Джереми Кларксон и овцы. Британский телеведущий стал фермером и снял об этом программу

час назад

Автор фото, Amazon Подпись к фото, Кларксон страдал от плохой погоды, непослушных животных и бюрократических трудностей

Всем известно, что Джереми Кларксона способно вывести из себя многое. Например, дорожки для велосипедистов, электромобили и вегетарианская еда. Телеведущий и колумнист вообще сделал себе имя, благодаря провокативным высказываниям о провокативных предметах. Но в последнем телепроекте Кларксона его и так далеко не безграничное терпение подвергается новым испытаниям: теперь ему приходится управлять фермой в районе Котсуолд.

Шоу под названием "Ферма Кларксона" (Clarkson's Farm) покажет ведущего в необычном для него амплуа: ранее он в первую очередь был известен программами об автомобилях, а также вел игровое шоу "Кто хочет стать миллионером".

Но в течение последних двух лет он под пристальным наблюдением телекамер занимался ведением дел на своей ферме "Чиппинг Нортон": приструнивал непослушных животных, мирился с плохой погодой, имел дело со сломанными тракторами, пытался культивировать не желающие расти культуры и возмущался по поводу ограничений на использование инсектицидов. И все это происходило еще до начала пандемии.

Не то чтобы в этом кто-то сомневался, но восемь эпизодов шоу с Кларксоном подтверждают, что быть фермером - это необычайно тяжелое занятие.

Будет справедливым заметить, что вначале Кларксон недооценивал всю серьезность стоящей перед ним задачи.

"Эта ферма у меня был с 2008 года, но я ей практически не занимался, - рассказал ведущий перед запуском программы. - Все дела вел один человек из соседней деревни, а потом он ушел на пенсию. Не знаю, что на меня тогда нашло, но я решил, что мне это по силам. Я действительно считал, что процесс выглядит так: сначала сеешь семена, потом приходит хорошая погода - и еда растет сама собой. Ну я и подумал, что это не так сложно".

Этическая проблема убийства животных

"Но на самом деле все оказалось невероятно сложным, проблем там не оберешься, а платят за это просто до неприличия мало. Поэтому мне пришло в голову пригласить съемочную группу, которая будет снимать меня за этим занятием, - и таким образом я смогу покрыть часть убытков", - объясняет Кларксон.

Автор фото, Amazon Подпись к фото, Кларксон признается, что убивать овец ему не нравится, но это часть работы

Проблемы, о которых говорит ведущий, частично относятся к очень трудным решениям, которые ему приходится принимать во время программы. Например, в отношении забоя овец.

"Убивать животных никто не любит, - говорит на этот счет Кларксон. - Нельзя во всеуслышание заявить - "мне нравится убивать животных", тебя сразу назовут чокнутым или социопатом. То есть убивать животных тебе не нравится, но делать это приходится - такова природа этой профессии. Все ведь мясо едят".

Тут Кларксон немного задумался. "Ну, конечно, сейчас-то я понимаю, что некоторые питаются семенами и травой, но нормальные люди едят мясо, и им нравится воскресный обед [англ. Sunday roast - традиционное в Великобритании блюдо с запеченным мясом и овощами, которое делают по воскресеньям]. Так что убийство должно свершиться, и мне пришлось это впервые пережить. Я чуть было не свалил ответственность за доставку овцы на бойню на кого-то другого, но потом подумал: "ну нет, давай-ка сам, ты должен".

(Интересно отметить, что несмотря на такое отношение Кларксона, в последние годы число вегетарианцев в Великобритании выросло, здесь появляется все больше ресторанов и торговых марок, которые продают веганскую пищу).

Новое шоу Джереми Кларксона - это его первый сольный проект для стримингового сервиса Amazon Prime Video, в котором он начал работать после увольнения из программы Би-би-си Top Gear в 2015 году. Когда он подписывал контракт с этой компанией, то так же, как его коллеги-ведущие Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, получил право на выпуск собственной телепрограммы вдобавок к эпизодам их совместного автомобильного шоу The Grand Tour.

Погода, погода, погода... и еще раз погода

В результате Мэй начал снимать кулинарное шоу, Хаммонд посвятил свою программу выживанию на необитаемом острове - ну а Кларксон теперь собирает урожай и посещает аукционы по продаже баранов и овец.

Автор фото, Amazon Studios Подпись к фото, Мэй, Кларксон и Хаммонд выпускают собственные сольные передачи на Amazon в дополнение к их совместному проекту The Grand Tour

Во время съемок ему пришлось пережить множество трудностей, которые он охотно перечисляет для журналистов. "Погода, погода, погода, погода, брексит, погода, ковид, погода, погода и овцы - вот, я бы сказал, десять самых больших проблем, которые у меня были, - говорит Кларксон. - За 12 месяцев было поставлено пять разных погодных рекордов. Все местные фермеры мне говорили: "ну и год ты выбрал, чтобы заняться фермерством, худшего просто не придумаешь". Я даже не мог ничего посеять, потому что дождь не прекращался девять недель. Просто ерунда какая-то".

"Потом плохая погода закончилась и началось солнце, стояла 30-градусная жара" , - говорит еще одна звезда "Фермы Кларксона", 22-летний тракторист и фермер Калеб Кубер, на котором лежала задача помогать владельцу справляться с работой.

Многие скажут, что Кларксон вполне заслужил подобные сложности с погодой. Долгие годы он вел автомобильные программы и до последнего времени отвергал существование проблем с окружающей средой.

Но теперь, когда эти проблемы напрямую его коснулись, ведущий признается: "Да, я понимаю, что это несколько смешно. Теперь мне как следует досталось от глобального потепления - или по крайней мере от изменения климата". Но тут же добавляет: "Вообще-то сейчас нам бы глобальное потепление не помешало. Именно оно нам сейчас и нужно". (Наше интервью проходит в особенно холодный и дождливый день в середине мая).

Автор фото, Amazon Подпись к фото, Кларксон придумал название "Дуля с маком" (англ. Diddly Squat), поскольку его урожаи были плохими

Свою ферму Кларксон шутливо назвал "Дуля с маком", поскольку вырастить на ней ему удалось очень немного. Впрочем, его хозяйство попало в газетные заголовки задолго до выпуска программы на Amazon Prime - и совсем не по таким поводам, как хотелось бы хозяину.

Местный совет недавно обязал Кларксона разобрать металлическую крышу на одном из строений, которую он установил без нужного разрешения. Кроме того, некоторые местные жители пожаловались, что его ферма подрывает жизнеспособность соседних хозяйств: Кларксону разрешили открыть магазин с условием, что он будет продавать только товары местного производства, а ведущий попытался смягчить эти ограничения.

Другие трудности были связаны с пандемией Covid-19 и с брекситом (Кларксон известен как убежденный сторонник членства Британии в ЕС). "Я пытался выращивать твердые сорта пшеницы, которые используются для производства макаронных изделий. И внезапно выяснил, что мой груз на три недели застрял в доках Кале - и это прямо посреди посевной кампании! Оказалось, что из-за брексита его нельзя вывезти", - говорит Кларксон.

"Я уверен, что со временем все образуется, и конечно, [брексит] очень способствовал кампании по вакцинации, я готов это признать. Но я не думаю, что он как-то помог мне в других вещах", - говорит ведущий.

Впрочем, в одном из эпизодов Кларксон страдает от норм, существующих в Европейском союзе. Когда из-за расплодившихся жуков ему не удается вырастить на одном из полей масличный рапс, он явно недоволен запретом на использование неоникотиноидов - инсектицида, который позволил бы избавиться от вредителей.

"Я только что потерял из-за этих жуков 4 тыс. фунтов, а ЕС не дает мне их убить", - говорит ведущий.

Кому это нужно?

Использование многих неоникотиноидов запрещено в Европейском союзе, поскольку они вредят природе, в частности, приводят к гибели пчел. Позже Кларксон признает, что их запрет "был необходимым".

Автор фото, Amazon Подпись к фото, Кларксон на аукционе по продаже животных в одном из выпусков

Вероятно, самый большой вопрос, возникающий в связи с новым шоу, - для кого оно предназначено? Не вполне ясно, какова его целевая аудитория, ведь довольно трудно представить, что любители автомобилей, которые раньше смотрели предыдущие программы Кларксона, теперь с таким же удовольствием примут передачу о сельском хозяйстве.

"На Би-би-си выходит много программ о фермерах, так что очевидно, что запрос на них имеется, - говорит Кларксон в ответ на наш вопрос об этом. - Обычно о сельском хозяйстве рассказывают двумя способами. Первый - это описание американских индустриальных ферм, о них делают ужасные репортажи с огромными коровниками, которые расходятся во всех направлениях на многие километры. А второй - это Кейт Хамбл [английская тележурналистка], показывающая новорожденных барашков в свежей соломе".

"В действительности британское сельское хозяйство находится где-то посредине. Оно на самом деле ведет себя очень хорошо, заботится об окружающей среде, беспокоится о животных, в нашей стране существуют очень высокие стандарты. Так что моя программа - это признание в любви к фермерству и к британской деревне", - продолжает ведущий.

"Мне кажется, очень мало программ о фермерах делают упор именно на сельское хозяйство. Я надеюсь, зрителей это заинтересует. Большая часть моей аудитории - это автолюбители, которые посмотрят передачу и подумают: "хм, этого о фермах я не знал" - и это уже хорошо. А многие фермеры наверняка увидят мои ошибки и подумают "через это я тоже прошел".