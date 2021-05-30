Британцы построят замену флагманской королевской яхте за 200 млн фунтов
В Британии планируют построить флагманское судно стоимостью 200 млн фунтов стерлингов (283 млн долларов). Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что корабль заказан с целью стимулировать британскую торговлю и промышленность. Судно станет преемником королевской яхты "Британия", выведенной из эксплуатации в 1997 году.
Название судна еще не объявлено, но издание Daily Telegraph предположило, что оно будет названо в честь герцога Эдинбургского, который помогал его проектировать.
Судно будет использоваться для продвижения британских интересов по всему миру, в том числе для торговых ярмарок и дипломатических встреч, так как Великобритания стремится наладить связи и увеличить экспорт после "брексита".
Джонсон заявил, что флагман станет "первым судном такого типа в мире" и покажет "расцветающий статус Великобритании как великой независимой морской торговой страны".
"Каждый аспект корабля, от его строительства до бизнесов, которые он продемонстрирует на своем борту, будет представлять и продвигать лучшее из британского - [это будет] ясный и мощный символ нашего стремления быть активным игроком на мировой арене", - сказал он.
Джонсон не впервые выражает такой энтузиазм по поводу проекта. В 2017 году он говорил, что ввод в эксплуатацию нового судна стоимостью 100 млн фунтов стерлингов будет поддержано, если удастся найти частные инвестиции для ее строительства.Главный секретарь теневого казначейства лейбористов Бриджит Филлипсон заявила: "Сейчас наша страна сталкивается с огромными проблемами, и нет никаких признаков того, что у правительства есть план восстановления".
По словам Филлипсон, правительство "должно четко определить, как он будет стимулировать торговлю, рабочие места и рост во всех уголках нашей страны".
Она подчеркнула, что судно должно быть построено в Великобритании для поддержки рабочих мест на верфях, и на каждом этапе "реальное внимание должно уделяться соотношению цены и качества".
"Сейчас наша страна сталкивается с огромными проблемами, и нет никаких признаков, что у правительства есть план восстановления. Мы хотим, чтобы государственные деньги использовались для целевых инвестиций в восстановление зеленой экономики, ресурсов для нашей Национальной службы здравоохранения и поддержки семей для достижения успеха", - заявила она.
Строительство должно начаться уже в следующем году, ожидается, что судно введут в эксплуатацию в течение следующих четырех лет.
Вскоре будет объявлен тендер на его проектирование и строительство с акцентом на использование британского опыта в области дизайна и новейших экологичных технологий. В офисе премьера сообщили, что точная стоимость строительства и эксплуатации корабля будут озвучены после завершения тендера.
Судно, которое предположительно будет в эксплуатации около 30 лет, войдет в состав Королевского военно-морского флота и будет укомплектовано его экипажем.
"Британию" спустили на воду на верфи Джона Брауна в Клайдбанке 16 апреля 1953 года. За 44 года службы судно прошло более миллиона миль и после вывода из эксплуатации стало туристической достопримечательностью морского терминала в Эдинбурге.
В ноябре прошлого года яхту временно закрыли для посетителей, после того, как зарегистрировали убытки в размере 2,4 млн фунтов стерлингов (3,4 млн долларов) из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Посещение яхты с ограничением числа посетителей обходилось дороже, чем ее закрытие с увольнением персонала. Сейчас судно снова открыто для посещения.
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