Издание Newsru.com объявило о закрытии. Оно было одним из первых новостных ресурсов рунета

час назад

Один из первых новостных сайтов Рунета Newsru.com объявил о своем закрытии. Ситуация, сложившаяся в экономике и правовом поле России, "делает качественную работу более невозможной", объяснило издание.

"Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика", - говорится в обращении редакции.

Эконмическое положение интернет-ресурса ухудшилось после того, как с ним перестали сотрудничать крупные рекламодатели, отмечается в сообщении.

"Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году", - сообщил Newsru.com.

Сайт Newsru.com существовал 21 год. Он был создан летом 2000 года как новостной сайт телеканала НТВ и сначала существовал на домене ntv.ru. В создании сайта принимал участие один из самых известных российских медиаменеджеров Антон Носик.

Позже сайт стал существовать автономно от телеканала и в 2002 году сменил доменное имя на Newsru.com.