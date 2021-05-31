Нетаньяху: коалиционное правительство представляет угрозу безопасности Израиля

10 минут назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Биньямин Нетаньяху (слева) и Нафтали Беннет обменялись выпадами в адрес друг друга в воскресном телеэфире

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что правительство народного единства, которым предлагается заменить его кабинет, будет представлять опасность для безопасности страны.

Он призвал членов правых партий не поддерживать сделку после заявления лидера правоцентристской парти "Ямина" Нафтали Беннетта о возможности формирования коалиции.

Оппоненты Нетаньяху должны сформировать правительство до среды. Если они добьются успеха, это положит конец самому длительному правлению одного премьер-министра в истории страны.

Нетаньяху, которому предъявлены серьезные обвинения в коррупции, не набрал необходимого для формирования кабинета министров большинства на всеобщих выборах в марте. Это было уже четвертое голосование страны за два года - и снова ему не удалось найти союзников, готовых сформировать с ним коалицию.

Однако его оппонентам удастся сформировать правительство меньшинства только при поддержке арабских членов парламента.

"Мошенничество века"

"Не следует формировать левое правительство - оно представляет опасность для безопасности и будущего Израиля", - не вдаваясь в подробности, заявил в воскресенье Нетаньяху.

Нетаньяху обвинил Беннета в "введении общественности в заблуждение" и в "мошенничестве века", ссылаясь на предыдущие публичные обещания лидера партии "Ямина" не объединяться с Яиром Лапидом, лидером центристской оппозиции.

Автор фото, EPA Подпись к фото, По сообщениям, лидер центристской партии Яир Лапид (слева) близок к заключению сделки с Беннетом

49-летний Беннетт ранее объявил, что его партия присоединится к переговорам о формировании нового правительства.

"Господин Нетаньяху больше не пытается сформировать правое правительство, потому что он прекрасно понимает, что его не существует. Он стремится взять с собой в свой последний бой весь национальный лагерь и всю страну, - сказал Беннет. - Я сделаю все, чтобы вместе с моим другом Яиром Лапидом сформировать правительство национального единства".

До этого израильские СМИ сообщили, что, согласно предложенным условиям сделки, Беннетт заменит Нетаньяху на посту премьер-министра, а позже уступит премьерское кресло 57-летнему Лапиду в соответствии с соглашением о ротации. Официально эта договоренность не подтверждена.

Ранее Беннет провел заседание с членами фракции "Ямины", почти все участники которой одобрили сотрудничество с Лапидом и его "Блоком перемен" - коалицией партий, стремящейся сместить Нетаньяху. Таким образом законодатели "Ямины" хотят предотвратить проведение уже пятых за последние месяцы парламентских выборов.

У "Ямины", представляющей собой альянс правых движений, всего шесть кресел в 120-местном Кнессете, но этого достаточно, чтобы от ее решения зависело создание коалиции, а значит и будущее 12-летнего премьерства Нетаньяху.

Предлагаемая коалиция объединит правые, левые и центристские фракции израильской политики. Хотя у них мало общего в политическом плане, они едины в своем желании поставить точку в многолетнем правлении Нетаньяху.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бинямин Нетаньяху руководит Израилем уже 12 лет

У бывшего министра финансов Лапида есть время до 2 июня, чтобы сформировать новое коалиционное правительство после того, как Нетаньяху этого сделать не смог. На последних выборах его партия "Йеш Атид" ("Есть будущее") заняла второе место, уступив "Ликуду" Нетаньяху.

Анализ: Нетаньяху продолжает борьбу

Иоланда Нелл, корреспондент по Ближнему Востоку

После событий в воскресенье Израиль гораздо ближе подошел к новой коалиции, которая наконец подвинет премьер-министра с его поста. Но Биньямина Нетаньяху рано списывать со счетов.

Он поспешил отреагировать на последние заявления своим собственным призывом к правым членам партии "Ямина" Нафтали Беннета, а также к партии "Новая надежда" Гидеона Саара не присоединяться к соглашению.

Нетаньяху риторически вопрошает: "Кто позаботится о поселениях?" Он высказал предположение, что новое правительство единства не сможет противостоять Ирану, сопернику Израиля.

Если в результате этих заявлений всего несколько челнов парламента пересмотрят свое участие в коалиции, она может и не состояться.

И даже если эта коалиция все же будет приведена к присяге, она будет весьма хрупкой - в нее войдут партии всего политического спектра с резкими идеологическими разногласиями.

На левом фланге окажется "Мерец", выступающая против оккупации Израилем Палестинских территорий, а справа - "Ямина", во главе с религиозным националистом Нафтали Беннетом, в прошлом возглавлявшим министерство обороны и призывавшим к захвату большей части Западного берега.

Несмотря на идеологические разногласия, критики Нетаньяху вместе требуют перемен. Премьер проходит по уголовному делу о коррупции, вину в которой отрицает, и его соперники говорят, что Нетаньяху больше заинтересован в сохранении власти, чем в будущем государства.

В субботу вечером "Ликуд" предложил Беннетту и лидеру другой партии - потенциального члена коалиции, - разделить премьерское кресло "на троих" и занимать его по очереди.

Предложение было отклонено, но премьер повторил его в воскресенье.

В израильской избирательной системе пропорционального представительства одной партии трудно получить достаточно мест, чтобы сформировать все правительство сразу. Для формирования большинства партии или коалиции необходимо по итогам выборов получить в Кнессете 61 кресло, и результаты последних выборов снова открыли равные возможности для всех политических сил страны.

Попытки Нетаньяху сформировать коалицию после выборов провалились. Лидер оппозиции и глава партии "Йеш атид" Яир Лапид, напротив, заручился поддержкой 56 депутатов от разных партий, и 5 мая президент Израиля Реувен Ривлин дал ему мандат на формирование коалиционного правительства в течение 28 дней. Этот срок истекает 2 июня.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Самосуд, погромы в Израиле: что происходит

В этот период произошло очередное обострение конфликта с сектором Газа, которое, по мнению многих наблюдателей, пошло Нетаньяху на пользу, дав ему шанс сыграть роль сильного лидера и сплотить граждан перед лицом внешней угрозы.