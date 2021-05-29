"Челси" выиграл английский финал Лиги чемпионов у "Манчестер Сити"

18 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Кай Хаверц забил единственный гол

Лондонский "Челси" во второй раз выиграл Лигу чемпионов и разрушил мечты "Манчестер Сити", впервые выбившегося в финал главного клубного первенства в европейском и мировом футболе.

Финал, как и в прошлом году, перенесли из Стамбула в Португалию из-за коронавируса. Тогда неожиданная радость выпала Лиссабону, на этот раз - Порту.

Перед игрой "Сити" слыли фаворитами, однако счет открыл "Челси".

Гол, ставший в итоге победным, забил немецкий полузащитник Кай Хаверц под занавес первого тайма. После изящного длинного паса в зияющую дыру защиты "Сити" он вышел один на один с вратарем, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

Во второй тайме задача у "Челси" была простая - удержать преимущество любой ценой. Им нужно было только не пропустить, а "Сити" - не только не пропустить, но еще и забить, причем два.

В середине тайма "Сити" лишился своего ключевого игрока Кевина де Брюйне - он не смог оправиться после жесткого фола со стороны немецкого защитника "Челси" Антонио Рюдигера и был заменен.

Долгий путь к финалу

Для "Сити" это был первый в его истории финал европейского кубка. Чемпионы Англии этого сезона провели европейскую кампанию в блестящем стиле: 25 голов и всего 4 пропущенных мяча.

А вот у "Челси" в этом опыта больше. Лондонский клуб российского миллиардера Романа Абрамовича уже трижды выходил в финал, и всякий раз фаворитом были соперники.

Первый блин оказался комом - они проиграли памятной майской ночью 2008 года в московских "Лужниках". Тогда после ничьей 1:1 в серии пенальти у "Манчестер Юнайтед" промахнулся только автор первого игрового гола Криштиану Роналду, а у "Челси" - двое, включая капитана Джона Терри, который так и не оправился от своего трагического ляпа до конца карьеры.

Через четыре года, в 2012-м, "Челси" все же выиграл первую в своей истории Лигу чемпионов, чудом одолев в финале доминировавшую мюнхенскую "Баварию" в серии послематчевых пенальти.

Две звезды

Две главные звезды сегодняшнего финала до мяча даже не дотронулись.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В битве титанов Тухель оказался хитрее Гвардиолы

Каталонец Пеп Гвардиола и немец Томас Тухель провели матч у кромки поля. Оба тренера - звезды мирового масштаба, и оба доказали в этом сезоне, что именно их стратегия достойна финала главного клубного соревнования на планете.

Гвардиола уже трижды выигрывал английскую Премьер-лигу с "Манчестер Сити", а до этого трижды приводил "Барселону" к чемпионству в Испании, и с нею же дважды выигрывал Лигу чемпионов. Между делом он успел еще потренировать чемпионов Германии "Баварию".

Пеп давно вписан в историю футбола как великий тренер. Но если кто и достоин оказаться с ним в одном финале, так это тренер "Челси" Тухель.

Тухель принял разваливающуюся команду из рук Фрэнка Лэмпарда, вывел ее с 10 места на четвертое и, что еще поразительнее, - в финалы двух главных кубков: Англии и Европы. Причем это второй подряд финал Лиги чемпионов для Тухеля - в прошлом году он проиграл его с парижским "ПСЖ".

Абрамович сменил тренера под занавес сезона, и Тухель выполнил задачу - пробился в четверку Премьер-лиги, чем гарантировал место в Лиге чемпионов следующего года (можно было дождаться победы в финале, но так спокойнее).

"Челси" проигрывал самые казалось бы легкие матчи, но зато выигрывал у лидеров - "Сити": сначала лондонцы выбили их из кубка Англии в полуфинале, а потом вырвали победу на выезде.