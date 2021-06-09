Гарри и Меган назвали дочь детским именем королевы. Возможно, не посоветовавшись с ней

9 июня 2021

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Раньше Гарри с большой теплотой говорил о своей бабушке, называл ее главнокомандующей в его жизни

Герцог и герцогиня Сассекские не консультировались с королевой Елизаветой II по поводу имени для их новорожденной дочери, сообщил Би-би-си источник в Букингемском дворце. Ранее в окружении Гарри и Меган сообщили, что пара выбрала имя с ведома королевы.

Девочку, родившуюся на прошлой неделе, назвали Лилибет - так в детстве Елизавету называли в кругу семьи. Второе имя ребенка - Диана. Многие отметили, что таким образом Гарри выразил уважение своей бабушке и маме и что у пары сохранились доверительные отношения с королевой.

Для Елизаветы II, чья жизнь целиком прошла на публике, с именем Лилибет связаны очень личные моменты. В детстве ее так начал называть дедушка, король Георг V, имитируя попытки самой Елизаветы произнести свое имя. Имя закрепилось в семье, и по некоторым сообщениям, королева-мать называла ее так вплоть до своей смерти.

Супруг королевы принц Филипп тоже стал называть ее Лилибет после того, как вошел в семью.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принцесса Елизавета со своими бабушкой и дедушкой в 1932 году. Ее дед, король Георг V первым начал называть девочку Лилибет

Многие предположили, что герцог и герцогиня Сассекские, решив назвать так свою дочь, непременно должны были обсудить это с королевой. В различных интервью это подтверждали люди из окружения пары. Об этом также написала британская Times.

Однако источники корреспондента Би-би-си по королевским делам Джонни Даймонда в Букингемском дворце рассказали ему, что никто с королевой ничего не обсуждал.

Представитель принца Гарри и Меган Маркл уже заявил, что это неправда.

Исход из королевской семьи

В январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган заявили, что отказываются от выполнения королевских обязанностей. Вскоре они покинули Великобританию, поселились в Калифорнии, объяснив это желанием держаться подальше от внимания прессы и обрести финансовую независимость.

Тем не менее с тех пор они дали ряд скандальных интервью, в которых выдвинули серьезные обвинения в адрес членов королевской семьи и персонала дворца.

В частности, в интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри они сказали, что в семье обсуждался цвет кожи их первенца Арчи, а психологические проблемы Меган были оставлены без внимания, хотя она просила о помощи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В интервью Опре Маркл предположила, что их сыну Арчи не был дан титул принца из-за того, что он ребенок смешанной расы. Но потом выяснилось, что это правило королевского протокола: ее сын получит титул после того, как трон займет его дед принц Чарльз

При этом Гарри и Меган заявили, что с королевой у них были и остаются самые теплые отношения и их претензии к ней не относятся.

Однако позднее в подкасте Armchair Expert принц Гарри рассказал, как в его семье дети из поколения в поколение не получали достаточно любви и внимания, в том числе - его отец, а потом и он сам.

Многие пользователи соцсетей восприняли это заявление как прямое обвинение в адрес королевы в том, что она была плохой матерью.

После долгого перерыва принц Гарри впервые увиделся со своей семьей в апреле этого года на похоронах деда принца Филиппа. Он прилетал в Великобританию без супруги, которая сослалась на рекомендации врачей не лететь из-за беременности.