать контейнеровоз дальше от побережья, однако они пока не могут подобраться к судну, чтобы оценить прочность конструкций и возможность буксировки.

Сейчас военные проводят операцию по очистке побережья, однако, если судно все-таки затонет, операция по ликвидации последствий пожара на контейнеровозе станет гораздо более сложной.

Глава управления Шри-Ланки по защите морской среды Дхаршани Лахандапура рассказал агентству Франс пресс, что экипаж контейнеровоза знал об утечке азотной кислоты еще до того, как зашел в территориальные воды Шри-Ланки, и экипаж мог не допустить пожара, если бы действовал слаженно и быстро.

Власти представили в полицию жалобу на капитана судна, который был эвакуирован с контейнеровоза во вторник вместе с другими членами экипажа.

Компания-владелец контейнеровоза - сингапурская X-Press Shipping - подтвердила, что экипаж знал об утечке, но предпринять ничего не мог - поскольку ни Катар, ни Индия не позволили экипажу зайти в их территориальные воды, чтобы покинуть контейнеровоз до начала пожара.

Сообщение о том, что только Шри-Ланка разрешила войти в свои территориальные воды терпящему бедствие судну, вызвал шквал возмущения в соцсетях.

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Судно под флагом Сингапура, следовавшее из Индии в Сингапур через Шри-Ланку, загорелось в пятницу 21 мая. В сжатые сроки потушить пожар не удалось. В минувший вторник на борту прогремел взрыв, и пламя разгорелось с новой силой. В общей сложности, пожар продолжался почти восемь дней.

Военно-морские силы Шри-Ланки эвакуировали команду корабля. Два члена экипажа были госпитализированы.

Причины возгорания окончательно не установлены. По основной версии, огонь разгорелся из-за утечки азотной кислоты. Судно перевозило косметику и химикаты, на его борту было более 20 тонн азотной кислоты.