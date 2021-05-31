Экс-главу "Открытой России" Андрея Пивоварова сняли с самолета в Пулково

42 минуты назад

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В Петербурге задержан бывший исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Он сообщил, что его сняли с самолета, который готовился к вылету. На прошлой неделе "Открытая Россия" объявила о полном прекращении деятельности из-за планов властей ужесточить закон о нежелательных организациях.

Активисты "Открытой России" ранее преследовались по закону о нежелательных организациях.

Как рассказал Пивоваров в "Твиттере", полицейские вывели его из самолета в аэропорту Пулково, причины задержания ему не назвали. "Летел отдохнуть, прошел таможню никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково", - написал он.

В другом твите Пивоваров сообщил, что его собираются везти в Следственный комитет России и что в аэропорт приехал человек, которого называют "инициатором розыска".

По словам экс-координатора "Открытой России" Татьяны Усмановой, поводом для задержания стало то, что экс-глава организации якобы находится в розыске. В базе разыскиваемых лиц на сайте МВД Пивоварова нет.

Усманова уточнила, что Пивоваров был пассажиром рейса Санкт-Петербург - Варшава, который должен был вылететь из Пулково в 18:20, но в итоге отправился с задержкой в полтора часа.

К Пивоварову выехал адвокат. У него не было никаких ограничений на выезд, на паспортном контроле вопросов также не возникало, сообщает телеграм-канал "Правозащита Открытки".

"Андрею сообщили в погрануправлении ФСБ, что собираются везти его в Следственный комитет, но что было дальше, непонятно, далее связи с ним пропала", - сказала Би-би-си координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.

По словам Бураковой, в погрануправлении ФСБ в Пулково ей "упорно сообщают, что никого с рейса не снимали и Пивоварова не видели".

Анонимный источник ТАСС в в правоохранительных органах заявил, что Пивоваров задержан и доставлен на допрос в СКР по уголовному делу, возбужденному по ст.284.1. УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). "Его статус пока не определен", - добавил источник.

На Пивоварова хотят возбудить уголовное дело по ст.284.1 УК РФ, утверждает "осведомленный источник" Интерфакса. Речь идет об уголовном деле по этой статье, пишет и "Правозащита Открытки". Именно по ней задержали Пивоварова, сообщила Усманова.

Нежелательная "Открытая Россия"

В четверг, 27 мая, "Открытая Россия" сообщила, что полностью прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах - из-за того, что Госдума сейчас рассматривает поправки, ужесточающие закон о нежелательных организациях, по которому преследовались активисты "Открытой России".

"Госдума готовится ужесточить ст.284.1 УК РФ [о деятельности нежелательных организаций], а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", - заявил тогда Пивоваров.

Он также уточнил, что все члены "Открытой России" исключены из организации, а их членство аннулировано - во избежание возможного преследования.

Поправки к закону о нежелательных организациях одобрены Госдумой в первом чтении 18 мая. Они в том числе предполагают, что уголовная ответственность за участие в работе нежелательной организации наступит уже после первого привлечения по административной статье, а не второго, как это установлено сейчас.