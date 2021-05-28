Nike прекратила сотрудничество с Неймаром из-за того, что сотрудница фирмы обвинила его в домогательствах

7 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Неймар отрицает обвинения в домогательствах

В прошлом году компания Nike прекратила сотрудничество с бразильским футболистом Неймаром. Как оказалось - после того, как сотрудница компании обвинила спортсмена в домогательствах.

О причинах расторжения контракта сообщил представитель Nike. О прекращении сотрудничества с футболистом стало известно еще в августе 2020 года, однако причины такого решения в Nike ранее не комментировали.

Представитель Nike подчеркнул, что контракт с Неймаром был расторжен не сразу, а лишь после того, когда компания убедилась в том, что футболист не намерен сотрудничать в проведении расследования прозвучавших в его адрес обвинений.

Инцидент произошел в 2016 году, когда сотрудница, обвинившая Неймара в домогательствах, занималась организацией одной из маркетинговых кампаний с участием футболиста.

Она обратилась с жалобой в Nike только в 2018 году. В компании говорят, что расследование так и не было завершено - в основном из-за отказа футболиста сотрудничать при проведении расследования.

Пресс-секретарь Неймара заявила, что футболист отрицает все обвинения в домогательствах и прекратил сотрудничество с Nike еще в прошлом году - по коммерческим причинам.

“Неймар будет решительно защищать себя от безосновательных обвинений в случае предъявления каких-либо претензий, чего пока сделано не было”, - заявила газете Wall Street Journal пресс-секретарь футболиста.

Компания Nike прекратила сотрудничество с Неймаром, несмотря на то, что контракт был рассчитан еще на восемь лет.

В заявлении компании, которое было опубликовано в минувший четверг, говорится: “Со стороны Nike было бы неуместно выступать с обвинениями и не иметь возможности предоставить факты, подтверждающие эти обвинения”.

В заявлении компании говорится, что сотрудница сообщила о домогательствах через два года после инцидента - до этого она хотела сохранить произошедшее в секрете и избежать расследования.

Имя сотрудницы, сообщившей о домогательствах, не разглашается.

“Мы уважаем право сотрудника на конфиденциальность. Также мы понимаем, что для нее это был травмирующий опыт, и эта история продолжается уже довольно долго”, - отметили в компании.

В 2019 году бразильская модель Нажила Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании. Однако представители футболиста назвали это попыткой вымогательства со стороны модели. Подозрения в отношении Неймара позже были сняты, а Триндаде обвинили в ложном доносе.