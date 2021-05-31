Активистке Дарье Полюдовой дали шесть лет, признав виновной в оправдании терроризма

14 минут назад

Автор фото, Darya Polyudova/Facebook

Суд в Москве приговорил основательницу "Левого сопротивления" Дарью Полюдову к шести годам лишения свободы, признав виновной в оправдании терроризма в интернете и публичных призывах к экстремизму.

Поводом для обвинений стали публикация о Шамиле Басаеве и Аслане Масхадове в соцсети "ВКонтакте", а также найденная в ее телефоне видеозапись, на которой речь шла о Евгении Манюрове, который в декабре 2019 года открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.

2-й Западный окружной военный суд назначил Полюдовой шесть лет колонии общего режима, а также запретил ей на протяжении четырех лет работать в СМИ, организовывать массовые мероприятия и размещать информацию в интернете.

Защита Полюдовой в суде обращала внимание на то, что публикации активистки были сделаны на заблокированной странице, где с ними никто не мог ознакомиться, а видео, найденное в телефоне при обыске, вообще нигде не публиковалось, рассказал Би-би-си адвокат Полюдовой Леонид Соловьев.

По мнению защитника, оправданий терроризма в публикациях Полюдовой не было.

"Это очень удобные обвинения (в целом про статьям по оправданию терроризма), потому что можно найти лингвиста, который установит скрытый смысл сказаного. И всё - клади его в обвинение и ссылайся на это заключение", - отметил он.

"Мы говорим о том, что нам не нужен лингвист, чтобы понять, что в публикациях не содержится никакого оправдания именно терроризма. Есть какое-то положительное отношение к Басаеву. Но можно откопать любого человека, который скажет, что Гитлер был неплохим управленцем, но это не значит, что он поддерживает Холокост", - считает Соловьев.

Защита намерена обжаловать приговор активисте, добавил адвокат.

Чем известна Полюдова

Полюдова начала заниматься политическим активизмом в Новороссийске, где организовывала акции "Стратегии-31". Из-за постоянных задержаний и увольнений Полюдова вынуждена была переехать в Краснодар, а позднее - в Москву.

Она выходила на пикеты в поддержку украинских и крымскотатарских политзаключенных, в поддержку фигурантов "московского дела" и дела "Сети" (признана в России террористической и запрещена), против строительства мусорного полигона в Шиесе и строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге.

Наиболее известна Полюдова как первая в России фигурантка уголовного дела, возбужденного по статье о призывах к сепаратизму (статья 280.1 УК РФ). Такое обвинение ей предъявили за попытку провести в Краснодаре "Марш за федерализацию Кубани". В декабре 2015 года ее осудили на два года колонии-поселения.

В 2017 году Полюдова освободилась из колонии и создала движение "Левое сопротивление".

В январе 2020 года ее снова арестовали по обвинению в призывах к сепаратизму - на этот раз за одиночный пикет, на котором Полюдова стояла с плакатом "Курилы, хватит кормить Москву! Да здравствует Дальневосточная республика!" Кроме того, ей предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за перепоста сообщения о Басаеве и Масхадове.