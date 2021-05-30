Стрельба в Екатеринбурге: мужчина открыл огонь по прохожим с балкона, есть раненые
В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона пятого этажа жилого дома. Ранения получили сотрудник Росгвардии и ребенок. На место прибыли подразделения специального назначения.
Как сообщают местные СМИ, мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры по адресу ул. Бородина, 30. Предположительно, он вооружен охотничьим карабином "Сайга", говорят источники информагентств в правоохранительных органах.
"По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Как предполагается, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан", - сообщает источник агентства ТАСС.
Мужчина сделал как минимум 10 выстрелов. Одна из пуль, по информации местных СМИ, попала в ногу сотруднику Росгвардии, другая - в живот ребенку.
Предположительно мужчина пьян. Местные СМИ пишут, что он бывший сотрудник МВД.
Сейчас жителей дома эвакуируют, вокруг него выставляется оцепление. Стрелявший никаких требований не выдвигает.
Местный сайт e1.ru сообщает со ссылкой на слова одного из очевидцев, что мужчина кричал "что-то типа "требую отменить гомосексуализм!", а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим".
Сообщение дополняется.
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