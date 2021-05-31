Двое участников перестрелки в "Москва-Сити" получили 15 и 16 лет колонии

57 минут назад

Автор фото, Presnensky District Court

Пресненский суд Москвы приговорил фигурантов громкого дела о перестрелке в "Москва-Сити" Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 16 и 15 годам лишения свободы. Осужденные работали в охране совладельца башни Гавриила Юшваева. Перестрелка произошла в 2017 году.

"Исмаилову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. - Хамидову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".

Исмаилов и Хамидов - участники произошедшей в 2017 году перестрелки в башне комплекса небоскребов "Око" в деловом центре "Москва-Сити". В той перестрелке погиб один человек. Осужденные работали в охране совладельца башни Гавриила Юшваева.

13 мая присяжные единогласно признали Исмаилова и Хамидова виновными по всем пунктам обвинения, не найдя в их действиях никаких смягчающих обстоятельств и решив, что они не заслуживают снисхождения, писал "Коммерсант". А именно в хулиганстве, покушении на убийство и незаконном хранении и ношении оружия.

Обвинение просило назначить Исмаилову 19 с половиной лет строгого режима, Хамидову - 18 с половиной. Также обоим просили присудить штраф в 1 млн рублей.

Оба подсудимых на протяжении процесса вину не признали. Они говорили, что не знакомы друг с другом, в перестрелке не участвовали, а в башне оказались случайно. Адвокаты просили полностью их оправдать.

Перестрелка в башне

Как писал "Коммерсант", перестрелка в "Москва-Сити" в ноябре 2017 года стала результатом конфликта между охранниками бизнесмена Дмитрия Павлова (газета называет его "авторитетным"), отмечавшего 50-летний юбилей в ресторане Crystall Ballroom на четвертом этаже одной из башен "Око", и телохранителями другого бизнесмена - Юшваева, одного из основателей компании "Вимм-Билль-Данн", в прошлом имевшего судимость.

Юшваев, которого СМИ называют совладельцем башни "Око", по данным "Коммерсанта", был гостем на этом празднике. На вечеринку было приглашено более 250 гостей, ведущим был Валдис Пельш, планировались выступления Валерия Меладзе, Григория Лепса и Любови Успенской.

Поводом для выяснения отношений стал неправильно припаркованный, по мнению охранников Павлова, "Мерседес" Юшваева, писало издание.

Сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП), нанятые Павловым, якобы попросили водителя убрать машину, чтобы она не мешала проходу в здание, но тот отказался.

Автор фото, ITAR-TASS/Vimm-Bill-Dann Подпись к фото, Гавриил Юшваев. Фото 2006 года

По версии следствия, охранники Юшваева вступили сначала в словесную перепалку с чоповцами и подошедшими успокоить участников стычки сотрудниками Росгвардии, а затем начали перестрелку. По словам прокуроров, приказ открыть огонь отдал именно подсудимый Исмаилов.

Во время стрельбы, как отмечали представители Генпрокуратуры, Исмаилов завладел табельным пистолетом тяжелораненого росгвардейца Дмитрия Якобсона (это оружие в итоге бесследно исчезло).

В результате были ранены шесть человек, чоповец Платон Койда позже умер в больнице.

После перестрелки были задержаны шесть человек.

Исмаилов и Хамидов

Как писал "Коммерсант", Магомед Исмаилов (Мага Кобра) и Эльдар Хамидов были охранниками бизнесмена и вице-президента Всемирного конгресса горских евреев Гавриила Юшваева. Его охрана состояла из десятка известных в прошлом спортсменов - уроженцев Дагестана. Исмаилов ее возглавлял.

В марте 2021 года "Коммерсанту" стало известно, что Исмаилов и Хамидов ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов. Издание ссылалось на справку, подготовленную в Московском уголовном розыске.

Автор фото, Andrei Makhonin/TASS Подпись к фото, Эльдар Хамидов. Архивное фото

В документе говорилось, что Исмаилов в 2014 году проверялся на причастность к покушению на убийство.

Хамидов в 2015 году задерживался краснодарскими полицейскими. За поясом у него был обнаружен пистолет Glok 17 с полной обоймой, а в машине - травматический Grand Power Т-12, писала газета.