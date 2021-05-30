Коронавирус: в России максимальное число заболевших с марта; скандал из-за Звезды Давида в США

11 минут назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

В России выявили максимальное число заболевших коронавирусом с марта, в Бразилии митингуют против президента Жаира Болсонару в связи с его ковид-диссидентством и недостаточными, по мнению митингующих, мерами против распространения инфекции. В Германии произошли столкновения с полицией после того, как был отменен комендантский час, но сохранены другие ограничения. В США разразился скандал из-за использования Звезды Давида противниками вакцинации.

Эти и другие новости о пандемии Covid-19 - в нашем обзоре.

В России максимальное число заболевших с марта

За последние сутки в России выявили максимальное с 19 марта число заражений коронавирусом - заболели 9 694 человек. При этом 7 386 человек выздоровели, а 355 пациентов скончались.

В Москве за последние сутки выявили 3719 случаев Covid-19. Уже четвертые сутки подряд в городе выявляют более трех тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице сейчас болеют 96 708 человек.

За все время пандемии в России зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания - переболели, по официальным данным, 3,5% населения. Таким образом Россия, по официальным данным, остается на шестом месте в мире по числу заболевших после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.

В России в апреле и мае вновь начала расти заболеваемость коронавирусом: повышается не только число официально выявляемых случаев, но и (что считается более репрезентативным) число госпитализаций в Москве и Санкт-Петербурге. Лишь в конце мая ситуация с госпитализациями в российской столице стала улучшаться.

Скандал из-за нашивок в виде желтой звезды

В США разразился скандал после того, как шляпный магазин в Нэшвилле, штат Теннесси, опубликовал в "Инстаграме" рекламу нашивок в виде желтой звезды, на которой написано "Я не вакцинирован". Подобную звезду носили евреи по принуждению властей нацистской Германии. Сейчас этот пост удален, однако изображение того, как он выглядел, в "Твиттере" размещают американские журналисты.

Магазин Hatwrks опубликовал рекламу на своей странице в социальной сети 28 мая. На фото изображена женщина, предположительно, владелица магазина, с желтой Звездой Давида и надписью "не вакцинирована". Подобную нашивку магазин продавал за 5 долларов.

Местный раввин заявил, что эта звезда является оскорблением евреев, убитых нацистами в годы Второй мировой войны. Магазин также осудили пользователи соцсетей, на улицы вышли протестующие с транспарантами "Нет нацистам в Нэшвилле!"

Позже этого магазин извинился "за нетактичность" в посте в "Инстаграме". В тексте было сказано, что он "не намерен преуменьшать значение Звезды Давида или проявлять неуважение к тому, что случилось с миллионами людей".

Шестиконечная Звезда Давида является еврейским символом. На территориях, оккупированных нацистами, евреев принуждали носить подобную нашивку.

Однако во время пандемии нашивку начали использовать противники вакцинации, его часто можно было встретить на акциях протеста коронаскептиков в Великобритании и Германии. В мае использование Звезды Давида на подобных демонстрациях запретили власти немецкого Мюнхена. К общефедеральному запрету призвал также глава комиссии ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн.

Протесты в Бразилии

Десятки тысяч бразильцев вышли на улицы Рио-де-Жанейро и других крупных городов, чтобы потребовать импичмента президента Жаира Болсонару в связи с пандемией коронавируса, в результате которой в стране погибло уже более 460 тыс. человек.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Митинг в Рио-де-Жанейро против политики Жаира Болсонару

Болсонару критикуют за то, что он преуменьшает риски коронавируса и избегает мер по защите общественного здоровья, таких как локдаун и комендантский час.

Многие протестующие несли транспаранты с лозунгами "За жизнь, демократию, занятость и доходы", "Долой Болсонару!" и "Немедленный импичмент!". Они также обвиняли президента в большом количестве смертей и требовали ускорить вакцинацию. Бразилия занимает второе место в мире по числу жертв коронавируса после США, где от Covid-19 скончались около 694 тыс. человек.

Сенат Бразилии сейчас проводит расследование действий правительства страны в связи с пандемией и медленным развертыванием программы вакцинации.

Столкновения с полицией в Германии

Ночью в Штутгарте в столкновениях с протестующими против коронавирусных ограничений пострадали пять полицейских. Полиция попыталась разогнать около шестисот человек, собравшихся в центре города, несмотря на карантинные меры и запрет распивать алкоголь в общественных местах.

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Некоторые протестующие бросали бутылки в полицейских, они использовали перцовый баллончик. По данным полиции, шесть человек задержали, но позже они были освобождены.

Недавно в Штутгарте отменили комендантский час с десяти вечера. Однако запрет на алкоголь во многих общественных местах Штутгарта все еще действует.