Почему эта соцсеть все еще бесплатна? Twitter готовит платную версию

11 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава Twitter Джек Дорси хочет уменьшить зависимость компании от рекламы

В пятницу в приложении "Твиттер" появилась платная версия Twitter Blue, но пока детали сервиса не раскрываются. Она будет стоит 269 рублей в месяц для российских пользователей.

По информации Би-би-си, скоро пользователи смогут использовать ее - пока в тестовом режиме.

Блогерка Джейн Манчун Вонг утверждает, что первой получила доступ к платной версии и обнаружила, что в ней будет опция отмены отправленных твитов, удобный режим для чтения длинных цепочек (тредов) из твитов, а также широкий выбор цветов в приложении и для иконки на телефоне.

В ответ на вопросы Би-би-си в компании отказались комментировать ее слова, но указали на то, что генеральный директор Джек Дорси обещал диверсифицировать источники выручки Twitter и этот шаг призван обеспечить их устойчивость.

В планах "Твиттера" есть и другие шаги по расширению источников доходов, чтобы меньше зависеть от рекламы (хотя рекламный бизнес корпорации продолжит расти). В их числе будут платные функции для пользователей и компаний.

Недавно соцсеть запустила и функцию, позволяющую заработать пользователям. Она называется Tip Jar (копилка для чаевых) и позволяет платить за понравившиеся твиты через встроенные в приложение сервисы микропереводов - PayPal и другие, популярные преимущественно в США.

"Твиттер" не берет комиссию с этих переводов.

Сейчас эта функция доступна не всем - получать деньги за свои посты может только пилотная группа участников из журналистов, экспертов, НКО и работников креативных индустрий.