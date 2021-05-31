Дайджест: правительство Израиля без Нетаньяху, иск Навального и вымогательство, поставленное на поток.

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Лидер центристской партии "Еш Атид" Яир Лапид (слева) и глава правоцентристской партии "Ямина" Нафтали Беннетт близки к формированию нового коалиционного правительства - без Нетаньяху

Правительство Израиля без Нетаньяху

Глава израильской правоцентристской партии "Ямина", бывший министр обороны Нафтали Беннет заявил, что его партия присоединится к коалиционному правительству без Биньямина Нетаньяху.

У "Ямины", представляющей собой альянс правых движений, всего шесть кресел в 120-местном Кнессете, но этого достаточно, чтобы от ее решения зависело создание коалиции.

Лидер оппозиции Яир Лапид должен сформировать новое коалиционное правительство до среды.

В случае успеха завершится премьерство Биньямина Нетаньяху, дольше кого-либо в стране находившегося у власти на этом посту.

Нетаньяху, находящийся под судом по статье о мошенничестве, не смог набрать необходимого для формирования кабинета министров большинства на всеобщих выборах в марте. Это были четвертые подряд безрезультатные выборы за два года.

По данным израильских СМИ, стороны достигли соглашения, по условиям которого 49-летний Беннет будет премьер-министром в течение следующих двух лет, до сентября 2023 года, а затем уступит это место Лапиду еще на два года до новых парламентских выборов.

Иск "склонного к побегу" Навального

Суд во Владимирской области в 15.00 начнет рассмотрение иска Алексея Навального к колонии за постановку его на учет как склонного к побегу. Навальный намерен участвовать в нем по видеосвязи.

Представители колонии заявили, что он был поставлен на этот учет на полгода. Сам Навальный утверждает, что в СИЗО его ставили на контроль только на три месяца, но этот срок был продлен руководством колонии по непонятным причинам.

Навальный жаловался, что из-за постановки на учет ему не дают спать. Ночью сотрудники исправительного учреждения постоянно его будят, фиксируя на видеорегистратор, что осужденный не сбежал и находится на месте.

Дело Софии Сапеги: апелляция и обвинение

В Минске в понедельник будет рассмотрена апелляция защиты подруги белорусского оппозиционера Романа Протасевича россиянки Софии Сапеги. Адвокаты хотят обжаловать отказ суда удовлетворить жалобу на ее задержание. Кроме того, сегодня Сапеге могут предъявить обвинение.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил в интервью "Коммерсанту", что Сапегу, которая находится под арестом в минском СИЗО КГБ, будут судить в Беларуси, а после суда могут помиловать или отправить отбывать наказание в России.

Борис Джонсон незаметно женился

Автор фото, PA Media

Премьер-министр Британии Борис Джонсон женился на своей подруге Кэрри Саймондс. Скромная церемония бракосочетания прошла в Вестминстерском соборе.

Согласно сообщениям нескольких британских газет, на состоявшуюся в субботу церемонию были приглашены только близкие друзья и родственники пары. Газета Sun утверждает, что о свадьбе не знали даже ближайшие советники премьера

Первые сообщения о романе 56-летнего Джонсона и Кэрри Саймондс появились в прессе в начале 2019 года. В феврале 2020 года стало известно о том, что они помолвлены и что Саймондс ждет ребенка. В апреле прошлого года у них родился сын Уилфред.

Более подробно об этой свадьбе здесь: Борис Джонсон тайно женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс

Станет ли в России обязательной прививка от Covid-19?

Автор фото, Mikhail Tereshenko/TASS

Темпы вакцинации от Covid-19 в России остаются очень низкими - около 10% населения. Российские чиновники все чаще говорят о том, что вакцинация в стране может стать обязательной. Насколько это вероятно? С подробностями Ольга Дьяконова:

Кто такой Нафтали Беннетт, возможно, следующий премьер Израиля?

Автор фото, Reuters

49-летний Беннетт, родившийся и выросший в Хайфе, - сын эмигрантов из Сан-Франциско. Он изучал право в Еврейском университете Иерусалима, служил в спецподразделениях израильской армии и принимал участие во многих боевых операциях.

В 1999 году Беннетт основал компанию Cyota, специализирующуюся на борьбе с кибермошенничеством, которую продал в 2005 году за 145 млн долларов.

Беннетт, как пишет Рейтер, мечтает об аннексии основной территории оккупированного Израилем Западного берега и считает создание палестинского государства самоубийством для Израиля.

Он назвал своего старшего сына Йони - по имени брата Нетаньяху, героя Израиля, убитого в ходе операции по освобождению израильских заложников в аэропорту Уганды Энтеббе в 1976 году.

У Беннета долгие и сложные отношения с Биньямином Нетаньяху, в команде которого он работал с 2006 по 2008 год. Он также служил министром обороны, образования экономики в различных правительствах Нетаньяху.

Беннетт придерживается либеральных взглядов в экономике и выступает за сокращение бюрократии и снижение налогов.

Как бывший лидер движения израильских поселенцев на Западном берегу, Беннетт сделал аннексию части этой территории основой своей политической программы.

Однако на посту главы правительства, которое будет включать левых и центристских политиков и рассчитывать на голоса законодателей-арабов в кнессете, пытаться проводить политику аннексии было бы политически невыполнимо.

В воскресенье Беннетт, у которого есть своя русскоязычная страничка в "Фейсбуке", заявил, что правые и левые должны будут найти компромисс по таким идеологическим вопросам.

Jerusalem Post: Что это, конец бедлама Биби?

Автор фото, Reuters

Утром 30 мая 1996 года многие избиратели в Израиле проснулись в изумлении: они узнали, что выборы выиграл Биньямин Нетаньяху. Спать они ложились уверенные в том, что победу одержал Шимон Перес, вспоминает тот далекий день израильская газета Jerusalem Post.

Накануне партия Переса громко праздновала успех, подтвержденный опросом на выходе с избирательных участков, а лидеры "Ликуда" сокрушались по поводу поражения Нетаньяху.

Четверть века спустя Нетаньяху все еще премьер-министр. Он по-прежнему шокирует избирателей и обманывает ожидания.

Те же самые люди, которые были уверены в том, что поставили конец на карьере Нетаньяху в мае 1996 года, и сейчас не сомневаются в том, что его политический конец близок, пишет Jerusalem Post.

Но вокруг Нетаньяху по-прежнему бушуют страсти, он продолжает вызывать бурю эмоций в израильской политике. Те, кто его любят, считают Нетаньяху незаменимым. Те, кто его ненавидят, ждут не дождутся, когда он уйдет.

Ощущение неопределенности и замешательства в израильской политике, появившееся в ночь его первых выборов, не исчезло с тех пор и так же ощущается в последние дни Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра.

Прижатый к стенке, Нетаньяху произносил речи и выпускал видеоролики, на которых выглядел отчаявшимся. Он отстреливался во все стороны и выступал с предложениями, которые казались смешными, включая ротацию из трех человек на посту премьер-министра - и это после того, как во время своей предвыборной кампании он исключил любые "ротации и мутации".

Перес, проигравший Нетаньяху четверть века назад, был полон решимости уйти с достоинством. Нетаньяху в этом смысле мог бы последовать его примеру, но вряд ли это произойдет. Хотя, с другой стороны, шок для избирателей и обман ожиданий - это и есть неотъемлемая часть его политического наследия, заключает Jerusalem Post.

New York Times: программы-вымогатели на заказ от россиян

Автор фото, Getty Images

Атака хакеров DarkSide's на владеющую нефтепроводом американскую компанию Colonial Pipeline не только вывела эту банду на международную сцену, но и высветила быстрорастущую криминальную индустрию, базирующуюся большей частью в России, пишет газета New York Times.

Из занятия, требующего незаурядных хакерских навыков, эта деятельность превратилась в конвейер. Сейчас даже маленькие уголовные сообщества и хакеры с посредственными компьютерными способностями могут представлять собой угрозу национальной безопасности.

Раньше преступники должны были играть в психологические игры, чтобы выудить у людей их банковские пароли, и обладать техническими знаниями, чтобы сифонить деньги с защищенных личных счетов. Теперь практически любой может обзавестись готовой программой-вымогателем и загрузить ее кому-нибудь в компьютер, используя уловки и трюки, которым можно научиться из выложенного в YouTube руководства или с помощью таких групп, как DarkSide.

"Любой дурак может теперь стать киберпреступником. Интеллектуальный барьер для входа стал чрезвычайно низким", - цитирует газета белорусского хакера Сергея Павловича, отсидевшего 10 лет за киберпреступления.

Журналисты New York Times получили через анонимного посредника доступ к сайту DarkSide и смогли заглянуть во внутреннюю кухню этой русскоязычной банды, ставшей лицом глобальной киберпреступности.

Черно-белая панель управления на этом сайте давала пользователям доступ к списку целей DarkSide, а также к текущему тикеру прибыли и связи с персоналом службы поддержки группы, с которым связанные лица могли разрабатывать стратегии по оказанию давления на своих жертв.

Заглянув в секретные коммуникации DarkSide в месяцы, предшествовавшие атаке на Colonial Pipeline, пишет New York Times, мы увидели растущие криминальные операции, на которых ежемесячно зарабатывают миллионы долларов.

DarkSide предлагает так называемые "услуги по вымогательству" в интернете. Разработчик программы берет плату со своих подельников, которые не обладают знаниями программистов для создания программ-вымогателей, но могут влезть в компьютер своей жертвы.

Услуги DarkSide включают в себя оказание технической поддержки хакерам, ведение переговоров с их жертвами, обработку платежей и разработку специализированных кампаний давления с помощью шантажа и других средств, таких как вторичные взломы для сбоя работы веб-сайтов.

Согласно данным компании FireEye, занимающейся компьютерной безопасностью, DarkSide взимала с пользовавшихся ее услугами хакеров плату по скользящей шкале: от 10% за выкуп свыше 5 млн долларов до 25% за выкуп менее 500 тыс. долларов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джоди Тернер-Смит сыграла Анну Болейн

Первый летний месяц грозит стать сенсационным по количеству сериальных премьер: собственным шоу, наконец, обзаведется марвеловский Локи, а на британском троне воцарится чернокожая Анна Болейн. Кроме того нас ждут новая экранизация Стивена Кинга, эротика, аэробика и многое другое. О том, что посмотреть в июне, рассказывает Ярослав Забалуев:

Вот где настоящее кино