Британцы построят замену флагманской королевской яхте за 200 млн фунтов

час назад

Автор фото, Downing Street Подпись к фото, Примерно так будет выглядеть новый флагман

В Британии планируют построить флагманское судно стоимостью 200 млн фунтов стерлингов (283 млн долларов). Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что корабль заказан с целью стимулировать британскую торговлю и промышленность. Судно станет преемником королевской яхты "Британия", выведенной из эксплуатации в 1997 году.

Название судна еще не объявлено, но издание Daily Telegraph предположило, что оно будет названо в честь герцога Эдинбургского, который помогал его проектировать.

Судно будет использоваться для продвижения британских интересов по всему миру, в том числе для торговых ярмарок и дипломатических встреч, так как Великобритания стремится наладить связи и увеличить экспорт после "брексита".

Джонсон заявил, что флагман станет "первым судном такого типа в мире" и покажет "расцветающий статус Великобритании как великой независимой морской торговой страны".

"Каждый аспект корабля, от его строительства до бизнесов, которые он продемонстрирует на своем борту, будет представлять и продвигать лучшее из британского - [это будет] ясный и мощный символ нашего стремления быть активным игроком на мировой арене", - сказал он.

Джонсон не впервые выражает такой энтузиазм по поводу проекта. В 2017 году он говорил, что ввод в эксплуатацию нового судна стоимостью 100 млн фунтов стерлингов будет поддержано, если удастся найти частные инвестиции для ее строительства.Главный секретарь теневого казначейства лейбористов Бриджит Филлипсон заявила: "Сейчас наша страна сталкивается с огромными проблемами, и нет никаких признаков того, что у правительства есть план восстановления".

По словам Филлипсон, правительство "должно четко определить, как он будет стимулировать торговлю, рабочие места и рост во всех уголках нашей страны".

Она подчеркнула, что судно должно быть построено в Великобритании для поддержки рабочих мест на верфях, и на каждом этапе "реальное внимание должно уделяться соотношению цены и качества".

"Сейчас наша страна сталкивается с огромными проблемами, и нет никаких признаков, что у правительства есть план восстановления. Мы хотим, чтобы государственные деньги использовались для целевых инвестиций в восстановление зеленой экономики, ресурсов для нашей Национальной службы здравоохранения и поддержки семей для достижения успеха", - заявила она.

Строительство должно начаться уже в следующем году, ожидается, что судно введут в эксплуатацию в течение следующих четырех лет.

Вскоре будет объявлен тендер на его проектирование и строительство с акцентом на использование британского опыта в области дизайна и новейших экологичных технологий. В офисе премьера сообщили, что точная стоимость строительства и эксплуатации корабля будут озвучены после завершения тендера.

Судно, которое предположительно будет в эксплуатации около 30 лет, войдет в состав Королевского военно-морского флота и будет укомплектовано его экипажем.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, После вывода из эксплуатации в 1997 году королевская яхта "Британия" стала туристической достопримечательностью Эдинбурга

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Королева и герцог Эдинбургские много раз путешествовали на борту королевской яхты "Британия", в том числе во время юбилейного турне монарха в 1977 году

"Британию" спустили на воду на верфи Джона Брауна в Клайдбанке 16 апреля 1953 года. За 44 года службы судно прошло более миллиона миль и после вывода из эксплуатации стало туристической достопримечательностью морского терминала в Эдинбурге.