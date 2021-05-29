"Челси" выиграл английский финал Лиги чемпионов у "Манчестер Сити"
Лондонский "Челси" во второй раз выиграл Лигу чемпионов и разрушил мечты "Манчестер Сити", впервые выбившегося в финал главного клубного первенства в европейском и мировом футболе.
Финал, как и в прошлом году, перенесли из Стамбула в Португалию из-за коронавируса. Тогда неожиданная радость выпала Лиссабону, на этот раз - Порту.
Перед игрой "Сити" слыли фаворитами, однако счет открыл "Челси".
Гол, ставший в итоге победным, забил немецкий полузащитник Кай Хаверц под занавес первого тайма. После изящного длинного паса в зияющую дыру защиты "Сити" он вышел один на один с вратарем, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.
Во второй тайме задача у "Челси" была простая - удержать преимущество любой ценой. Им нужно было только не пропустить, а "Сити" - не только не пропустить, но еще и забить, причем два.
В середине тайма "Сити" лишился своего ключевого игрока Кевина де Брюйне - он не смог оправиться после жесткого фола со стороны немецкого защитника "Челси" Антонио Рюдигера и был заменен.
Долгий путь к финалу
Для "Сити" это был первый в его истории финал европейского кубка. Чемпионы Англии этого сезона провели европейскую кампанию в блестящем стиле: 25 голов и всего 4 пропущенных мяча.
А вот у "Челси" в этом опыта больше. Лондонский клуб российского миллиардера Романа Абрамовича уже трижды выходил в финал, и всякий раз фаворитом были соперники.
Первый блин оказался комом - они проиграли памятной майской ночью 2008 года в московских "Лужниках". Тогда после ничьей 1:1 в серии пенальти у "Манчестер Юнайтед" промахнулся только автор первого игрового гола Криштиану Роналду, а у "Челси" - двое, включая капитана Джона Терри, который так и не оправился от своего трагического ляпа до конца карьеры.
Через четыре года, в 2012-м, "Челси" все же выиграл первую в своей истории Лигу чемпионов, чудом одолев в финале доминировавшую мюнхенскую "Баварию" в серии послематчевых пенальти.
Две звезды
Две главные звезды сегодняшнего финала до мяча даже не дотронулись.
Каталонец Пеп Гвардиола и немец Томас Тухель провели матч у кромки поля. Оба тренера - звезды мирового масштаба, и оба доказали в этом сезоне, что именно их стратегия достойна финала главного клубного соревнования на планете.
Гвардиола уже трижды выигрывал английскую Премьер-лигу с "Манчестер Сити", а до этого трижды приводил "Барселону" к чемпионству в Испании, и с нею же дважды выигрывал Лигу чемпионов. Между делом он успел еще потренировать чемпионов Германии "Баварию".
Пеп давно вписан в историю футбола как великий тренер. Но если кто и достоин оказаться с ним в одном финале, так это тренер "Челси" Тухель.
Тухель принял разваливающуюся команду из рук Фрэнка Лэмпарда, вывел ее с 10 места на четвертое и, что еще поразительнее, - в финалы двух главных кубков: Англии и Европы. Причем это второй подряд финал Лиги чемпионов для Тухеля - в прошлом году он проиграл его с парижским "ПСЖ".
Абрамович сменил тренера под занавес сезона, и Тухель выполнил задачу - пробился в четверку Премьер-лиги, чем гарантировал место в Лиге чемпионов следующего года (можно было дождаться победы в финале, но так спокойнее).
"Челси" проигрывал самые казалось бы легкие матчи, но зато выигрывал у лидеров - "Сити": сначала лондонцы выбили их из кубка Англии в полуфинале, а потом вырвали победу на выезде.
Субботним вечером в Порту Тухель доказал еще раз, что умеет выигрывать главные матчи - и вписал свое имя в историю лондонского "Челси" и мирового футбола блестящей победой над явным фаворитом в финале Лиги чемпионов сезона 2020/21.
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